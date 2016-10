«Moa» etter Deilas drømmestart: - Helt perfekt

TROMSØ (VG) (Tromsø-Vålerenga 0-3) Vålerenga scoret tre mål like etter pause - og Ronny Deila fikk en drømmestart som hovedtrener i Vålerenga.

Etter 45 begredelige minutter på Alfheim sendte Henrik Kjelsrud Johansen Vålerenga i ledelsen fire minutter etter pause. Simen Juklerød fintet seg fri på kanten og spilte til Ghayas Zahid. Han serverte videre til Johansen som dunket inn 1-0-målet fra 18 meter.

VG Live: Slik var de magiske VIF-minuttene

En snau time var spilt da Oslo-laget doblet ledelsen. Zahids frispark ble headet tilbake i boksen av Simon Larsen, og «Moa» hamret inn Vålerengas andre mål, riktignok via Jonathan Tollås Nation.

– Er den nær? spøkte bursdagsbarnet «Moa» med TV 2 da han ble vist scoringen etter kamp.

Da var det uansett flere tromsøværinger som forlot plassen sin og gikk, mens Deila kunne juble på VIF-benken.

66 minutter var spilt da Ghayas Zahid dunket inn Vålerengas tredje mål etter tafatt forsvarsspill av Tromsø. Midtbanespilleren var banens suverene ener i Tromsø, og var mer en en håndfull for Tromsøs forsvar.

– Det var helt perfekt. Vi trengte de tre poengene, og fikk betalt til slutt, sier «Moa».

Lukter nedrykk



Da fikk publikum i Tromsø nok. Klubben meldte selv om utsolgt stadion, og hadde solgt 6429 billetter for én krone. Men nok var nok etter tre baklengs. Flere hundre skuffede supportere forlot stadion i sinne mens glosene haglet i retning trener Bård Flovik.

Mens Vålerenga feiret seier og tre poeng, ble det null poeng og null mål på Flovik og Tromsø. Gutan ligger meget utsatt til med sine 30 poeng. I løpet av søndagen kan det bli kvalikplass på TIL.

– Det her var virkelig mørke saker. Det var blytungt, et skudd for baugen... Nå er det to kamper igjen, og vi må virkelig opp i ringa skal vi klare det her, sier TILs Gjermund Åsen til TV 2.

Vålerenga fikk på sin side et pusterom ned til nedrykksstreken.

– Vi er veldig godt fornøyd med 0-3 i Tromsø, sier Kjetil Rekdal, som fortsatt har ansvar overfor media, til TV 2, uten å være med på at plassen til neste års Eliteserie er sikret.

– Vi får se hvordan det går senere i kveld, og gjøre opp status da. Vi må nok ha ett eller to poeng til, tror han.

Røk mot Tromsdalen



Sist gang Deila var i Tromsø ble ingen god opplevelse for den tidligere Strømsgodset-treneren.

Da ble det en pinlig cup-exit mot lille Tromsdalen, og Ronny Deila måtte legge seg flat. Dernest dro Deila til Celtic, og denne uken tok han over som hovedtrener etter Kjetil Rekdal i Vålerenga.