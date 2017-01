LSK og Stabæk fikk falske mailer fra «Newcastle» og «Wigan»

Falske mailer fra «Newcastle» og «Wigan» viser at Alieu Darbos tvilsomme jakt på nye arbeidsgivere trolig har hatt et voldsomt omfang.

VG kunne mandag fortelle at Molde og Nybergsund Trysil lot seg lure til å hente den svensk-gambiske gutten på prøvespilling, men de er på langt nær alene om å ha blitt tilbudt Darbo.

Bakgrunn: Les Aftonbladets spektakulære Alieu Darbo-avsløring

«Fantastisk talent med potensial»



Lillestrøms Torgeir Bjarmann og Stabæks Inge André Olsen er ikke i tvil om at de fikk tilsendt falske mailer fra personer som utga seg for å være henholdsvis Newcastles fotballdirektør Joe Kinnear og Wigans manager Roberto Martinez.

VG har fått tilgang til utvekslingen der det er åpenbart at mailene ikke stammer fra de engelske klubbene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

PÅ PRØVESPILL: Nybergsund Trysils Ola Brenden trodde klubben hadde skutt gullfuglen da Alieu Darbo ville ha kontrakt med klubben i januar 2015. Helt til å han så svensken spille fotball. – Det var ikke noe voldsomt. Og han var fryktelig dårlig trent, sier Brenden. Foto: Ola Kolåsæter , ØSTLENDINGEN

Les også: LSK-talent spilte futsal mot klubbens vilje – pådro seg alvorlig skade

«Torgeir, han er et fantastisk talent med potensial», innleder «Kinnear» i brevet – som ble sendt på første juledag i 2013 – og oppfordrer LSK til å hente Alieu Darbo. Avsenderen mente det var snakk om en spiller som på sikt kunne spille i Premier League.

– Det kom fra «Joe Kinnear» som tydeligvis skulle være ansatt i Newcastle. Vi mailet litt frem og tilbake og jeg skjønte fort at det var ugler i mosen. Det hørtes spennende ut ved første øyekast, men da jeg begynte å lete etter informasjon om spilleren, så skjønte jeg fort at det var noe som ikke stemte, sier Torgeir Bjarmann til VG.

– Hele korrespondansen stoppet opp da jeg spurte pent om hvorfor han hadde litt annerledes Newcastle-mail enn alle andre ansatte i Newcastle. Da fikk jeg aldri noe mer svar, forteller sportsdirektøren i Lillestrøm.

Les også: To svensker skal lede Norge

Stemplet korrespondansen som falsk



Ett år i forveien kom det en mail fra «Roberto Martinez» i Wigan der det ble forsøkt å overbevise Stabæk om at klubben burde satse på dette megatalentet som Martinez skulle hylle som et «vidunderbarn». På dårlig skriftlig engelsk hevdes det at Wigan og Le Mans er enige om en overgang fra den franske klubben, men at den medisinske testen har forkludret handelen.

Til tross for påståtte tilbud fra klubber som Southampton, Real Betis og Middlesbrough blir det gjort klart at Alieu Darbo helst vil spille for Stabæk – fordi han liker fotballstilen til Bærum-klubben.

Inge André Olsen sendte følgende svar til adressen wathletic@hotmail.co.uk:

«Hi.

Can you provide me with the official contact to your club and you. This is written from a Hotmail address… And as far as I can see, Wigan has never signed the player mention in the conversation.»

Svaret kom kjapt:

«Dear Mr inge,

The article about the player are from a journalist trying to blashame the player.

As we said we never signed him as he failed the Medical Test.



Regards

RM»

Wigans klubbsekretær Stuart Hoyton bekreftet raskt at korrespondansen var falsk da han ble forelagt mailene.

Les også: Superspissen svarer på Kina-ryktene

– Synes bare synd på stakkaren



– Alle spillere du får tips om prøver du å finne informasjon om. Her så jeg ganske kjapt at dette var ganske suspekt. Jeg er rimelig paranoid når det kommer til sånne henvendelser. Piggene var ute med en gang, sier Olsen til VG.

AVSLØRTE BLØFFEN: Stabæk-leder Inge André Olsen skjønte raskt at noe var galt da klubben ble tilbudt Alieu Darbo. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Som oftest er slike henvendelser der det skrytes voldsomt av en CV for gode til å være sanne. Men et så gjennomført opplegg som dette kan jeg ikke si jeg har opplevd hverken før eller siden. De prøver først å bygge opp en tillit der de forsøker å kommunisere via en anerkjent manager. Så kommer det en spiller inn i bildet. Jeg synes bare synd på stakkaren. Det virker som om han har et desperat ønske om å lykkes og at han har en tro på seg selv som ikke stemmer med virkeligheten, sier Stabæk-lederen og snakker om Alieu Darbo.

Han er glad for at Stabæk avslørte det hele før man brukte tid og penger på det som i tilfellet til Nybergsund Trysil og Molde.

– Det er jo ren svindel hvis det går så langt som at man betaler fly og hotell for at en slik spiller skal vise seg frem på trening.

Alieu Darbo har ikke besvart VGs henvendelse.

– Det jeg vil si er at alle anklager mot meg er falske. Alt dette som er sagt om eposter og alt annet, er ikke sant. Det er en agent som har ønsket å ødelegge navnet mitt, sa 24-åringen til VG på mandag.

Les også: Forren på vei til 1860 München