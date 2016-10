Sakor-kanon da Vålerenga berget plassen

ULLEVAAL (VG) (VIF-LSK 1-1) Et kanonskudd fra Vajebah Sakor ga Vålerenga et velfortjent poeng. Kontrakten ble sikret. Lillestrøm må leve i uvisshet en uke til.

– Det jeg er sikker på er at vi skal ha en god treningsuke – slik vi hadde frem til kampen i dag. Gode treninger, gir gode prestasjoner i kamp. Jeg er opptatt nå av å restituere godt og ha en god trening på tirsdag, sier LSK-trener Arne Erlandsen på TV 2s spørsmål om hva han selv tror før neste års skjebne besegles i oppgjøret mot Molde hjemme på Åråsen neste helg.

I Vålerenga-leiren var stemningen naturlig nok bedre. Kjetil Rekdal svarer «ja, selvfølgelig» på om det kjennes deilig å endelig ha sikret plassen i neste års eliteserie.

– Vi har jo ligget i bunnstriden fra runde én. Sesongen nå har vært bra. Vi har 24 poeng på 14 kamper. Det er OK dét. Vi klarer ikke spille ordentlig før i andre omgang. Da får vi fart på det. Det er et meget fortjent poeng vi får, sier Rekdal til TV 2, vel vitende om at han selv og Ronny Deila endelig kan planlegge for 2017.

Rekdal ble også vist bildene av en stygg stempling fra LSK-kaptein Frode Kippe rett i mageregionen på Vålerengas Daniel Fredheim Holm før 20 minutter var spilt. VIF-spilleren var etter kampen «solid tatovert»fra magen og ned på låret etter 38-åringens støvel.

– Det bør være rødt. Det er ikke mer å si om det. Det er andre hjemmekampen vi skulle hatt 11 mot 10 i minst en time. Det er soleklart rødt, konkluderer Rekdal. Han fikk følge av Mohammed Abedealloue som gikk rett i kroppen på LSK-stopperen etter stemplingen. Fredheim Holm som tok Kippe i hånden i pressesonen etter kampen. Han sa at gult kort var greit.

Kippe mente på sin side at taklingen ikke var så ille, fikk det gule kortet og må dermed stå over serieavslutningen om en uke.

– Det var en ball som spratt mellom to Vålerenga-spillere. Jeg prøver å få en tå på den, men så kom Daniel i fart mot meg og traff beinet mitt. Jeg låste det i ytterstilling. Jeg prøvde ikke å dunke beinet inn i brystet hans og skjønner at jeg fikk gult. Men rødt hadde vært feil, sier han.

Perle fra Sakor



Rekdal fikk se at Vålerenga hadde spillet, men måtte vente tålmodig i 79 minutter på scoring og utligning i den råkalde høstkvelden.

Men da kom den med et smell.

Etter å ha blitt spilt opp av en annen innbytter Henrik Kjelsrud Johansen dundret leiesoldaten fra Juventus ballen opp i motsatt kryss med venstrefoten fra 18 meter.

Lillestrøm trenger antagelig poeng mot Molde på Åråsen kommende søndag for å holde Tromsø, Bodø/Glimt og Stabæk bak seg i det som blir en thriller om kvalik- og nedrykksplassen.

Vålerenga skapte mest, men Lillestrøm scoret på en av sine to sjanser før pause.

Magnus Lekven reddet VIF med en redning på streken på en Erling Knudtzon heading etter 14 minutter.

LSK-LYKKE: Målscorer Gary Martin (19) og Bassel Jradi jubler med Kanari-fansen etter 1-0-scoringen på Ullevaal. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Men etter en drøy halvtime var det helt tomt i VIF-buret. Gary Martin hadde en enkel jobb med å sette inn ballen på bakre stolpe etter glimrende forarbeid på høyresiden. Et hælspark fra Simen Kind Mikalsen satte ut to Vålerengas-spillere. Ifeanyi Matthew stormet gjennom, dro hele Vålerenga-forsvaret ut av posisjon, og serverte Martin.

Både Bonke Innocent og Mohammed Abdellaoue fikk gult kort for opptøyene etter Kippes rødgule spark. Kanskje kunne dommer Dag Vidar Hafsås takke seg selv litt for at aggressiviteten økte. Han unngikk å gi Innocent et soleklart gult kort etter en stygg felling på Zahid Ghayas allerede etter åtte minutter.

Jubelen var voldsom foran Kanarifansen, som startet kampen med pyro og fulgte opp med et nesten-treff på Vålerenga-keeper Marcus Sandberg i 1. omgang.

Både Fredheim Holm, Simen Juklerød, Mohammed Abdellaoue, og Simon Larsen hadde store sjanser, men Vålerenga klarte ikke å få ballen i mål før pause. Det handlet mest om unøyaktighet og udyktighet.

Vålerenga skapte ikke store problemer for et forsiktigere LSK i starten av 2. omgang. Men Abdellaoue var i nærheten av å presse Marius Amundsen til Lillestrøms fjerde selvmål på fire år mot Vålerenga på Ullevaal. Men ballen gikk keeperhanskene på Arnold Origi.

Herman Stengel hadde en mulighet, men ballen gled av støvelen på langskuddet. Ghayas Zahid skjøt utenfor da han fikk sin store sjanse fra 10 meters hold kvarteret før slutt. Også Ramus Lindkvist bommet på mål da han kom frem på venstresiden.

LSK gjorde det de kunne for å kontrollere 2. omgang, skapte lite, men venstrekanten Bassel Jradi stelte i stand en god del trøbbel for VIF-back Simon Larsen. Uten at det ble mer enn noen farlige innlegg ut av det.

Så traff Sakor blink.

Zahid kunne gitt Vålerenga seieren 10 minutter senere, men Origi reddet. På overtid fikk Jradi sjansen, men det hardet skuddet gikk rett på Sandberg i Vålerenga-buret.

Dermed endte dramaet for 19.038 tilskuere. Ikke så rart kanskje. Siden 1975 er statistikken mellom Vålerenga og Lillestrøm slik: 24 seire til VIF, 24 uavgjorte kamper og 24 seire til LSK!