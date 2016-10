Selvmål sendte Viking inn i medaljekampen: - Vi er en outsider

(Viking - Start 2-0) Viking slo Start og tok sin andre seier på åtte runder. Men laget er for fullt med i medaljekampen igjen - og er bare tre poeng unna bronse.

Vikings serieinnspurt 27. runde: Strømsgodset (b) 28. runde: Aalesund (h) 29. runde: Bodø/Glimt (b) 30. runde: Vålerenga (h)

Det er faktisk ikke større avstand som skiller opp til 3.-plassen. Der ligger Odd, som snublet mot Aalesund, og mellom Skien-laget og Viking på 7. plass finner vi Molde, Haugesund og Sarpsborg 08.

Av de var det bare Molde som maktet seier i den 26. runden. Opp til Brann, som også gikk på et poengtap, på 2. plass er det seks poeng.

Det betyr at Viking, med fire runder igjen av serien, så absolutt har mulighet på medalje, det til tross for at klubben bare tok sin andre seier på de siste åtte kampene søndag kveld.

– Uten å imponere, så vinner de kampen fortjent mot Start, mener Egil «Drillo» Olsen, som kommenterte kampen for TV 2.

– De er absolutt med i medaljekampen, og vi de resten av kampene, får de ganske sikkert medalje, sier «Drillo».

– Vi er en outsider, så vi må bare jobbe på, sier Viking-målscorer Joackim Jørgensen om medaljemulighetene.

Seieren mot Start var fortjent, men det måtte et selvmål til for at hjemmelaget, som har slitt voldsomt på eget gress, skulle få hull på byllen.

Skuddet til André Danielsen hadde gått utenfor, men via en uheldig Taipo Heikkilä endte ballen i nettet til en utspilt Håkon Opdal. 1-0 var et faktum etter at Viking hadde dominert banespillet, men der Start, som vant sin første ligakamp på over 440 dager forrige runde, var fryktelig farlig frempå på kontringer.

Slik fortsatte det på Stavanger stadion, selv om Start åpnet forrykende etter hvilen og fort kunne ha utlignet ved Børufsen.

– Det hadde ikke vært noe å si på om Start hadde fått en scoring, mente tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen.

Det fikk de imidlertid ikke. Og da smalt det istedenfor i motsatt ende. Et frispark fra hjemmelagets venstre cornerflagg ble lempet inn, og på bakerste vant Jørgensen duellen samtidig som skuddstopper Opdal var på en real bærtur.

– Det var bare flaks, for jeg traff med skulderen. Men mål er mål, sier Joackim Jørgensen.

Etter det hadde ikke Start mer krutt på laget, og det endte 2-0 til Viking i Stavanger.

Det betyr også at Start offisielt har rykket ned. Nå kan ikke lenger teori redde sørlendingene.

– Dette er selvsagt skuffende og tungt. Vi har ligget der nede i hele år, men vi visste det ville bli en stor utfordring og en tøff sesong. Altfor mange kamper som denne har kjennetegnet oss i år. Vi har våre sjanser, men tar ikke vare på dem, sa Start-trener Steinar Pedersen til TV 2.

PS! På 12 hjemmekamper (4-4-4) har Viking 13-12 i målforskjell.