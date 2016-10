Obosligaklubb gir Storflor kontrakt så lenge han ønsker

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Rosenborg 2-0) Øyvind Storflor (36) brukte en av sine siste touch som Strømsgodset-spiller på Marienlyst til å lage målpoeng nummer 164 i Tippeligaen. Nå kan karrieren fortsette i Ranheim.

– Han får kontrakt så lenge han vil, sier daglig leder Frank Lidahl hos Obosliga-nieren Ranheim til VG.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen avviser fleipende at «det er for mange gamle fotballspillere i Trondheim» og at han «må bygge på» for å få plass til kontraktsløse, men fullt fotballmotiverte Øyvind Storflor fra neste år.

Men han tror bydelsklubben øst i Trondheim bør holde av plass i garderoben til spilleren som før siste serierunde har 66 mål, 98 målgivende og 376 kamper i Tippeligaen.

For øvrig er det en ledig plass der etter at veteranen Are Tronseth avsluttet karrieren etter siste serierunde søndag.

– Med sin erfaring må Øyvind være en strålende mann for Ranheim. Han har par år til med fotball i seg, sier Ingebrigtsen.

– Jeg håper trøndersk fotball bruker ham på en eller annen måte. Det er en ung generasjon på tur i Ranheim, og han kan være en mesterlærer for dem. Uten at overhodet er mitt bord, men det er et lite tips til Ranheim, supplerer Pål André Helland.

– Kulturbygger på øverste nivå



I Ranheim er tankene et ekko av Hellands tips.

– Vårt oppdrag er å realisere drømmmen om toppfotball for unge trøndere. Da trenger vi mesterlærere. Du finner få trønderske mesterlærere på nivå med Øyvind Storflor. Vi snakker kulturbygger på øverste nivå, melder Lidahl i Ranheim og innrømmer at de har hatt uformelle samtaler med veteranen om tiden etter Strømsgodset.

Sportslig leder Jostein Flo innrømmer at Godset lett hadde gitt 36-åringen forlenget avtale. Men Storflor var tidlig klar på at familien skulle flytte hjem til Trøndelag etter åtte Godset-sesonger.

Avskjeden med Marienlyst, der Storflors hjerne, føtter og løp har vært med på å unnfange, skape, forme og oppdra Strømsgodsets karakteristiske angrepsspill, var like vakker som sangen om «Gamle Gress».

2-0-målet ble satt på treffsikkert Storflor-vis, utagbart for hans gamle lagkamerat Adam Larsen Kwarasey i Rosenborg-målet.

Tildelte seg selv frisparkansvaret



Jonathan Parr hadde først skrudd 1-0 i samme hjørne, men kvelden var trønderens fra før avspark. Først ble 36-åringen med åtte sesonger både i Rosenborg og Strømsgodset hyllet av begge lag ved innmarsjen før avspark.

FARVEL: Strømsgodsets Øyvind Storflor ble hyllet før kampen. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

Så ble navnet hans sunget nesten ustanselig underveis, så ble han byttet inn, ga beskjed til dødballansvarlig Thomas Ødegaard at «frisparkene tar æ» – og 11 minutter senere kom muligheten stadion hadde ventet på:

Direkte frispark midt i banen ved 16-meterbuen. Eirik Ulland Andersen skulle egentlig ta dem, men overlot høflig ansvaret. Og så: Over muren, ned i nettet, hans 35. mål i kamp 204 i Tippeligaen for Strømsgodset.

Fremtiden sier ikke Storflor så mye om, men sier han spiller fotball videre om det passer – og at han må inngå som en del av «et prosjekt». Slik han har vært i Drammen.

– Høyresiden med ham og Vilsvik har vært historisk. Nå må vi komponere litt annerledes. Å skape en ny Storflor blir vanskelig, men vi kan skape nye typer, sier Jostein Flo, som hentet en 29-årig Storflor for syv år siden.

– Vi visste at han at var på høyt nivå og ville få stor selvtillit her. Han ble sentral i måten vi spilte på med en gang, og vi var ultraoffensive med begge backene i angrep, og det passet Storflor, sier Strømsgodset-sjefen.

– Han hadde vært god nok for Tippeligaen en stund til?

– Utvilsomt.