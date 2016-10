Innbytterne sikret medalje for Odd - neste helg spiller de om millioner

(Odd - Sogndal 3-1) Innbytterne Stefan Mladenovic (22) og Rafik Zeknhini (18) sikret Odd tre poeng mot Sogndal. Det kan utgjøre en millionforskjell for laget fra Skien når sesongen oppsummeres.

Før kampen var det kun hjemmelaget fra Skien som hadde noe å spille for. Dag-Eilev Fagermos menn kjemper fortsatt om sølvet etter at både de og Brann vant sine kamper søndag.

Lagene ligger fortsatt med lik poengsum, men bergenserne har tre plussmål til gode på Odd. Resultatene betyr uansett at både Odd og Brann er sikret medlaje. Spørsmålet er bare hvilket valør som havner hvor. Men det som betyr enda mer er premiepengene det spilles om.

Premiepenger Tippeligaen 1. plass: 21,9 mill. kr.

2. plass: 18,5 mill. kr.

3. plass: 15,2 mill. kr.

4. plass: 11,0 mill. kr.

5. plass: 10,2 mill. kr.

6. plass: 9,8 mill. kr.

7. plass: 9,4 mill. kr.

8. plass: 9,0 mill. kr.

9. plass: 8,5 mill. kr.

10. plass: 8,5 mill. kr.

11. plass: 8,1 mill. kr.

12. plass: 8,1 mill. kr.

13. plass: 7,7 mill. kr.

14. plass: 6,9 mill. kr.

15. plass: 6,9 mill. kr.

16. plass: 6,9 mill. kr.

Beløpene er beregnet av Norsk Toppfotball.

For det skiller hele 3,3 millioner i premiepenger mellom 2. og 3.-plassen i årets Tippeliga. Det ifølge tall som Bergens Tidene har fått lagt frem av Norsk Toppfotball.

I siste runde møter Odd nedrykkstruede Tromsø borte, mens Brann tar imot Sarpsborg 08 hjemme i Bergen.

Tidlig kalddusj

Men allerede etter fem minutter fikk hjemmefansen fra Skagerak Arena servert en skikkelig kalddusj av Sogndal. Fredrik Oldrup Jensen sleivet med en klarering og ga Jukki Raitala en skuddmulighet fra spiss vinkel.

Finnen banket ballen opp i nærmeste kryss bak en sjanseløs Sondre Rossbach. Backens første scoring for klubben, et vakkert et sådan.

Så ble det mer og mer Odd i Skien. Oliver Occean fikk to muligheter i førsteomgang, men begge gangene gikk avslutningen til side for mål. Selv om hjemmelaget styrte oppgjøret måtte de gå av banen på stillingen 0-1.

Innbytter-fest

Etter hvilen våknet derimot Fagermos menn. Fredrik Nordkvelle hamret inn utligningen etter 68 minutter, før innbytter Stefan Mladenovic bredsidet inn et innlegg fra Espen Ruud i mål. En annen innbytter, Rafik Zekhnini, fikk æren av å sette inn 3-1 på en retur fra Mathias Dyngeland i Sogndal-målet.

ODDJUBEL: Fredrik Nordkvelle (midten) feirer scoring i eliteseriekampen mellom Odd og Sogndal på Skagerak arena. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

– Vi har full kontroll egentlig, begynte en skuffet Sogndal-trener Eirik Bakke i intervjusonen etter kampen. Han mente at laget fra saftbygde burde fått med seg poeng, men at kampen ble «litt Hawaii» på slutten og gjorde at de to siste baklengsmålene kom for lett.

Flere mål ble det ikke og hjemmelaget ble applaudert av banen i sin siste hjemmekamp for sesongen.

– Men det var en fantastisk innsats av gutta. Denne gjengen her har hatt en fantastisk sesong. Neste år slår vi dem, avsluttet Bakke med glimt i øyet.

