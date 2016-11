Ingebrigtsen ler av at han ikke ble årets trener

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Bodø/Glimt 2-1) Kåre Ingebrigtsen (50) kan vinne «The Double» for andre året på rad, men må bare le av at han heller ikke denne gangen ble kåret til årets trener.

I fjor gikk Norsk Toppfotballs pris til Tippeligaens bronsevinner Bob Bradley. I år gikk prisen til Lars Arne Nilsen som ledet Brann til sølv i serien.

Tror aldri han blir årets trener



På spørsmål fra VG om hva han synes om at han ikke ble årets trener, svarer Ingebrigtsen:

– Jeg tror ikke jeg kan bli det. Jeg tror ikke det er mulig, sier RBK-treneren med et skjevt smil om munnen og gullmedaljen rundt halsen.

Han mener det nesten vil være useriøst om han skulle få prisen ved en senere anledning når han ikke fikk den i 2015 eller i 2016.

– Jeg kan umulig få den prisen senere. Da vil det jo være latterlig.

Nå kan han som første trener ta «The Double» to år på rad hvis det blir seier mot Kongsvinger i cupfinalen. Men fortsatt uten å ha blitt kåret til årets trener av Norsk Toppfotball.

– Det sier vel mer om prisen, mener Ingebrigtsen.

– Blir du irritert?

– Nei, jeg flirer av det. Det må jeg si. Jeg vant «The Double» i fjor og har vunnet serien i år. Men blir ikke årets trener. Det er strålende. Jeg synes det er litt artig, det må jeg si, svarer Kåre Ingebrigtsen.

Nilsen vant kåringen suverent



Norsk Toppfotballs sportssjef Jo Bergsvand, som delte ut prisen som årets trener til Lars Arne Nilsen i forbindelse med Branns hjemmekamp mot Sarpsborg, forklarer valget slik:

– Det er jo en tredelt avstemning hvor juryen innstiller tre kandidater. Jury, sosiale medier og kapteiner stemmer over dette og er vektet likt.

Bergsvand forteller videre at det heller ikke var noe jevnt race. Nilsen vant suverent med 63 prosent av stemmene. Ingebrigtsen fikk 22 prosent, og Sogndals Eirik Bakke fikk 14 prosent.

Pål-André Helland synes det er helt håpløst at ikke RBK-sjefen ble årets trener.

– Det er jo helt sykt. Hvilke kriterier er det som gjelder, da? Vi vinner vel med 15 poeng i Tippeligaen. Det er den største avstanden siden 1995. Det er vanskelig for Kåre å gjøre det noe bedre. Det er jo ikke hans feil at de andre lagene knoter.

Nok en gullfest i Trondheim



– Det er beundringsverdig det han har gjort i Brann, men at Kåre ikke blir kåret til årets trener er håpløst, sier Helland.

– Hvordan blir kvelden og feiringen?

– Det blir artig. Vi må få i noe oss mat, få på et nytt antrekk – og så får vi bare krumme nakken og dra til.

– Det at det er landskamp mot Tsjekkia om fem dager, gjør det at dere må bremse litt?

– Vi må få nyte stunden. Det er sånne øyeblikk man kjemper og lever for. Vi har stått på siden 9. januar for at det skal kulminere med et seriegull. Men med sunn fornuft. Jonas (Svensson) og jeg kommer til å delta på gullfesten, men med sunn fornuft. Vi har et fly som går til Oslo 08.20, tror jeg. Så det blir ikke så mye nachspiel, svarer landslagsspilleren.

Ingebrigtsen tørster etter «The Double»-rekord



Etter to strake serietap mot Odd og Strømsgodset var Kåre Ingebrigtsen glad for at Rosenborg avsluttet med seier og stil.

– Hvis vi hadde tapt mot Glimt så hadde jeg vært med på gullfesten en times tid, så hadde jeg dratt hjem. Det hadde vært nedtur. Vi må gjøre det på en ordentlig måte. Da blir det ordentlig feiring, sier Ingebrigtsen.

– Hvor mye trigger det deg å kunne bli den første som vinner «The Double» to år på rad?

– Det er jo den rekorden jeg virkelig har interesse av. Alt det andre har jo Nils (Arne Eggen) gjort. Det å gjøre noe som ingen andre har gjort, det trigger oss.

– Individuelle priser er hyggelig og ålreit, men det er ikke noe jeg ville ha satt opp på hyllen. Kongepokal og gullmedaljer vi vinner sammen betyr langt mer.

Glimt klandrer dommerstanden



For Bodø/Glimt ble Lerkendal-kvelden en gigantisk nedtur. Tapet mot Rosenborg og Stabæks seier mot Start sørget for at nordlendingene rykket direkte ned.

Ole Jørgen Halvorsen mener dommerne har vært en medvirkende årsak til at det blir OBOS-ligaen i 2017.

– Vi byr Rosenborg på kamp, men det holdt ikke helt inn. Nå sies det at også det første målet til Rosenborg var offside. Det har vært litt symptomatisk for oss de siste kampene. Egentlig helt siden Stabæk borte har ting gått i mot. Det er vanskelig å være en liten klubb, virker det som. Det er dumt å si noe om dommeropplegget, men mot Viking forrige helg og Stabæk borte er det noen soleklare avgjørelser som går i mot oss. Og som blir direkte utslagsgivende for oss. Vi har fått dårlig betalt av dommerne, sier Ole Jørgen Halvorsen til VG.

– Grunnen til at vi rykker ned er at vi totalt over 30 kamper har vært for dårlige. Men det er helt marginalt. Vi har vært uheldige med noen dommeravgjørelser i mot. Målet som Stabæk scoret mot oss mener jeg skulle ha vært annullert for angrep på keeper. At vi ikke fikk straffe sist helg mot Viking synes jeg fortsatt er en gåte. Det var på stillingen 0-1. Med 1-1 der hadde vi fått kvalifisering. Og i dag er det en potensiell straffesituasjon for oss 20 sekunder før Rosenborg scorer et mål som minner mistenkelig om offside, sier trener Aasmund Bjørkan.

