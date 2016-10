Occéan-kanon og Odds første hjemmeseier siden juli

SKIEN (VG) (ODD-HAUGESUND 2-1). Olivier Occéan re-startet Odds sesong akkurat i tide med en kanonscoring som tenner fornyet sølv-håp i Skien.

Odd sto med bare én seier på de siste syv kampene og hadde heller ikke skapt noe som helst den første halvtimen av kampen mot Haugesund, da kanadieren fikk ballen fra Oliver Berg 20 meter fra mål. Med en elegant berøring la han den til rette og klinket ballen opp i nærmeste kryss.

Til stor jubel – og ikke minst lettelse – både for spissen selv, lagkameratene og publikum på Skagerak Arena.

– Det var på tide. Som spiss er det viktig å score, og endelig fikk jeg ballen i mål. Laget trengte en seier og de poengene nå, sier Olivier Occéan til VG.

Han mener siste del av første omgang var det beste Odd har gjort på lang tid, og får støtte av trener Dag-Eilev Fagermo.

– Den siste halvtimen av første omgang var det beste vi har gjort siden i vår. Da var det Odd-fotball igjen. Grunnen var at vi har fått trent godt i landslagspausen og fått tilbake spillere som Occéan for fullt igjen. I dag var det gledeligste at han var så god igjen, sier Fagermo.

For 1-0-scoringen til Occéan fungerte virkelig som en effektiv startknapp for et Odd som ikke har funnet flyten i høst.

Plutselig satt både løpene og pasningene som stort sett har gått om hverandre, og bare minuttet senere var de og svært nære 2-0 etter en klassisk overlapp og innlegg fra høyre, men ballen ble klarert til corner.

På corneren gikk Occéan i bakken etter en brytekamp med Nemanja Tubic, og selv om begge så ut til å gi og ta valgte dommer Dag Vidar Hafsås å blåse for straffespark.

Det var ikke alle i Haugesund-leiren enig i.

– Hvis de fikk straffe i 1. omgang, skulle vi hatt straffe i 2. Men kanskje det var litt vind? undret Haugesund-trener Loberto seg på TV 2.

Occéan var på sin side klokkeklar.

– Jeg er på på vei til ballen, han hindrer meg. Det er straffe, men det er min mening. Hvis den armen er der og stopper meg, så er det straffe for meg, sier Occean.

– Men det er frustrerende, det er vanskelig å skape balanse. Om de skulle ha straffe skulle vi hatt det, kontret Haugesund-treneren.

Dag Eilev Fagermo ville også ha et ord med i laget, og mente straffen var korrekt idømt.

– Tippeligaen er et underholdningsprodukt. Hvis man skal hindre mål med alle mulige grep, starter Fagermo idet han får bildene på skjermen: – Se her, det er jerngrep. Klar straffe, bra dømt.

Uansett mening satte Fredrik Nordkvelle kontant i mål – og plutselig ledet hjemmelaget 2-0.

FEIRET: Mens Fredrik Nordkvelle og Odd kunne feire 2-0, måtte Haugesund-spillerne gå slukøret tilbake til midtstreken. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

Agdestein-show mot sin nye klubb

For Haugesund var det hard straff etter å ha skapt flere sjanser den første halvtimen, uten å komme nærmere enn et skudd som gikk via et Odd-bein og like over.

I annen omgang satte Haugesund-trener inn toppscorer Torbjørn Agdestein som var plassert på benken fra start etter å ha kommet tilbake fra skade.

Spissen som har signert en kontrakt med nettopp Odd fra neste sesong, virket ivrig på å vise seg frem på sin nye hjemmebane og var også mannen som sto bak reduseringen.

Agdestein drillet seg forbi tre Odd-spillere på vei inn i feltet og sendte i vei en avslutning som Odd-keeper Sondre Rossbach så vidt fikk beinet på. Returen kunne imidlertid Vegard Skjerve trille inn i åpent mål.

– Jeg har ikke sett det på TV selv ennå, men hørte både fra støtteapparatet både i Odd og Haugesund at jeg drillet noen på veien der. Jeg skulle satt den selv, som spiss tenker du på det, men vi fikk mål på det. Dessverre holdt det ikke, sier Agdestein til VG.

For til tross for å ha hatt mye ball i annen omgang og flere avslutninger, greide ikke Haugesund å score flere ganger.

Dermed tok et stadig mer nervøst Odd-lag alle tre poengene, og de første hjemme i Skien siden juli.

- Det var viktig med en seier nå, det gir oss litt selvtillit og vi kan reise til Trondheim for å møte Rosenborg med senkede skuldre. Vinner vi to til tar vi medalje, kanskje må vi ha sju poeng på de tre for å ta sølv, sier Dag-Eilev Fagermo.

Haugesund er på sin side fire poeng bak tredjeplassen, men trener Andrea Loberto mener de fortsatt har en sjanse på medalje:

– Hva var det Nils Arne Eggen sa; ”Hope in a hanging snore”. Når du ser hvordan vi kom ut på banen her på 0-2 og reiser oss, ser du at vi ikke gir opp.

