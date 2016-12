Slik spilles Eliteserien: Fagermo raser mot oppsettet

Det blir en spesiell premiere i første runde av årets Eliteserie: Ole Gunnar Solskjær og Molde kommer til nyopprykkede Kristiansund. Dag-Eilev Fagermo slakter programmet Odd har fått.

1. april starter Eliteserien i fotball og mandag kveld ble hele terminlisten publisert.

Les også: Her er Rosenborgs ønskeliste for 2017

Blant annet ble det klart at nyopprykkede Kristiansund starter ballet i et skikkelig lokaloppgjør mot Molde og bysbarnet Ole Gunnar Solskjær lørdag 1. april.

– Det blir en fantastisk opplevelse, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen på Eurosport sin sending.

Sjokkert Fagermo

Det var ikke like god stemning i Skien. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var rasende etter at han hadde sett over sitt lags kampprogram:

– Jeg er overrasket, og nesten sjokkert, over at de har satt oss opp borte mot Aalesund og Sogndal rett før vi skal spille kvalifisering til Europa, i tillegg til Tromsø borte…

– At de klarer det... Det må jeg si er nesten skandaløst når man vet hvilken reisebelastning det er, når vi også skal prioritere europacup, sa Fagermo.

Seriemester Rosenborg starter hjemme mot Odd, mens sølvvinner Brann må ta den lange turen til Tromsø i første serierunde.

Les også: Forren på vei bort fra Molde

Slik er hele spilleplanen for 2017:

Runde 1:

1. april: Kristiansund - Molde (18.00 - Eurosport Norge)

2. april: Lillestrøm - Sandefjord (15.30 - Eurosport player)

Strømsgodset - Haugesund (18.00 - Eurosport player)

Sarpsborg 08 - Sogndal (18.00 - Eurosport player)

Stabæk - Aalesund (18.00 - Eurosport player)

Tromsø - Brann (18.00 - Eurosport Norge)

Rosenborg - Odd (20.00 - Eurosport Norge)

3. april: Vålerenga - Viking (19.00 - MAX)

Runde 2:

5. april: Aalesund - Sarpsborg 08 (19.00 - Eurosport player)

Viking - Tromsø (19.00 - Eurosport player)

Sogndal - Stabæk (19.00 - Eurosport player)

Odd - Kristiansund (19.00 - Eurosport player)

Molde - Lillestrøm (19.00 - Eurosport Norge)

Sandefjord - Rosenborg (19.00 - MAX)

6. april: Haugesund - Vålerenga (19.00 - Eurosport Norge)

Brann - Strømsgodset (19.00 - MAX)

Runde 3:

8. april: Rosenborg - Molde (18.00 - Eurosport Norge)

9. april: Lillestrøm - Haugesund (18.00 - Eurosport player)

Tromsø - Sogndal (18.00 - Eurosport player)

Sarpsborg 08 - Viking (18.00 - Eurosport player)

Stabæk - Odd (18.00 - Eurosport player)

Vålerenga - Sandefjord (18.00 - Eurosport Norge)

Strømsgodset - Aalesund (20.00 - Eurosport Norge)

10. april: Kristiansund - Brann (19.00 - MAX)





Runde 4:

17. april: Aalesund - Lillestrøm (18.00 - Eurosport player)

Stabæk - Sarpsborg 08 (18.00 - Eurosport player)

Sandefjord - Kristiansund (18.00 - Eurosport player)

Sogndal - Strømsgodset (18.00 - Eurosport player)

Molde - Vålerenga (18.00 - MAX)

Brann - Haugesund (18.00 - Eurosport Norge)

Odd - Tromsø (20.00 - Eurosport Norge)

Viking - Rosenborg (20.00 - MAX)

Runde 5:

22. april: Strømsgodset - Sandefjord (18.00 - Eurosport Norge)

23. april: Rosenborg - Aalesund (18.00 - Eurosport Norge)

Vålerenga - Sogndal (18.00 - Eurosport player)

Viking - Odd (18.00 - Eurosport player)

Sarpsborg 08 - Kristiansund (18.00 - Eurosport player)

Tromsø - Stabæk (18.00 - Eurosport player)

Lillestrøm - Brann (20.00 - Eurosport Norge)

24. april: Haugesund - Molde (19.00 - MAX)

Runde 6:

29. april: Brann - Viking (18.00 - Eurosport Norge)

30. april: Kristiansund - Strømsgodset (18.00 - Eurosport player)

Sogndal - Lillestrøm (18.00 - Eurosport player)

Stabæk - Haugesund (18.00 - Eurosport player)

Sandefjord - Molde (18.00 - Eurosport player)

Aalesund - Tromsø (18.00 - Eurosport Norge)

Odd - Vålerenga (20.00 - Eurosport Norge)

1. mai: Sarpsborg 08 - Rosenborg (19.00 - MAX)





Runde 7:

6. mai: Molde - Aalesund (18.00 - Eurosport Norge)

