Koteng: – NFF-styret må ta grep nå

Ivar Koteng ønsker at presidenter i idretten skal være mer «president» og «holde større fysisk avstand» til generalsekretæren. Noe som vil gjøre at de «gjør en bedre jobb.» Fotballpresident Terje Svendsen er helt enig.

Dette sier Rosenborgs styreleder til VG – og utdyper tankene sine i et debattinnlegg i dagens avis.

– Følelsen min er at Norges Fotballforbund har hatt en sterk generalsekretær, men ikke et så sterkt styre, sier Ivar Koteng.

Den nye presidenten: Vil ikke kalles president

Han mener rett og slett at presidenten er for lite president, og for mye «arbeidende», sånn han ser det.

– Hvis presidenten får senket arbeidspresset og holder litt mer fysisk avstand, så vil han få bedre rammebetingelser og dermed gjøre en bedre jobb, mener Rosenborgs styreleder.

– Jeg er helt enig i at styret skal styre. Dette er ting jeg har diskutert med Ivar Koteng tidligere, sier Terje Svendsen til VG. Fotballpresidenten, som tidligere også har ledet Rosenborg, opplyser at det nye NFF-styret sist vinter sparket i gang prosjektet «god eierstyring».

– Rollefordelingen har vært uklar. Det er behov å rydde opp i hva som er administrasjonens og hva som er styrets oppgaver. Vi går opp hele strukturen rundt hvordan man jobber. Min ambisjon er at jeg på fotballtinget til vinteren kan si at styret faktisk styrer, sier Svendsen.

I debattinnlegget skriver Koteng:

«I dag bruker president og visepresidenter betydelig tid på administrative arbeidsoppgaver. Hvis denne jobben blir mer lik en "normal styrejobb" vil nok utvalget av mulige styrerepresentanter være betydelig større. Mer avstand til administrasjonen vil være sunt. Presidentens lojalitet må ligge til styret og ikke til generalsekretæren.»

Fullt opprør på tinget: – Et spill som er oss uverdig

– Følelsen min er at det samme gjelder i, for eksempel, skiforbundet, sier Koteng til VG. Han håper på en debatt rundt dette, spesielt i Norges Fotballforbund, der hans forgjenger i Rosenborg, Terje Svendsen, i dag er president.

– Den fysiske avstanden mener jeg er viktig, sier Ivar Koteng.

Rosenborgs sterke styreformann, som leder den fotballklubben i Norge som er best på elitesatsing, mener likevel at den viktigste oppgaven gjøres i breddeklubbene, og at NFF og toppklubbene kan gjøre norsk fotball bedre ved å tenke litt annerledes.

– Den eneste medisinen for at spranget til de beste skal bli kortere, er at vi trener foreldrene til barna. For norsk fotball er dugnadsstyrt, og dermed må vi trene foreldrene. Det er den eneste medisinen. Forutsetningen for å bli bedre er bedre trenere, men da må trenere trene foreldre til å bli bedre fotballtrenere for de yngste, mener Koteng.

I debattinnlegget skriver RBK-sjefen:

«For de yngste barna er det ikke noe annet alternativ enn den norske modellen med foreldre som dugnads-trenere. Den mest effektive måten å få norsk fotball bedre på er etter vårt skjønn å trene foreldrene. Dette vil også løsesamfunnsoppdraget bedre. Skolerte trenere (som trener foreldrene) vil igjen bli et betydelig bidrag i utvalget av trenere som i neste omgang kan trene norske topplag. Norsk fotball må flytte massivt med ressurser ut i breddefotballen. Den jobben må starte nå. Styret i NFF må ta denne diskusjonen før neste årsbudsjett og før ny generalsekretær ansettes.»

– Vi bør skynde oss. Allerede på neste fotballting bør vi ta tak i dette. Foreldre trenger bedre utdannelse, sier RBK-leder Ivar Koteng.

Kjetil Siem avsluttet i mai sin tid som generalsekretær i Norges Fotballforbund. Terje Svendsen håper og tror at NFF i løpet av november kan presentere hans etterfølger. Kar-Erik Arstad har de siste månedene vært konstituert i jobben.