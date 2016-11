Sjekk listen som gjør Vålerenga til Europas dårligste hovedstadsklubb

Vålerenga er Europas dårligste hovedstadsklubb. Kjetil Rekdal (48) beskriver sesongen som «slitsom» og «ekstremt utfordrende».

VG har gjort et dypdykk i samtlige 52 europeiske toppdivisjoner i fotball. Der kommer Norge og Vålerenga dårlig ut:

Ingen andre land har sitt beste hovedstadslag verre stilt i hjemlig liga enn Norges Oslo-lag, Vålerenga.

– Det er ikke nærheten av godt nok, og noe vi selvfølgelig ikke er fornøyd med, innleder Kjetil Rekdal til VG i en prat om det uforløste potensialet i hovedstaden og den lange veien opp til Rosenborg.

– Sesongen har vært slitsom

– Vi hadde en altfor dårlig vårsesong, med mye rot. Høstsesongen var god med 27 poeng, og vi var vel blant de tre-fire beste siste halvdel. Men sesongen har vært slitsom, og til tider ekstremt utfordrende.

Den mest slitsomme?

– Jeg spilte jo den kampen inne i Valhall da, gliser Rekdal, og refererer til den høydramatiske kvalikkampen mot Sandefjord høsten 2003.

Til tross for at kun Brann (28), Aalesund (30) og Rosenborg (33) plukket mer poeng enn Vålerenga i høst, sikret de ikke plassen før i den 29. runden. Da klatret forbi Sogndal til en 10. plass i siste serierunde.

Samtidig har Real Madrid for alvor inntatt førersetet i La Liga med 3-0 mot byrivalen Atlético denne helgen. Ståle Solbakkens FC København leder med ni poeng etter 17 av 30 serierunder i Danmark. Contes Chelsea er i vanvittig form i Premier League, mens AS Roma er Juventus` nærmeste utfordrer i Serie A.

Mønsteret er likt over nesten hele Fotball-Europa.

Av de 52 toppdivisjonene befinner hovedstadsklubbene seg blant de fem beste i 46 stykker. Topp tre i 37 av dem.

– Langt opp til Rosenborg

Hvor viktig er det for en hovedstad å ha et lag som kjemper i toppen?

– Det er klart det er viktig. Det er et stort potensial i en stor by med den interessen og tilgangen på en stor mengde publikum, sier Rekdal, som peker på urolige rammer som noe av grunnen til den trøblete vårsesongen i 2016.

– Man skal ikke bare skylde på økonomi, men ro og trygghet i en fotballklubb er ekstremt viktig. Da kan man jobbe fremover i tid i stedet for bakover. Samtidig har alle som har vært med på denne sesongen et ansvar for resultatene.

SCENESKIFTE: Kjetil Rekdal og Ronny Deila diskuterer underveis i 1-1-kampen mot Stabæk den 16. oktober. I 2017 er Ronny Deila hovedtrener, mens Kjetil Rekdal blir klubbens sportsdirektør. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG





Siden Vålerengas andreplass i 2010 har ikke klubben klart å komme blant de tre beste i Tippeligaen.

Nå er arbeidet med å reise ny stadion er godt i gang, og Ronny Deila er på plass som ny hovedtrener.

– Alle gleder seg til neste sesongen, men det er viktig å poengtere at ting ikke kommer av seg selv. Det er mange ulike grunner som gjør at Vålerenga har en dårlig vårsesong og en god høstsesong i år. Vi må samle kreftene, og utnytte ny stadion og at Ronny er på plass, sier Rekdal, før han legger til:

– Men det er langt opp til Rosenborg.

BESTE HOVEDSTADSLAG I EUROPEISKE LAND (per 22.11.16): Albania - Partizani Tirana - 3. plass

Andorra - Lusitanos - 3. plass

Armenia - Banants - 5. plass

Aserbajdsjan - Qarabag - 2. plass

Belgia - Anderlecht - 6. plass

Bosnia-Hercegovina - FK Sarajevo - 3. plass

Bulgaria - Levski Sofia - 2. plass

Danmark - FC København - 1. plass

England - Chelsea - 1. plass

Estland - Tallin FC Infonet -1. plass

Finland - HJK - 2. plass

Frankrike - Paris Saint-Germain - 3. plass

Færøyene - B36 Torshavn - 4. plass

Georgia - Dinamo Tblisi - 2. plass

Hellas - AEK Athen - 5. plass

Hviterussland - Dinamo Minsk - 3. plass

Irland - Shamrock Rovers - 4. plass

Island - Vikingur Reykjavik - 7. plass

Italia - Roma - 2. plass

Kosovo - Prishtina - 1. plass

Kroatia - Dinamo Zagreb - 2. plass

Kypros - APOEL - 2. plass

Latvia - Riga - 5. plass

Liechtenstein - FC Vaduz - semifinale (kun cup)

Litauen - FK Zalgris - 1. plass

Luxembourg - Racing FC Union - 7. plass

Makedonia - Vardar Skopje - 1. plass

Malta - Valetta - 3. plass

Moldova - Sheriff Tiraspol - 1. plass

Montenegro - FK Buducnost Podgorica - 1. plass

Nederland - Ajax - 2. plass

Nord-Irland - Crusaders FC - 1. plass

Norge - Vålerenga - 10. plass

Polen - Legia Warszawa - 4. plass

Portugal - Benfica - 1. plass

Romania - Steua Bucuersti - 1. plass

Russland - Spartak Moskva - 1. plass

San Marino - La Fiorita - 2. plass

Serbia - Crvena Zvezda - 1. plass

Skottland - Hearts - 4. plass

Slovakia - Slovan Bratislava - 3. plass

Slovenia - Olimpija Ljubljana - 2. plass

Spania - Real Madrid - 1. plass

Sveits - Young Boys - 2.plass

Sverige - IFK Göteborg - 4. plass

Tsjekkia - Slavia Praha - 3. plass

Tyrkia - Genclerbirligi - 8. plass

Tyskland - Hertha Berlin - 6. plass

Ukraina - Dynamo Kiev - 2. plass

Ungarn - Vasas SC - 1. plass

Wales - Cardiff MU - 5. plass

Østerrike - Austria Wien - 4. plass