7. mai: Vålerenga - Stabæk (18.00 - Eurosport Norge)

Viking - Sandefjord (18.00 - Eurosport player)

Haugesund - Sogndal (18.00 - Eurosport player)

Strømsgodset - Sarpsborg 08 (18.00 - Eurosport player)

Tromsø - Kristiansund (18.00 - Eurosport player)

Rosenborg - Brann (20.00 - TV Norge)

8. mai: Lillestrøm - Odd (19.00 - MAX)

Runde 8:

12. mai: Aalesund - Vålerenga (19.00 - MAX)

13. mai: Stabæk - Rosenborg (16.00 - Eurosport Norge)

Odd - Strømsgodset (18.00 - Eurosport Norge)

Kristiansund - Lillestrøm (18.00 - Eurosport player)

Sandefjord - Haugesund (18.00 - Eurosport player)

Sarpsborg 08 - Tromsø (18.00 - Eurosport player)

Sogndal - Viking (18.00 - Eurosport player)

Brann - Molde (20.00 - Eurosport Norge)

Runde 9:

16. mai: Viking - Aalesund (18.00 - Eurosport player)

Haugesund - Odd (18.00 - Eurosport player)

Lillestrøm - Sarpsborg 08 (18.00 - Eurosport player)

Molde - Sogndal (18.00 - Eurosport player)

Vålerenga - Kristiansund (18.00 - Eurosport Norge)

Brann - Sandefjord (18.00 - MAX)

Rosenborg - Tromsø (20.00 - MAX)

Strømsgodset - Stabæk (20.00 - Eurosport Norge)

Runde 10:

21. mai: Rosenborg - Lillestrøm (15.30 - MAX)

Sogndal - Brann (18.00 - Eurosport Norge)

22. mai: Tromsø - Strømsgodset (18.00 - Eurosport player)

Kristiansund - Haugesund (18.00 - Eurosport player)

Aalesund - Sandefjord (18.00 - Eurosport player)

Stabæk - Viking Søn (18.00 - Eurosport Norge)

Sarpsborg 08 - Vålerenga (20.00 - Eurosport Norge)

23. mai: Odd - Molde (19.00 - MAX)

Runde 11:

28. mai: Sandefjord - Odd (18.00 - Eurosport Norge)

29. mai: Haugesund - Sarpsborg 08 (18.00 - Eurosport player)

Kristiansund - Sogndal (18.00 - Eurosport player)

Lillestrøm - Tromsø (18.00 - Eurosport player)

Molde - Stabæk (18.00 - Eurosport player)

Brann - Aalesund (18.00 - Eurosport player)

Vålerenga - Rosenborg (20.00 - TV Norge)

30. mai: Strømsgodset - Viking (19.00 - MAX)

Runde 12:

4. juni: Tromsø - Vålerenga (15.30 - Eurosport Norge)

Stabæk - Lillestrøm (18.00 - Eurosport Norge)

5. juni: Aalesund - Haugesund (18.00 - Eurosport player)

Sarpsborg 08 - Molde (18.00 - Eurosport player)

Sogndal - Sandefjord (18.00 - Eurosport player)

Viking - Kristiansund (18.00 - Eurosport player)

Rosenborg - Strømsgodset (18.00 - MAX)

Odd - Brann (20.00 - Eurosport Norge)

Runde 13:

18. juni: Kristiansund - Aalesund (18.00 - Eurosport Norge)

19. juni: Haugesund - Rosenborg (18.00 - Eurosport player)

Sandefjord - Sarpsborg 08 (18.00 - Eurosport player)

Sogndal - Odd (18.00 - Eurosport player)

Molde - Tromsø (18.00 - Eurosport player)

Lillestrøm - Viking (18.00 - Eurosport Norge)

Vålerenga - Strømsgodset (20.00 - TV Norge)

20. juni: Brann - Stabæk (19.00 - MAX)

Runde 14:

25. juni: Vålerenga - Lillestrøm (18.00 - Eurosport Norge)

26. juni: Rosenborg - Sogndal (18.00 - Eurosport player)

Aalesund - Odd (18.00 - Eurosport player)

Stabæk - Kristiansund (18.00 - Eurosport player)

Tromsø - Sandefjord (18.00 - Eurosport player)

Sarpsborg 08 - Brann (18.00 - Eurosport Norge)

Viking - Haugesund (20.00 - Eurosport Norge)

27. juni: Strømsgodset - Molde (19.00 - MAX)

Runde 15:

1. juli: Lillestrøm - Strømsgodset (18.00 - Eurosport Norge)

2. juli: Haugesund - Tromsø (18.00 - Eurosport player)

Sandefjord - Stabæk (18.00 - Eurosport player)

Sogndal - Aalesund (18.00 - Eurosport player)

Odd - Sarpsborg 08 (18.00 - Eurosport player)

Molde - Viking (18.00 - Eurosport Norge)

Brann - Vålerenga (20.00 - Eurosport Norge)

