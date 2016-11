Lokalavisen nekter å kåre årets LSK-spiller

Romerikes Blad mener spillerne på årets Lillestrøm-lag har levert så dårlig at avisen dropper sin egen «årets spiller»-kåring.

Sportssjef Morten Svesengen begrunner avgjørelsen slik i en kommentar:

«RB kårer hvert år årets spiller i LSK. Spilleren som får det høyeste snittet av dem som har fått børskarakter i to tredjedeler av kampene i sesongen, blir årets spiller. Med det som utgangspunkt, skulle Arnold Origi blitt årets spiller i 2016. Men etter vår mening har ingen av spillerne i årets LSK-mannskap oppfylt kriteriene for en årets spiller. Derfor velger vi å droppe denne kåringen denne sesongen».

Romerikes Blad begrunner det med de mange tabbene keeperen har levert, og voldsepisoden med lagkamerat Bassel Jradi under en trening. Han er rett og slett diskvalifisert av avisen.

LES OGSÅ: LSK-Jradi: – Han kom løpende som «Karate Kid»

Mener Romerikes Blad «drar det langt»



MÅTTE TRØSTES: Keeper Origi måtte ha støttet da han forlot Alfheim-matta i møtet med Tromsø i september i år. Da gjorde han også en tabbe som kostet poeng. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

Origi selv mener avisen skal få bestemme hva de gjør, og er heller opptatt av at klubben klarte å berge plassen i siste serierunde. Men han synes tabbekvote-argumentet er strengt.

Han erkjenner imidlertid at han på egenhånd sørget for poengtap mot Sogndal, Viking og Tromsø.

– Men hvis du ser over hele sesongen, så har jeg reddet poeng i kamper også, for eksempel mot Sarpsborg 08 og Vålerenga. Det er ikke så svakt som de ønsker å skrive. Jeg er også en ærlig person. Jeg skjønner at det tidvis har vært dårlig, men da har jeg lagt meg flat og beklaget. Hvis de sier at jeg ikke har fortjent det, så er det deres mening og den må de få ha, sier Arnold Origi til VG.

LES OGSÅ: Lillestrøm slo Molde og feiret ny Eliteserie-kontrakt

Han mener også at det har skjedd langt verre situasjoner enn den mye omtalte voldsepisoden mellom ham selv og Bassel Jradi i september.

– De får mene det de vil, men hvis det er på grunn av den, så er det å dra det langt, mener Origi.

– Har sesongen vært så ille, eller er det voldsomt at RB går til det skrittet å droppe kåringen?

– Det er noe de har valgt å gjøre. Jeg bruker ikke så mye energi på det, svarer Origi.

Synes spillerne går fri i evalueringer

KNALLHARD LSK-DOM: Fra avisen Romerikes Blad og sportsleder Morten Svesengen. Foto: Lisbeth Andresen , IKKE VG-BILDE

Sportssjef i Romerikes Blad, Morten Svesengen, har aldri opplevd så lave børskarakterer som denne sesongen. Å droppe kåringen mener han er en fin måte å markere at spillerne faktisk har et ansvar for hva som har blitt levert.

Selv om både han og avisen kommer til å gjøre sine vurderinger av resten av det sportslige støtteapparatet senere, går han ikke med på at Romerikes Blad har vært for tøffe med spillerne.

– Jeg synes spillerne ofte går fri i alle evalueringer. Det er tross alt spillerne på banen som skal utføre jobben. Lillestrøms åpning og avslutning på sesongen viser et poengsnitt som er på et helt annet nivå enn det å kjempe mot nedrykk. Det har blitt underprestert mellom der, og det er det vi prøver å belyse, sier han.

LES OGSÅ: Her tallene som viser Erlandsen-effekten

Når det gjelder Origi spesielt hevder sportslederen at de rett og slett ikke kunne kåre ham til årets spiller fordi det ville sendt ut feil signal.

– Han har gjort fire grove feil. Enorme feil. Pluss at han har oppført seg som han har gjort på trening. Han sparket ned en lagkamerat. Det er ikke forenlig med å bli kåret til årets spiller i en toppklubb, mener Svesengen.

PS! Kanarifansens talsmann, Kenneth Kvebek, vil ikke ha noen formening om Romerikes Blad går for langt i vurderingen av spillerne i årets sesong. Han opplyser til VG at supporterne på samme måte som før – etter at spillerne har fått noen uker fri – vil kåre det som i deres øyne er årets spiller i klubben.