Mener dommerne har vært med på å sende Glimt ned

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Bodø/Glimt 2-1) Knuste Bodø/Glimt-spillere mener den norske dommerstanden har vært med på å sende nordlendingene ned en divisjon.

Etter tre sesonger i Tippeligaen rykket Bodø/Glimt ned – selv om Aasmund Bjørkans gutter ga Rosenborg brukbar kamp på trøndernes gullfest.

– Utrolig bittert. Vi har hatt så mange matchballer. Vi har skuslet det litt bort selv, i tillegg har det nå på slutten blitt bevist at det er vanskelig å være en liten klubb. Vi har fått mye i mot fra dommerne. Det er ikke løgn å si det. Det er bare å se på situasjonene som har blitt direkte avgjørende. Dessverre, sier Ole Jørgen Halvorsen til VG.

Bodø/Glimt ropte på straffespark da Fitim Azemi gikk i bakken rett før Mushaga Bakenga, helt i offside-grenseland, headet Rosenborg i ledelsen etter 34 minutter. Kvarteret etter pause økte Holmar Örn Eyjolfsson til 2-0 etter at Simon Thomas måtte gi retur på et Jonas Svensson-skudd.

Det hjalp ikke at Azemi reduserte med en sterk heading 23 minutter før slutt. Siden Stabæk slo Start må Glimt ta den sure turen ned i OBOS-ligaen.

Ole Jørgen Halvorsen føler at dommerne har vært med på å sende Bodø/Glimt ned en divisjon.

LANGT NEDE: Ole Jørgen Halvorsen var svært skuffet etter at Bodø/Glimt må ta den tunge veien ned i OBOS-ligaen. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Vi byr Rosenborg på kamp i dag, men det holdt ikke helt inn. Nå sies det at også det første målet til Rosenborg var offside. Det har vært litt symptomatisk for oss de siste kampene. Egentlig helt siden Stabæk borte har ting gått i mot. Det er vanskelig å være en liten klubb, virker det som. Det er dumt å si noe om dommeropplegget, men mot Viking forrige helg og Stabæk borte er det noen soleklare avgjørelser som går i mot oss. Og som blir direkte utslagsgivende for oss. Vi har fått dårlig betalt av dommerne, sier Ole Jørgen Halvorsen til VG.

Trener Aasmund Bjørkan føler også at Glimt har blitt straffet ufortjent hardt av dommerne.

– Grunnen til at vi rykker ned er at vi totalt over 30 kamper har vært for dårlige. Men det er helt marginalt. Vi har vært uheldige med noen dommeravgjørelser i mot. Målet som Stabæk scoret mot oss mener jeg skulle ha vært annullert for angrep på keeper. At vi ikke fikk straffe sist helg mot Viking synes jeg fortsatt er en gåte. Det var på stillingen 0-1. Med 1-1 der hadde vi fått kvalifisering. Og i dag er det en potensiell straffesituasjon for oss 20 sekunder før Rosenborg scorer et mål som minner mistenkelig om offside, sier Bjørkan til VG.

– Vi har hatt uflaks med dårlige dommeravgjørelser. Og det blir jo til syvende og sist også avgjørende når du summer opp, tillegger han.

– Hvis du skal sette noen ord på hvordan dette nedrykket oppleves, hvilke ord vil du bruke?

– Det er jo helt for jævlig å rykke ned. Vi har satset veldig tydelig og tøft på unge, lokale spillere. Vi følte at vi var i ferd med å bygge en veldig fin plattform. Så får vi et slag midt i trynet når vi ikke klarer å stå i Tippeligaen med de unge spillerne, svarer Bjørkan.

Mener 1-0-scoringen skulle vært annullert



En av de mange unge fremadstormende Glimt-guttene, Mathias Normann, var også knust etter at nedrykket var et faktum.

– Det er katastrofe. Det verste jeg har opplevd i min karriere, sier Normann.

Ut fra TV-bildene er det vanskelig å konkludere helt sikkert om Mushaga Bakenga sto i offside på 1-0-scoringen. Glimt-veteranen Trond Olsen føler at scoringen skulle vært annullert.

– Vi satt og så den i garderoben. Jeg synes den så veldig klar ut, sier 32-åringen, særdeles skuffet med glade Rosenborg-spillere rundt seg i pressesonen på Lerkendal.

– Vi skal ikke skylde på så mange andre, men det er mange situasjoner som har gjort at vi har havnet der vi har havnet, mener Olsen.

Måtte ha scoret to mål til



Da Stabæk i tillegg gikk opp til 3-0 mot Start måtte Glimt vinne, altså score to ganger i sluttminuttene på Lerkendal. Det var nordlendingene i grunn ikke veldig nær å klare.

Bare sekunder før Mushaga Bakenga headet Rosenborg i ledelsen ropte Glimts Fitim Azemi på straffe da han gikk i bakken i duell med Tore Reginiussen. Det var ikke et soleklart straffespark, men det hadde kanskje heller ikke vært en skandale om dommer Tommy Skjerven hadde blåst.

I stedet startet marerittet for Glimt. Fortvilte nordlendinger måtte erkjenne at nedrykket er et faktum samtidig som Rosenborgs gullfest på Lerkendal kunne starte...

For tidligere Bodø/Glimt-spiller Anders Konradsen ble det en seanse med blandede følelser.

– Jeg føler veldig med Glimt. Det var et merkelig øyeblikk da dommeren blåste av. Jeg føler veldig med alle spillerne. Det er mange unge spillere der med fremtiden foran seg og som har hjertet i Glimt. Det har jeg delvis selv også. Absolutt, det kjente jeg på, sier RBKs midtbanespiller.

– Du vurderte ikke å gi Glimt-spillerne en liten støttepasning?

– Hehe. Nei, jeg gjorde ikke det. Det har vært mye fokus på de greiene der, så det tok faktisk litt arbeid å komme seg inn i rette mental stilling før kampen. Men det var nok dessverre ikke i dag slaget sto for Bodø/Glimts del. Det har vært noen matchballer før dette her. Det gikk som det gikk i dag, svarer Konradsen.

Tidligere Glimt-trener føler også med nordlendingene som var på direkte nedrykk for første gang denne sesongen da det virkelig gjaldt.

– Det er synd for norsk fotball at Bodø/Glimt går ned. Jeg håper de er tilbake igjen om ett år. Jeg tror det er viktig at vi strekker landet vårt og har med klubber fra alle områder, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.

