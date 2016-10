Sheriffs sleiv sendte LSK opp i ryggen på Stabæk

NADDERUD (VG) (Stabæk - Lillestrøm 1-2) Med tap ville det sett helsvart ut for Lillestrøm. Et lykketreff sørget for lys i tunnelen i den svært jevne bunnstriden.

Det var nok mange som er glad i Lillestrøm som ble stresset etter at Bodø/Glimt slo Strømsgodset fredag kveld og rykket opp fra nedrykksplassen. For Kanarifuglene var tre poeng det eneste som var godt nok før kampen mot Stabæk.

Et defensivt solid Lillestrøm slapp Stabæk lite til. Det var et typisk bunnoppgjør med mye kriging og lite finspill. Lillestrøm skapte nemlig lite selv også, men hadde flyt i de avgjørende situasjonene. Som da midtstopper-vikar Sheriff Sinyan sleivet inn ledermålet.

ENDELIG JUBEL: Lillestrøm-keeper Arnold Origi Otieno jubler etter at LSK har scoret sitt første mål mot Stabæk. I bakgrunnen jubler lagkameratene for Sheriff Sinyans debutscoring. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Jeg ser at keeper ser langt ute, jeg prøver å sette ballen i mål, men jeg er bare heldig at den går i en perfekt bue, sier Sinyan til VG.

– Jeg ser ikke scoringen en gang. Jeg har blitt så gammel at jeg ser ikke så langt. Jeg så bare at spillerne begynte å juble, sier en smilende LSK-trener Arne Erlandsen.

Skikkelig midtstopper-scoring



Det startet nervøst for gjestene på Nadderud, der Stabæk spilte seg til flere halvsjanser og Lillestrøm ga den hjemvendte sønnen, Alanzinho alt for mye rom.

Men så etter 35 minutter så scorte Lillestrøm. Bonke Innocent lempet ballen inn igjen i feltet etter at Stabæk klarerte et langt innkast. Frode Kippe-erstatter Sheriff Sinyan, i sin første kamp fra start, scorte et skikkelig midtstopper-mål, da han sleivet ballen i en perfekt bue over Stabæk-keeper Mande Sayouba, som hadde forlatt streken.

Ikke akkurat en typisk scoring for et lag som har hatt mye motgang de siste ukene.

– Dette er nødt til å være det som snur det for oss. Vi gikk i «krigen» og løp til krampen tok oss, sier Sinyan.

– Vi vet hvilken situasjon vi er i. Vi jobber steinhardt sammen og har fått en ny energi inn i gruppa, sier målscoreren.

Gary Martin kom inn for en skadet Erling Knudtzon etter drøye 20 minutter. Engelskmannen var god da han vendte bort Marcus Nilsson. Det påfølgende skuddet snek seg mellom beinene til Morten Skjønsberg, og ballen humpet bort i lengste hjørne - helt inne ved stolperoten til venstre for Sayouba.

– Jeg er ikke verdens eller Norges beste fotballspiller, men jeg kan score mål, sier Martin til VG.

JUBEL: Gary Martin jubler etter å ha doblet ledelsen til Lillestrøm mot Stabæk lørdag ettermiddag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

God Origi



I målet på motstatt side har Arnold Origi hatt noen vanskelige uker. Store tabber både mot Viking, Tromsø og sist mot Sogndal har ført til at Lillestrøm står med det ene beinet i OBOS-ligaen og det andre på et bananskall. I tillegg ble han utestengt mot Odd etter å ha gått fysisk til angrep på lagkamerat Bassel Jradi under trening. Men mot Stabæk hadde han kontroll og var trygg og rolig når det trengtes i 90 minutter. Kanskje hjalp telefonen han fikk fra Stabæks keeper Mande Sayouba.



Men akkurat i det det var spilt 90 minutter sprakk nullen for Lillestrøm-keeperen. Sebastian Pedersen, lillebror til Marcus i Strømsgodset, så at Origi ruste ut og lobbet ballen nydelig i det lengste hjørnet.



Engasjert Erlandsen



Nyansatte Arne Erlandsen på LSK-benken bryr seg nok ikke nevneverdig om hvordan scoringen kom. Erlandsen giret opp Kanarifansen før kampen, ga konstante instrukser, fikk beskjed om å roe seg ned av assistentdommer allerede etter seks minutter og satt omtrent ikke i ro gjennom hele kampen.

– Det er sånn det er. Det er ikke lett å sitte, sier Erlandsen.

Det er kanskje ikke så rart når man tenker på hvor viktig denne kampen var for «Fugla». Med tap hadde de vært seks poeng bak Aalesund med en kamp mindre spilt. Nå er de poenget bak, nettopp, Stabæk.

– Jeg er skuffet. Vi hadde en dårlig kamp. Lillestrøm fortjente å tape, sier Stabæk-trener Toni Ordinas.