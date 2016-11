Lillestrøm vil tilby Kippe ny kontrakt

Sportsdirektør Torgeir Bjarmann sender klare signaler om at Frode Kippe (38) kommer til å bli tilbudt ny kontrakt i Lillestrøm.

Etter at Arne Erlandsen ble ansatt som LSK-trener de to neste sesongene ser det ut til at veteranen også er en del av planene for 2017-sesongen – året klubben fyller 100 år.

Tror på «positiv utgang»



Torgeir Bjarmann forteller at midtstopperen, som blir 39 år om i underkant av to måneder, snart blir kalt inn til kontraktsforhandlinger. Kippes nåverende kontrakt går ut ved årsskiftet.

– Nå som vi har fått på plass trener skal Arne og jeg sette oss ned med Frode. Jeg regner med at det får en positiv utgang både for klubben og for Frode, sier Bjarmann til VG.

Kippe er glad for at karrieren dermed ser ut til å fortsette på Åråsen, 20 år etter at han debuterte for kanarifuglene.

– Jeg har hørt litt snakk om at det var sannsynlig med ny kontrakt hvis Arne ble trener. Jeg er absolutt motivert for å spille fotball videre. Og det er ingen tvil om at det frister mest å være i Lillestrøm, sier midtstopperen.

Vil spille til han er 40



De siste sesongene har spillere som Roar Strand, Frode Johnsen, Daniel Berg Hestad, Morten Berre og Kjetil Wæhler alle spilt i Tippeligaen etter at de rundet 40 år. Kippe tror også han kan holde det gående i minst to år til. Og dermed spille på øverste nivå både i 2017 og som 40-åring i 2018.

– Jeg føler at jeg kan spille i noen år til. I hvert fall sånn kroppen er nå. Ting kan endre seg fort, men kroppen og motivasjonen er bra. Jeg ser ikke noen ende på det akkurat her og nå.

– Så du regner med at du kan spille til du er over 40 år?



– Jeg ser ikke på det som en umulighet. Jeg spiller i en posisjon der du kan spille en stund hvis du har folk rundt deg som kan utfylle deg, svarer Frode Kippe.

Etter en tung sesong der LSK lenge risikerte å rykke ned tror han at løftet Arne Erlandsen ga klubben på slutten av sesongen vil fortsette i 2017.

– Det er ikke tvil om at han har betydd mye for at vi beholdt plassen. Det er et riktig valg av klubben å beholde Arne, og nå tror jeg vi kan se litt oppover på tabellen. Jeg håper at vi skal spille en type fotball som gjør at det blir vanskelig å slå oss.

