Lillestrøm slo Molde og feiret ny Tippeliga-kontrakt

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm-Molde 1-0) Malaury Martin (28) og Lillestrøm kan juble for Tippeliga-spill også neste sesong.

– Det var virkelig deilig med denne seieren. Vi hadde fremtiden i våre egne hender, og tok vare på den, sier matchvinneren til VG noen minutter etter at dommer Ola Hobber Nilsen hadde blåst av kampen.

Franskmannen banket inn kampens eneste mål da han fikk ballen etter en svak halvklarering fra Vegard Forren etter 71 minutter. Andreas Linde i Molde-målet var sjanseløs på avslutningen.

– Det var et fint spill i forkant, og det var bare å sette den i nettet, sier Martin som har utgående kontrakt.

– Hva med din egen fremtid?

– Dette er ikke tidspunktet å diskutere det på. Nå handlet det om klubbens fremtid, og nå som den er avklart skal vi feire det. Jeg skal feire sammen med lagkameratene og familien min. Vi får se hva som skjer med min egen karriere, sier Martin mens musikken dundrer og festen er i full gang.

– Det har vært en lang, tung tid med mye nerver og det var deilig endelig å kunne feire plassen. Vi gjør det på en bra og solid måte i dag, og jeg synes vi fortjener det, sier LSK-kaptein Erling Knudtzon til TV 2.

VINNERMÅLET: Andreas Linde strekker seg etter skuddet til Malaury Martin, mens Ifeanyi Mathew og (nummer 6) Lunan Ruben Gabrielsen ser på. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Her er tallene som viser Erlandsen-effekten

Trener Arne Erlandsen tok over LSK da seks kamper gjensto, og det startet med hjemmetap mot Sogndal. Men tre seirer på de fem siste kampene i tillegg til to uavgjorte oppgjør var nok til å sikre ny kontrakt i Tippeligaen.

– Hvor setter du dette på din egen merittliste?

– Det er antageligvis den viktigste kampen som jeg har ledet Lillestrøm i. Vi sikret fortsatt Tippeliga-spill, og gjør det på en mesterlig måte, sier han til VG.

Han har kontrakt med Åråsen-klubben frem til 20. november. Hva som skjer etter det er ikke avklart.

– Hvor mange ganger i kveld regner du med å måtte svare på spørsmål om din egen fremtid?

– Klubben får velge om de ønsker å fortsette på den veien vi har startet. Vi spiller den fotballen jeg mener et lag i Norge skal spille. Vi må fortsette på den måten og skape en egen identitet. Det må gå hurtig fremover, og vi må tette igjen bakover - det er ikke verre enn det.

VILLE JUBELSCENER: Så glad blir LSK-keeper Arnold Origi etter 1-0-scoringen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Men du er motivert og interessert i å fortsette den jobben her?

– Jeg har ikke tenkt så langt. Jeg er veldig glad for at vi har klart å holde oss. Jeg er profesjonell fotballtrener, og kommer til å fortsette å være det, sier Erlandsen.

Fjerdeplassen glapp



Kveldens tap førte til at Molde rotet bort fjerdeplassen som ville gitt Europa League-spill dersom Rosenborg slår Kongsvinger i cupfinalen.

Ole Gunnar Solskjærs mannskap leverte da også en skuffende forestilling. Riktignok hadde de en kjempesjanse etter 23 sekunder da Per Egil Flo satte ballen i tverrliggeren fra skrått hold. Men bortsett fra det ble det skapt minimalt i en skuffende førsteomgang.

Lillestrøm startet 2. omgangen sterkt, og skapte flere store sjanser før Martins forløsende scoring. Bare minuttet tidligere hadde Ifeanyi Martin banket ballen i tverrliggeren fra skrått hold.

Solskjær: – Surt



Molde var nærmest utligning etter 79 minutter da innbytter Fredrik Brustad ble spilt frem på venstrekanten, men avslutningen ble reddet av Arnold Origi, og Babacar Sarr klarte ikke å få returen på målet.

– Det va tropp og ned i dag. Vi startet kampen bra, og hadde full kontroll i første omgang uten at vi skapte noe særlig bortsett fra helt i starten. De første 20-25 minuttene av 2. omgang var veldig, veldig svake i forhold til duellspill, andreballer, holde på ballen , vinne dueller, være kyniske nok. Det var den perioden som kostet oss, oppsummerer Solskjær overfor VG.

– Hvor surt er det at Europa League glipper?

– Jeg tror nok guttene og jeg hadde vært smilende og blide med uavgjort og fjerdeplass, for å si det sånn. Det var alt vi kunne oppnå uansett, så det er veldig surt at vi er ett mål unna. I år har vi hatt mange marginer imot, men det skal vi klare å snu.

– Hva har det å si for stallen neste sesong at det ikke blir Europa-spill?

– Det er klart at det blir et mindre budsjett og da blir vi færre spillere enn i år. Det ønsker jeg også. Vi har hatt for mange, og det har vært mange i enkelte posisjoner. Vi har hatt mye skader bak, og mistet det som var av potensielle målscorere i år. Det har vi erstattet i siste tredjedel av sesongen, og vi håper at det skal bære frukter neste år, sier Solskjær.