Keita: – Jeg spiller for min egen fremtid

SKIEN (VG) (Odd – Stabæk 0-1) Muhamed Keita (26) ble lansert som mannen som skulle redde Stabæk fra nedrykk. Nå ser han ut til å bli det også.

For med den strålende scoringen etter 58 minutter sørget han for at et Stabæk i desperat poengnød kunne ta med seg hele potten hjem fra Skien. Den tidligere Strømsgodset-vingen mottok ballen fra Moussa Njie like utenfor 16-meteren og hamret den inn i Sondre Rossbachs venstre hjørne.

– Jeg skyter i keeperhjørnet, så han bør egentlig ta skuddet. Men jeg er glad for at han ikke gjorde det, sier Keita til VG.

– Det er en fin scoring av Keita. Så får han mene hva han vil. Det er ikke noe jeg tenker at en keeper skal lastes for, sier Rossbach.

Keita: – Elsker å spille under press



Da han ikke kom til enighet med Strømsgodset om en forlenget utlånsavtale fra Lech Poznan, ble han hentet inn til Stabæk – for å hjelpe fjorårets bronsevinner til fornyet kontrakt i Tippeligaen. Samtidig spiller han for sin egen fremtid.

Keita håper han spiller så bra at noen vil kjøpe ham ut av avtalen med den polske klubben. Den varer ut kalenderåret 2017.

– Jeg har kontrakt ut sesongen her og har seks kamper igjen. De seks kampene blir veldig viktig for meg. Det blir de seks viktigste kampene i karrieren min. For det bestemmer fremtiden min. Jeg spiller for min egen fremtid også, sier den dribleglade vingen som fylte 26 år 2. september.

Målfarlige Keita kan fort vise seg å bli den avgjørende faktoren som gjør at Stabæk ikke rykker ned.

– Jeg elsker å spille under press. Jeg er ikke noen redningsmann. Det er mer at jeg kommer inn med min energi og min personlighet i garderoben. Det kan være med på å heve de andre spillerne, sier drammenseren.

– Det smakte! ropte en entusiastisk Ingebrigt Steen Jensen til VGs reporter etter at dommeren hadde blåst av kampen.

Den mangeårige Stabæk-lederen mente seieren attpåtil var fortjent. For å være enig i den uttalelsen skal man imidlertid ha sett kampen med veldig sterke Stabæk-briller.

– Vi er litt heldige. Det er spennende på slutten, men vi står den av som det heter. Veldig deilig med tre poeng, sier kaptein Morten Morisbak Skjønsberg til VG.

Occean burde ha gitt Odd ledelsen



Med seieren gikk Stabæk forbi Lillestrøm på tabellen og innehar kvalifiseringsplassen seks runder før slutt. Mens LSK, som sparket Runar Kristinsson etter lørdagens tap for Tromsø, nå er på direkte nedrykk.

– Nå blir det viktig for oss å vinne de to neste hjemmekampene (mot Bodø/Glimt og Lillestrøm). På bortebane har det vært lettere for oss fordi vi får mer rom og har gode kontringsspillere. Hjemmebane har nesten blitt som et handikap for oss fordi vi ikke får så mye rom, sier trener Toni Ordinas, vel vitende om at Stabæk ikke har tapt en bortekamp siden mai.

Selv om gjestene leverte en solid andre omgang, var det Odd som styrte det meste. Spesielt før pause. Stabæk skapte lite, med unntak av noen brukbare skuddforsøk fra Keita.

JUBLET MED FANSEN: Muhamed Keita løp rett bort til Stabæk-supporterne bak Odd-målet og feiret scoringen sin. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

Olivier Occean kom til to store muligheter, men en god Mande Sayouba reddet begge forsøkene. Like etter pause kom Riki Riski alene med Stabæk-keeperen, men igjen reddet ivorianeren.

Mens Stabæks sommersignering Keita har vist seg å være svært verdifull, har den finske Odd-vingen til gode å overbevise etter at han ble hentet fra Rosenborg. Ti minutter ut i andre omgang fikk Riski nok en mulighet etter fint forarbeid av Fredrik Oldrup Jensen og Bentley, men skuddet var puslete og enkelt for Sayouba.

12 minutter før slutt ropte Olivier Occean, og store deler av stadion, på straffespark da Odd-spissen gikk i bakken i duell med Morten Morisbak Skjønsberg, men dommer Tom Harald Hagen lot spillet gå.

Minuttet senere fikk Riku Riski nok en mulighet – denne gang fra 10-11 meter – uten at han tok vare på den. Dermed ble Odd forbipassert av Brann som nå er på andreplass i Tippeligaen på bedre målforskjell enn telemarkingene.

– Det er veldig skuffende at vi ikke greier å vinne her – igjen – foran et så stort og bra publikum. Vi scorer mer mål på bortebane. På hjemmebane klarer vi ikke å utnytte sjansene godt nok, sier Fagermo, og tenker på de 8530 tilskuerne som møtte opp på Skagerak Arena.

