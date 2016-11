Sandstø: – Drømmene flyr her nå

(Jerv – Stabæk 1-0) Det utskjelte fotballfylket Aust-Agder nærmer seg toppseriespill for aller første gang etter at Jerv tar med seg en viktig 1-0-seier til søndagens returkamp.

I det 76. minutt tok sørlendingene av på Levermyr i Grimstad. Banens beste spiller, nigerianske Michael Ogungbaro, headet en farlig retur fra Mande Sayouba i mål.

1-0-seieren gjør at Stabæk må vinne med to mål på Nadderud hvis Jerv scorer èn gang på søndag.

– Byen begynner å kjenne litt på det. Vi var med på det i fjor. Nå har vi tatt et nytt steg og fått et bedre utgangspunkt. Det er stor entusiasme. Drømmene flyr her nå, sier trener Arne Sandstø til VG.

– Tror du dette ender med opprykk?

– Jeg er sterkere i troen nå enn før kampen, svarer mannen som tidligere har trent Odd og Start i Tippeligaen.

Overrasket over at kampen ble spilt



Før kampstart var det store diskusjoner om kvalifiseringskampen kunne bli spilt på den harde gressmatta i Grimstad. Dommer Tommy Skjerven mente det var forsvarlig – noe Stabæk-leiren var uenig i.

Arne Sandstø trodde at kampen kom til å bli flyttet til Sør Arena.

– Banen var hard. Det jeg var mest redd for var taklinger, men heldigvis skjedde det ingen stygge ting.

– Snakket du eller noen i Stabæk-leiren med dommeren før kampen?

– Nei, vi fikk ikke lov til å være med på den biten i det hele tatt. Dommeren tok avgjørelsen med sine assistenter helt alene. Så fikk vi beskjed om at det ble kamp her rett før start. Jeg må innrømme at jeg var litt overrasket. Banen var så hard at man ikke kunne spille med skruknotter, svarer Jerv-treneren.

Det vil være en overdrivelse å kalle det en fotballfest, men nervedramaet lever for fullt foran den avgjørende kampen om den siste plassen i Eliteserien i 2017. Sandstø varsler at det ikke blir aktuelt å parkere bussen foran eget mål i håp om å forsvare seg til 0-0 i returkampen.

– Vi skal skape ugagn for Stabæk på Nadderud også. Vi sto ikke noe tilbake for de i dag. Hele greia for oss er å score ett mål til slik at de må ha tre. Vi har ikke parkert bussen i de 15 bortekampene i serien og har ikke tenkt til å gjøre det nå heller.

Sayouba-tabbe ga Jerv-scoring



Etter en første omgang der det ble skapt null målsjanser, tok kvalifiseringskampen litt mer fyr i andre omgang. Jerv tok mer tak i oppgjøret og spilte seg til noen brukbare muligheter.

Stabæk slet lenge med å skape store målsjanser.

Men det siste kvarteret begynte det å svinge i kvalifiseringsfinalen. Et drøyt kvarter før slutt var Eirik Haugstad nær ved å dra seg fri alene med Mande Sayouba. Men kaptein Morten Morisbak Skjønsberg felte Jerv-spilleren noen centimeter utenfor 16-meteren.

Kristoffer Tønnesen tok frisparket og fyrte av i det lengste hjørnet. Sayouba reddet, men fomlet ballen rett ut i farlig sone foran Stabæk-målet. Der sto en av årets beste Jerv-spillere, Michael Ogungbaro, og headet inn 1-0.

Artikkelen fortsetter under bildet.

JERV-JUBEL! Michael Ogungbaro gratuleres av lagkameratene etter å ha headet inn kampens eneste mål. Nå har Jerv et klart overtak før returkampen på Nadderud søndag. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Scoringen fikk gjestene til å våkne. Etter 83 minutter misbrukte Stabæk en helt eventyrlig mulighet. Muhamed Keita slo inn foran mål der hjemmelagets keeper Øyvind Knutsen la ballen på sølvfat til Ohi Omoijuanfo. Fjorårets Jerv-profil fikk tre muligheter til å sette ballen i et tilnærmet tomt bur, de to siste liggende omtrent på målstreken, men utrolig nok: 22-åringen klarte ikke å pirke inn scoringen som kan vise seg å være forskjellen på om Stabæk spiller i Eliteserien eller ikke neste år.

– Jeg klarte akkurat ikke å få en tå på ballen. Ballen spretter ikke helt min vei i dag. Det var en tøff bane, sier Omoijuanfo til TV 2 etter kampen.

Han mener kampen aldri burde vært spilt på det knallharde underlaget.

– Det blir jo ikke fotball. Det er det som er problemet. Det blir mye kriging. Det er lett å være etterpåklok, men det burde ikke vært spilt fotball her. Jeg snakket med flere Jerv-spillere som var enige i det.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Birger Meling hadde også en brukbar mulighet i sluttminuttene, men denne gang hadde Knutsen bedre kontroll.

På overtid fyrte Muhamed Keita av fra nærmere 30 meter. Ballen gikk i stolpen – og ut.

Dermed kunne sørlendingene slippe jubelen løs. Etter å ha tapt fjorårets kvalifisering mot Start har Jerv nå en langt bedre mulighet til å spille i vår øverste liga for aller første gang.

– Vi hadde mange situasjoner inne i boksen, men vi skapte ikke nok, sier Stabæk-trener Toni Ordinas til TV 2.

Han påpeker at Stabæk sikret kvalifiseringsspill ved å slå Start 3-0 i siste serierunde, og at bæringene fint kan klare å gjenta et lignende resultat i nok en skjebnekamp mot et lag fra sør.

– Nå skal vi gjøre vårt beste for å varme opp banen på Nadderud, sier Ohi Omoijuanfo, som ser frem til at det hele skal avgjøres på et bedre underlag.

