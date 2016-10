NADDERUD (VG) (Stabæk - Lillestrøm 1-2) – «No bullshit», sier LSK-målscorer Gary Martin om treningsregimet til Arne Erlandsen.

Gary Martin kom inn for en skadet Erling Knudtzon etter drøye 20 minutter. Engelskmannen var god da han vendte bort Marcus Nilsson like etter pause og satte inn LSKs 2-0-scoring. Skuddet hans snek seg mellom beinene til Morten Skjønsberg, og ballen humpet bort i lengste hjørne – helt inne ved stolperoten til venstre for Sayouba.

– Jeg er ikke verdens eller Norges beste fotballspiller, men jeg kan score mål, sier Martin.

Etter scoringen løp Martin mot de tilreisende supporterne, som svarte ved å løpe reklameskiltene over ende, for å ta han imot.

Enkel mann



Med Arne Erlandsen inn som trener har Lillestrøm vært godt organisert og jobbet steinhardt defensivt. Når Martin får spørsmål om å beskrive sin nye sjef bruker han bare to ord:

– «No bullshit».

– Enten så gjør du som han sier, eller så spiller du ikke. Det er så enkelt, sier Martin.

Amerikaneren forteller om en trener som har innført et strengt treningsregime og stiller knallharde fysiske krav.

– Jeg synes jo ikke det. Dette er et minimum av hva man skal gjøre. Vi har mye mer å gå på, sier Erlandsen.

Erlandsen ønsker et lag med høy intensitet fremover og bakover, et lag som spiller mer i lengderetning. Først og fremst ønsker han at det skal være tett bakover.

– Det er som om han er rektor og vi er elevene hans, sier Martin.

Viktig seier



Erlandsen liker å holde det enkelt.

– Det er en tøff nedrykksstrid. Hva er det som må til for å klare å holde seg?

– Vi må vinne kamper, sier Erlandsen bestemt.

Og vinne, det gjorde de mot Stabæk. Det var de nødt til om de skulle holde følge med lagene foran seg på tabellen.

– Jeg hadde aldri innrømmet det hvis vi hadde tapt, men toget hadde gått fra stasjonen om vi hadde vært seks poeng med fire kamper igjen å spille, sier Erlandsen.

Erlandsen giret opp Kanarifansen før kampen, ga konstante instrukser, fikk beskjed om å roe seg ned av assistentdommer allerede etter seks minutter og satt omtrent ikke i ro gjennom hele kampen.

– Det er sånn det er. Det er ikke lett å sitte, sier 56-åringen med et smil.

Akseptere situasjonen



Lillestrøm skal nemlig bare score flere mål enn motstanderen. Erlandsen prater mye om å akseptere hvor de er på tabellen og «da må man gjøre noe med det».

– Det er grunnen til at han kom inn. Han vet hvordan man vinner. Vi er nødt til å fortsette å vinne. Så enkelt er det, sier Martin.

– Er han streng på treningsfeltet?

– Jeg hadde aldri slengt med leppa til han for å si det sånn, smiler Martin.

Ny energi



Også Kippe-erstatter Sheriff Sinyan, som scoret LSKs første mål,

er fornøyd med roen som har senket seg over gruppa siden Erlandsen kom inn.

– Dette er nødt til å være det som snur det for oss. Vi gikk i «krigen» og løp til krampen tok oss, sier Sinyan.

– Vi vet hvilken situasjon vi er i. Vi jobber steinhardt sammen og har fått en ny energi inn i gruppa, sier målscoreren.