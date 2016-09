Knust Origi tabbet seg ut igjen da LSK-krisen ble forverret

TROMSØ (VG) (Tromsø-Lillestrøm 2-1) LSK-keeper Arnold Origi (32) tabbet seg ut etter 90 minutter, og gjorde at Tromsø vant den livsviktige kampen.

90 minutter var spilt da Thomas Lehne Olsen skjøt fra 25 meter. Skuddet hadde OK retning, men Arnold Origi så ut til å ha kontroll.

Det hadde han ikke.

Han glapp ballen under seg, ballen trillet i mål. Lillestrøm tapte på nytt, og krisen ble bare verre for Runar Kristinssons menn.

Etter baklengsmålet var Origi utrøstelig, og keeperen ble liggende på kunstgresset som den største LSK-synderen av dem alle.

– Han er sikkert like skuffet som alle andre. Vi slipper inn for enkle mål, sånn har det vært mange ganger i år, sa Kristinsson til TV 2.

Det er ikke første gang Origi tabber seg ut for Lillestrøm denne sesongen. I 1-1-kampen borte mot Viking gjorde han en lignende brøler.

Til og med matchvinner Lehne Olsen fikk vondt av Origi:

– Jeg føler med ham. Når man er i den situasjonen er det kjedelig at sånne ting skal ødelegge, sa Tromsø-helten til TV 2.

Fortjente bedre



For lørdag hadde de gule fortjent en scoring etter en meget sterk 2. omgang. «Gutan» styrte showet og tok ledelsen 1-0 ved Gjermund Åsen i 1. omgang. men etter hvilen kom Tomas Malec inn og tok over styringen på Alfheim.

Malec startet på benken, men fikk de siste 45 minuttene i stedet for Ole Martin Rindarøy. Han svarte med å sette 1-1 etter 64 minutter - en fortjent utligning.

Malec i storform



Etter at Tromsø hadde dominert de første 45 mot et blodfattig og selvtillitsløst Lillestrøm-lag kom Malec inn og tok ansvar etter hvilen. 64 minutter var spilt da den lange slovaken satte 1-1 fra kloss hold. Et innlegg fra venstreback Simen Kind Mikalsen ble bredsidet i hjørnet av LSK-spissen som fikk stå helt alene i feltet.

Det så ut til å gå mot et poeng, som kunne gitt LSK-fansen håp. Men i stedet tabbet Origi seg ut. Det kan koste dyrt.

– Vi hadde tre store sjanser i andre omgang, men klarte ikke å sette dem, sukket den pressede LSK-treneren.