Johnsen gir seg som toppdommer

Etter en tøff sesong har Ken Henry Johnsen (41) besluttet å gi seg som toppdommer med umiddelbar virkning.

Den norske FIFA-dommeren forteller til VG at han ikke lenger har gnisten til å fortsette.

– Det er ikke én enkeltstående grunn til at jeg velger å slutte. Men det er ikke noen hemmelighet at fotballdømming på høyt nivå krever mye. Du må brenne så mye for det slik at regnskapet går opp til fordel for å drive med dømming. Jeg har kommet frem til at jeg ikke lenger har den gløden som jeg mener det er nødvendig å ha, sier Johnsen.

Les også: Angrende dommer Johnsen: – Skulle gitt rødt kort

– Ikke immun for negative hendelser



Vestfoldingen debuterte i Tippeligaen i 2008 og ble FIFA-dommer i 2010. Men denne sesongen har han vært innblandet i flere negative situasjoner som har påvirket valget om å gi seg.

VGs dommerbørs for Tippeligaen 2016 1. Svein Oddvar Moen 6,14 (21) 2. Rohit Saggi 6,00 (1) 3. Tommy Skjerven 5,56 (18) 4. Tom Harald Hagen 5,53 (19) 5. Trond Ivar Døvle 5,50 (18) 6. Kai Erik Steen 5,50 (16) 7. Kristoffer Hagenes 5,50 (2) 8. Tore Hansen 5,37 (19) 9. Dag Vidar Hafsås 5,25 (12) 10. Trygve Kjensli 5,12 (17) 11. Espen Eskås 5,12 (16) 12. Ola Hobber Nilsen 4,94 (18) 13. Svein-Erik Edvartsen 4,93 (15) 13. Martin Lundby 4,93 (15) 15. Ken Henry Johnsen 4,80 (15)

Han var måldommer da det norske teamet overså en albue fra Martin Skrtel i fotball-EM, han var dommer da Odd krevde omkamp mot Molde og han fikk kritikk for ikke å ha vist ut Aalesunds Fredrik Carlsen for grisetaklingen av Vålerengas Vajebah Sakor.

– UEFA har en meget strengt policy på å kommentere kamper og den ønsker jeg å etterleve, men jeg kan i hvert fall si at det var smertelig både i etterkant av Molde – Odd og at jeg ikke viste ut Fredrik Carlsen på Ullevaal. Det burde vært håndtert på en annen måte. Følelsen kan beskrives som om når en spiller bommer på åpent mål. Så er det nå en gang slik at alle fotballkamper har dødvinkler som forandrer inntrykket du får der og da. For meg fremsto valgene jeg tok der og da som korrekte. Men dette svidde for meg. Det må jeg ærlig innrømme. Når du går ut på banen, så har du et ønske om å treffe på alt.

– Var kritikken som kom i etterkant en medvirkende årsak til at du gir deg?

– Ja, da begynte jeg å gjøre opp regnskapet mitt. Og jeg endte opp med at det ikke lenger gikk i favør med å fortsette, svarer Ken Henry Johnsen.

– Man er ikke immun for negative hendelser eller kritikk. Man er jo menneskelig, tillegger han.

Les også: Odd krever omkamp etter «dommertabbe»

Ønsker mer saklig kritikk av dommere



Flere norske dommere har fått gjennomgå kraftig denne sesongen etter mange kontroversielle avgjørelser. 41-åringen synes kamplederne noen ganger får for hard medfart.

– Jeg kunne fra tid til annen ønske meg mer saklighet i kritikken. Så er jeg klar over at det handler om følelser, og at de ikke alltid er rasjonelle, Men jeg kunne ønske at man klarer å trekke pusten enkelte ganger. Noen bør se på det hele med litt større øyne før man uttaler seg. Jeg har gjort mine feil, det er ingen hemmelighet. I etterkant av en feil går man gjennom store deler av følelsesregisteret. Du blir forbannet, du blir skuffet, du føler at du svikter, beskriver Ken Henry Johnsen.

Han har gitt beskjed til Norges Fotballforbund at han ikke ønsker å dømme flere kamper denne sesongen. Dermed har fjorårets cupfinaledommer blåst i fløyten for siste gang.

– Jeg ble oppnevnt som FIFA-dommer også i 2017, men har takket høflig nei til det. Det samme gjorde jeg da NFF og kollegaer gjorde det de kunne for å få meg til å fortsette. Men et plaster er noe du drar av kjapt og blir ferdig med det. Du drar det ikke av sakte. Det har kostet meg mye krefter å komme frem til denne avgjørelsen. Hvis jeg skal være ryddig, så kan jeg ikke si at jeg ikke har den rette gløden – for så likevel å dømme kamper i serieavslutningen.

– Er det leit å slutte eller er du komfortabel med avgjørelsen?

– Jeg har hatt masse positive opplevelser, og mye vil bli savnet. Men jeg er veldig komfortabel med avgjørelsen. Jeg mener at den er rett. Jeg begynte å dømme da jeg var 17 år. Nå er jeg 41. Jeg har vært med lenge. Det er en tid for alt.

Les også: Måldommers rolle ikke lett å forstå

Cupfinalen den største opplevelsen



Tidligere i år mistet han også faren sin, noe som gjorde at høsten er blitt ekstra tøff for politimannen.

– Det er ingen hemmelighet at siste halvdel av 2016 har vært krevende for meg på flere måter. Men det er viktig for meg å si at jeg ikke går rundt med negative følelser knyttet til at jeg slutter som fotballdommer, sier Ken Henry Johnsen, som fortsatt er fire år unna den internasjonale aldersgrensen på 45 år for fotballdommere.



– Hva står igjen som din største opplevelse?

– Da er det ganske lett å peke på cupfinalen i fjor. Det gikk så det plystret. På banketten etterpå brukte styreleder Cato Haug i Sarpsborg 08 en god del av sin tale til å takke meg og mitt team for god dømming. Det var hyggelig å høre fra den tapende finalisten, sier mannen som også går av som styreleder i Norsk Fotballdommerforening under cupfinalehelgen.

PS! Vet du hvem Ken Henry Johnsen er oppkalt etter? Svar: Den amerikanske skøyteløperen Ken Henry (OL-gull på 500 meter i 1952).

– Farfaren min, Henry Johnsen, dømte hovedserien på 50-tallet og var også formann i Fram Larviks skøytegruppe. Ken Henry var på besøk hjemme hos farfaren min på den tiden, og det er derfra navnet mitt kommer. Men selv finnes jeg ikke skøyteinteressert, forteller Ken Henry Johnsen.

Les også: Toppdommere med misnøye-brev til NFF