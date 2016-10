Rekdal om nedrykksstriden: – Det er bingo

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga – Stabæk 1-1) Alvoret står skrevet i ansiktet på avtroppende trener Kjetil Rekdal, påtroppende trener Ronny Deila og assistenttrener Morten Tandberg foran nedrykksthrilleren i Tippeligaen.

Med seier mot Stabæk kunne Vålerenga tatt et stort steg mot fornyet kontrakt. I stedet så det lenge ut til å gå mot tap. Men selv om ett poeng ble reddet i sluttminuttene, var det lite smil og glede i VIF-leiren.

– Nå handler det om å redde plassen, sier Kjetil Rekdal til VG med en alvorlig mine.

Grindheim mener nedrykk er krise



Vålerenga (31 poeng), Bodø/Glimt (30), Tromsø (30), Lillestrøm (29) og Stabæk (28) kjemper for toppserielivet med tre runder igjen. Ett av lagene rykker direkte ned sammen med Start. Ett av lagene må ut i kvalifisering.

– Jeg tør ikke gi noe svar på hvem det blir. Det er bingo, sier VIF-treneren som rykket ned med klubben som spiller i 2000 og overlevde gjennom kvalifisering som spillende trener i 2003.

Men Vålerenga sitter på mye av nøkkelen med tanke på at klubben møter Tromsø og Lillestrøm i de to neste kampene. Uten minst en seier i de to kampene kan VIF være avhengig av å vinne mot Viking i Stavanger i siste serierunde for å redde plassen.

– Det er ganske åpent hvem som rykker ned. Vi kan jo ødelegge både for oss selv og for de andre med tanke på at vi møter to av lagene, sier Christian Grindheim.

– Hvor dramatisk vil et nedrykk være for Vålerenga?

– Det er jo krise, det. Det er det ingen tvil om. Altså, man får ny stadion til neste år og… Ja, det er krise. Jeg finner ikke noe annet ord, svarer kapteinen.

– Det er beintøft



Foran glisne tribuner i hovedstaden, det offisielle publikumstallet var 7088 tilskuere, men det var langt fra så mange innenfor portene på Ullevaal stadion, leverte Vålerenga nok en skuffende kamp. Til sammenligning trakk Odd fra Skien 7512 tilskuere mot Haugesund.

– Det viser jo hvor liten Vålerenga er blitt. Så kan jeg gjerne ta all skyld, jeg. Men det vises på sponsorbudsjett, tilskuere og resultater.

– Er du skuffet over at ikke Oslo-folk mobiliserer mer når så mye står på spill og det er lokaloppgjør mot Stabæk?

– Ja, det kan du godt si. Men vi kan ikke gå rundt å irritere oss over publikumsoppmøtet. Vi må gjøre det vi kan for å lage et best mulig sportslig produkt. Det har vært tøft i fire år. Og det er beintøft ennå. Men vi får prøve å komme oss over denne kneika her også. Det er det eneste som gjelder, sier Rekdal.

Allerede etter tre minutter tok Stabæk ledelsen etter at den tidligere Vålerenga-spilleren Moussa Njie fikset straffesparket som den tidligere Ronny Deila-eleven Muhamed Keita satte i mål.

Reddet av cornermål



Et blekt og angstfylt VIF klarte aldri å feste noe solid grep om kampen og skapte nesten ikke sjanser mot et Stabæk som også slåss for Tippeliga-livet.

Først etter 84 minutter utlignet Rasmus Lindkvist på en heldig corner som gikk rett i mål.

– Det var et viktig mål. Jeg har gjort det en gang før, og det var skjønt å få det til igjen, sier Lindkvist.

– Ohi (Omoijuanfo) trodde den skulle gå ut. Og jeg trodde at Ohi skulle ta ballen. Men ikke noe av det skjer. Vi burde vært mer på tærne. Det skal ikke få skje, sier Stabæk-stopper Marcus Nilsson.

– For tredje gang på rad kommer vi under etter bare et par-tre minutter. Etter 1-1 er Stabæk nærmest seieren. Det er jo totalt galskap utpå der. To lag som prøvde å vinne uten å ha struktur hverken i forsvarsspillet eller i angrepsspillet, sier Rekdal.

Etter Lillestrøms seier i Bergen er Stabæk nå på direkte nedrykksplass. Nå må trolig Stabæk vinne minst to av kampene mot Sarpsborg (h), Molde (b) og Start (h).

– Det er tre matcher igjen. Det er absolutt ikke kjørt, sier Nilsson.

– Med denne mentaliteten i resten av kampene har vi stor tro på at vi kan overleve. De tre siste rundene blir veldig interessante. Det blir tøft for oss trenerne, men fantastisk for dere og for publikum, sier Stabæk-trener Toni Ordinas.

For Vålerengas del kan kampen mot erkefienden Lillestrøm i nest siste serierunde bli en voldsom batalje. I ytterste konsekvens kan en eventuell taper i den kampen rykke ned.

– Det blir sikkert en nervepirrende kamp, konstaterer Christian Grindheim.

PS! Ronny Deila ønsket ikke å la seg intervjue etter kampen. Men Kjetil Rekdal bekrefter at den tidligere Strømsgodset- og Celtic-treneren nå blir med for fullt i trenerteamet resten av sesongen.

