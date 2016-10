Sarpsborg-innbytterne «ødela» for Stabæk

BEKKESTUA (VG) (Stabæk–Sarpsborg 08 1–2) To scoringer av innbytterne til Sarpsborg på de seks siste minuttene, gjør at Stabæk trolig må vinne sine to siste kamper for å overleve.

– Ja, det tror jeg nok du har rett i, sier Stabæk-kaptein Morten Morisbak Skjønsberg til VG etter kampen.

Baklengsmål sent i kampen for Stabæks del, det skjedde også mot Vålerenga.

– Vi burde spilt omganger på 37 minutter, da hadde vi kanskje vunnet kampene, fleiper Stabæks sportslige leder, Inge André Olsen.

For skal du overleve i Tippeligaen denne sesongen, må du ha litt flaks. Det hadde Stabæk mot Sarpsborg - helt til det gjensto seks minutter av kampen.

Da satte to innbyttere fart på Sarpsborg, med to mål på tre minutter.

Geir Bakke byttet inn midtstopper Morten Sundli på topp i det 82. minutt, to minutter senere signerte den tidligere Mjøndalen-spilleren seg for scoring.

– Han er skrudd sammen litt rart, får han nok muligheter så får han betalt. Og det gjorde han, sa Geir Bakke om byttet til TV 2 etter kampen.

– Han sa jeg skulle få frem det «sinnsyke» i meg, og jeg tenkte at jeg ikke skulle tape en eneste duell, supplerte mannen bak 1-1.

Like etter satt 2-1. Også denne gangen en av Geir Bakkes innbyttere.

– Vi traff godt, vi fikk inn to kraftkarer på topp og fikk inn en del innlegg. Det er innmari gøy at de gutta som har så lyst til å komme inn, kommer inn og gjør det for oss i dag, sa Geir Bakke til TV 2.

Sarpsborg best - men Stabæk tok ledelsen.

Den uheldige (og dårlige) bak 1-0-scoringen var Alexander Groven. Den heldige (og gode) var Moussa Njie. Keeper Arild Østbø måtte kapitulere, og Stabæk fikk sitt viktige ledermål tre minutter før pause, en scoring som ikke akkurat kom etter spillemessig overtak.

Men det svake tilbakespillet til backen Groven, ble smart snappet opp av Njie, som var like iskald som tilskuerne da han utnyttet den muligheten han fikk servert.

Sarpsborg var best før pause, men scoringen til Njie gjorde at Stabæk så litt tryggere ut i starten av 2. omgang.

Men midtveis startet Sarpsborg-presset igjen, og etter hvert ble det nesten bare et tidsspørsmål før scoringene kom.

– Jeg føler at vi må forsvare oss mye i 2. omgang. Og etter hvert kommer vi oss ikke ut av presset i det hele tatt. Og da blir det litt sånn «er vi heldige så holder vi helt ut», sier Morten Morisbak Skjønsberg til VG.

Han kaller seg «ekstremt skuffet» etter nederlaget mot Sarpsborg 08.

1-1 kom etter en bombardement mot Stabæk-målet, før innbytter Morten Sundli fortjent utlignet for Sarpsborg 08 da 84 minutter var spilt. Stabæk ville nok sagt seg fornøyd med et poeng sånn kampen utviklet seg, men plutselig fikk den andre innbytteren, Patrick Mortensen lov, upresset, å skyte mot Mande Sayouba. Ballen gikk i mål, og dermed ser det virkelig ille ut for Stabæk da to kamper gjenstår.

Seieren til Sarpsborg 08 var fullt fortjent. De skapte et tosifret antall sjanser og to scoringer var et minimum etter spill og sjanser.

Stabæk har igjen Molde borte og Start hjemme.