3. juli: Kristiansund - Rosenborg (19.00 - MAX)

Runde 16:

9. juli: Rosenborg - Sandefjord (15.30 - MAX)

Aalesund - Molde (18.00 -Eurosport Norge)

10. juli: Tromsø - Odd (18.00 - Eurosport player)

Viking - Sogndal (18.00 - Eurosport player)

Strømsgodset - Kristiansund (18.00 - Eurosport player)

Stabæk - Brann (18.00 - Eurosport Norge)

Vålerenga - Haugesund (20.00 - Eurosport Norge)

11. juli: Sarpsborg 08 - Lillestrøm (19.00 - MAX)

Runde 17:

16. juli: Sogndal - Rosenborg (15.30 - Eurosport Norge)

Lillestrøm - Stabæk (18.00 - Eurosport Norge)

17. juli: Odd - Viking (18.00 - Eurosport player)

Sandefjord - Tromsø (18.00 - Eurosport player)

Haugesund - Aalesund (18.00 - Eurosport player)

Molde - Strømsgodset (18.00 - Eurosport Norge)

Brann - Sarpsborg 08 (20.00 - Eurosport Norge)

18. juli: Kristiansund - Vålerenga (19.00 - MAX)

Runde 18:

6. august: Aalesund - Brann

Odd - Sogndal

Rosenborg - Kristiansund

Sarpsborg 08 - Haugesund

Stabæk - Sandefjord

Strømsgodset - Vålerenga

Tromsø - Molde

Viking - Lillestrøm

Runde 19:

13. august: Aalesund - Viking

Brann - Odd

Haugesund - Stabæk

Kristiansund - Sarpsborg 08

Molde - Rosenborg

Sandefjord - Sogndal

Strømsgodset - Lillestrøm

Vålerenga - Tromsø

Runde 20:

20. august: Lillestrøm - Vålerenga

Odd - Sandefjord

Rosenborg - Haugesund

Sarpsborg 08 - Strømsgodset

Sogndal - Kristiansund

Stabæk - Molde

Tromsø - Aalesund

Viking - Brann

Runde 21:

10. september: Aalesund - Stabæk

Brann - Sogndal

Haugesund - Lillestrøm

Kristiansund - Tromsø

Molde - Odd

Sandefjord - Viking

Strømsgodset - Rosenborg

Vålerenga - Sarpsborg 08

Runde 22:

17. september: Lillestrøm - Kristiansund

Odd - Aalesund

Rosenborg - Vålerenga

Sandefjord - Brann

Sogndal - Haugesund

Stabæk - Strømsgodset

Tromsø - Sarpsborg 08

Viking - Molde

Runde 23:

24. september: Aalesund - Sogndal

Haugesund - Viking

Kristiansund - Stabæk

Lillestrøm - Rosenborg

Molde - Sandefjord

Sarpsborg 08 - Odd

Strømsgodset - Tromsø

Vålerenga - Brann

Runde 24:

1. oktober: Brann - Kristiansund

Odd - Haugesund

Rosenborg - Sarpsborg 08

Sandefjord - Aalesund

Sogndal - Molde

Stabæk - Vålerenga

Tromsø - Lillestrøm

Viking - Strømsgodset

Runde 25:

15. oktober: Haugesund - Sandefjord

Kristiansund - Viking

Lillestrøm - Sogndal

Molde - Brann

Sarpsborg 08 - Stabæk

Strømsgodset - Odd

Tromsø - Rosenborg

Vålerenga - Aalesund

Runde 26:

22. oktober: Aalesund - Kristiansund

Brann - Rosenborg

Molde - Haugesund

Odd - Lillestrøm

Sandefjord - Strømsgodset

Sogndal - Sarpsborg 08

Stabæk - Tromsø

Viking - Vålerenga

Runde 27:

29. oktober: Haugesund - Brann

Kristiansund - Odd

Lillestrøm - Aalesund

Rosenborg - Stabæk

Sarpsborg 08 - Sandefjord

Strømsgodset - Sogndal

Tromsø - Viking

Vålerenga - Molde

Runde 28:

5. november: Aalesund - Rosenborg

Brann - Lillestrøm

Haugesund - Strømsgodset

Molde - Kristiansund

Odd - Stabæk

Sandefjord - Vålerenga

Sogndal - Tromsø

Viking - Sarpsborg 08

Runde 29:

19. november: Kristiansund - Sandefjord

Lillestrøm - Molde

Rosenborg - Viking

Sarpsborg 08 - Aalesund

Stabæk - Sogndal

Strømsgodset - Brann

Tromsø - Haugesund

Vålerenga - Odd

Runde 30:

26. november: Aalesund - Strømsgodset

Brann - Tromsø

Haugesund - Kristiansund

Molde - Sarpsborg 08

Odd - Rosenborg

Sandefjord - Lillestrøm

Sogndal - Vålerenga

Viking - Stabæk

Les også: Sjekk listen som gjør Vålerenga til dårligst i Europa