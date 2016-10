Praktscoringer sikret Brann medalje

Det så mer ut som om det var Start som kjempet om sølvet på Sør Arena. Men to kremmerhus fra Fredrik Haugen (24) og Erik Huseklepp (32) gjorde at Brann sikret seg medalje i Tippeligaen.

For med seks poeng ned til 4.plass med en kamp igjen er det nå sikkert at Brann tar medalje i Tippeligaen. Bergenserne har like mange poeng som Odd på 3.plass, men ligger foran med bedre målforskjell.

Men etter den første omgangen var det lite som skulle tilsi at det var Brann som kjempet om medalje.

Tafatte første 45



Etter 19 minutter ropte hjemmelaget, som hadde vært det beste laget, på straffe. Espen Børufsen fikk ball ute til venstre og slo inn i boks til en fremadstormende Lars Jørgen Salvesen. Vadim Demidov var først på ball, men meide ned spissen etter å ha klarert vekk ballen.

På spørsmål fra reporter om det var straffe i situasjonen med Salvesen, hvor reporteren også sier at Demidov helt sikkert ikke syntes det er straffe, kommer det kjapt fra stopperen:

– Jeg er en av de få i Norge som alltid er ærlig.

– Det er ikke straffe. Jeg var først på ballen, fortsetter Demidov.

At nevnte Salvesen ikke scoret etter 42 minutter var nesten et under. Et millimeterpresist innlegg fra Tapio Heikkilä traff spissen, som var helt umarkert på fem meter. Avslutningen gikk rett på Piotr Leciejewski, som både var heldig og god.

– Jeg skal sette den. Det er et dårlig skudd, rett og slett, sier Salvesen til TV 2-reporteren i pausen.

Selv om Brann for alvor kjemper om sølvet så det mer ut som de hadde rykket ned de første 45 minuttene. Start var først på alle andreballer og hadde flere gode muligheter til å gå i ledelsen.

– Den første omgangen er noe av det dårligste vi har gjort i hele år, sier målscorer Fredrik Haugen etter kampen.

DRØMMESCORING: Fredrik Haugen har akkurat satt inn en rimelig solid kandidat til årets mål. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Målshow i 2.omgang

Etter halvspilt 2.omgang satt den endelig for Start. Etter mye klabb og babb fikk til slutt Tapio Heikkilä tuppet ballen til en umarkert Robert Sandnes, som snudde seg og dunket ballen i mål.

Men bare fem minutter senere gjorde Erik Huseklepp alt selv og utlignet for Brann. Bergenseren fikk ballen på 30 meter og skrudde ballen i en perfekt bue over en sjanseløs Håkon Opdal i Start-buret. En perlescoring fra Huseklepp, som var svært god etter at han kom inn ved pause.

– Det er deilig å få sånne treff. Vi lå under og vi hadde ikke spilt så bra. Men når vi klarer å snu det på den måten..., sier Huseklepp etter kampen.

Og syv minutter senere satt den igjen. Var denne scoringen enda finere? Ja.

Daniel Braaten gjorde en god jobb ute til høyre og slapp til Fredrik Haugen på 30 meter. Han tok et touch frem og klinte til med strak vrist. Skuddet steg og steg og ballen limte seg i krysset, nok en gang bak en sjanseløs Opdal.

– Det var årets mål, men så kom han(Haugen red. anm.) og overgikk meg etterpå, sier en strålende fornøyd Huseklepp til TV 2 etter kampen.

Selv om både Heikkilä og Lasse Sigurdsen hadde enorme muligheter i sluttminuttene holdt Brann unna og vant kampen 2-1. Det gjør at laget ligger på 2.plass, á poeng med Odd, men med bedre målforskjell.