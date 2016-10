Satte spiss på Fagermos etterlengtede feiring

SKIEN (VG) (ODD-HAUGESUND 2-1). Odd-trener Dag-Eilev Fagermo jublet for fornyet sølvhåp og to spisser som endelig leverer – selv om det foreløpig var for hvert sitt lag.

Olivier Occéan har som resten av Odd-laget slitt i hele høst. Mot Haugesund fikk han ballen på 20 meter, tok den med seg på én berøring og dunket den opp i nærmeste kryss til 1-0 etter drøye halvtimen.

Etter pause – etter at Fredrik Nordkvelle hadde lagt på til 2-0 fra straffemerket – viste Haugesunds Torbjørn Agdestein hvorfor Fagermo har hentet han til Odd fra neste sesong.

Agdestein driblet seg forbi tre Odd-forsvarere før han sendte i vei et skudd keeper Sondre Rossbach så vidt fikk beinet på. Returen trillet Vegard Skjerv inn til 2-1.

– Occean var god. Agdestein gjorde en veldig bra prestasjon før målet, heldigvis ble det med den ene.

– Så etter en periode der det har gått trått offensivt hadde du egentlig to spisser som leverte igjen?

– Ja, de gjorde det. Og avslutter vi sesongen nå på en god måte og sikrer oss medalje vil det gi en veldig selvtillit inn mot neste sesong, sier Fagermo med et smil.

– Endelig Odd-fotball igjen

For etter seieren mot Haugesund virket Fagermo-smilet som siden sommeren er blitt stadig stivere, mest av alt som et uttrykk for lettelse. Lettelse over at Odd endelig vant hjemme igjen, for første siden 10. juli. Lettelse over de samtidige bevegelsene stemte, i flere angrep etter hverandre, og at ballen ble spilt dit den skulle når den skulle. Lettelse over at Odd plutselig lignet på seg selv igjen.

– Det er det beste vi har levert siden i vår. Endelig var det Odd-fotball igjen. Nå kan vi reise til Trondheim for å møte Rosenborg med senkede skuldre. Vinner vi to av de tre siste tar vi medalje, kanskje må vi ha sju poeng til for å ta sølv, sier Fagermo.

At Haugesund var best både før og etter den litt plutselige Odd-vekkelsen i siste halvdel av første omgang, var derfor underordnet. Også for Olivier Occéan.

SCORET: Olivier Occéan fikk et etterlengtet drømmemål mot Haugesund. Bak til høyre er Oliver Berg, som noterte målgivende pasning på målet til Occéan. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

Occean: – Jeg må prestere

– Det var på tide. Som spiss er det viktig å score, og endelig fikk jeg ballen i mål. Laget trengte en seier og de poengene nå, sier kanadieren.

Han har ett år igjen av kontrakten med Odd, og neste år får han selskap – og konkurranse – av Torbjørn Agdestein. 25-åringen fra Stord er som Occéan typisk midtspiss. Og i Odds 4-3-3 er det stort sett ikke plass til mer enn én sånn en.

– Han gjorde en bra prestasjon før målet, og forhåpentligvis kan han score mange mål her også. Han har vel kontrakt i tre år, mens jeg har ett til, så jeg må bare prestere, sier Occéan.

Tok en Eggen

Torbjørn Agdestein som startet på benken etter å ha blitt meldt klar etter skade lørdag, vil helst ikke snakke for mye om Odd før sesongen med Haugesund er ferdig. Men:

– Det er en fin arena, og en fin klubb. Jeg har ikke spilt mye i 4-3-3, men har prøvd det litt her i Haugesund i det siste. Det går bedre, og jeg tror jeg vil vokse inn i den rollen og, sier Agdestein, som legger til at det først av alt gjelder å prøve å få medalje med Haugesund.

Med tre kamper igjen har laget fire poeng opp til Brann og nettopp Odd på andre-og tredjeplass. Trener Andrea Loberto gir ikke opp:

– Hva var det Nils Arne Eggen sa; ”Hope in a hanging snore”. Når du ser hvordan vi kom ut på banen her på 0-2 og reiser oss , ser du at vi ikke gir opp.

