Nå er de «verst» i klassen

Her sendes både Brann til topps på «råtassligaen» og Bismar Acosta i dusjen.

Det røde kortet sendte Brann forbi Tromsø i toppen av «råtass-tabellen». Ifølge altomfotballs utregning gir Branns 49 gule og ene røde kort 52 poeng i statistikken over Tippeligaens råeste lag.

Hele syv lag har flere røde kort enn bergenserne, men ingen er i nærheten av Branns samling av gule kort. Tromsø følger nærmest med 45, mens Aalesund er nummer tre med 41 gule kort.



– En del av måten vi spiller på

Mot Sogndal førte Bismar Acostas røde kort etter en halvtime til at Lars Arne Nilsen måtte legge bort planene om tre poeng, og gå for ett. Med laget på toppen av «verstinglisten» sier trener Nilsen de jobber med å plukke av spillerne egenskapene som gir kort.

I startelleveren i lørdagens oppgjør manglet både Kristoffer Barmen og Fredrik Haugen, som sonet karantene.

– Vi smeller og klinker til, det er en del av måten vi spiller på. Men vi må være smartere. Dette var det første røde kortet. Vi får for mange gule. Det betyr karantener og et par-tre utskiftninger fra kamp til kamp. Jeg sier det ikke for å forsvare oss, men slik er det med flere lag. Det er ikke bra for norsk fotball at lagene ikke får satt seg, sier Nilsen til VG.

Han passet også på å understreke at han var strålende fornøyd med det ene poenget, gitt forutsetningene.

– Det var kanskje det beste vi kunne få med oss. Det ble en forsvarskamp, vi er strålende fornøyd med å få med oss ett poeng med en mann mindre her.

Fem mann verre enn hele RBK



Mot slutten av jakten på poeng i medaljekampen føyde også Piotr Leciejewski og Daniel Braaten seg til listen over Brann-spillere med gule kort. Det er imidlertid fem andre Brann-spillere som skiller seg ut på den listen.

Nevnte Acosta har sammen med Kristoffer Barmen, Vadim Demidov, Fredrik Haugen og Sivert Heltne Nilsen sanket 25 gule kort.



Det er like mange gule kort som Odd har pådratt seg, og fem flere enn Rosenborg med sine 20 har fått gjennom hele sesongen. De er forøvrig de to lagene som ligger nederst på statistikken over råeste lag i Tippeligaen.

