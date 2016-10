Her er tallene som viser Erlandsen-effekten

ULLEVAAL (VG) Han er den eneste som har trent Lillestrøm til seriemedalje på 2000-tallet. Her er tallene som viser hvordan Arne Erlandsen (56) har løftet klubben. Men LSK kan fortsatt rykke ned.

– Vi har nesten doblet poengsnittet, men det er ikke klart ennå. Jeg er fornøyd om vi klarer å holde oss, sier Erlandsen etter 1–1 mot Vålerenga. Han er tilbake i LSK etter han forlot dem for 12 år siden.

Snittet har økt markant fra 0,96 poeng pr. kamp med Rúnar Kristinsson til 1,60 poeng med Erlandsen ved roret.

Erlandsens LSK-kamper Vålerenga (b) 1-1 Start (h) 1-1 Brann (b) 2-1 Stabæk (b) 2-1 Sogndal (h) 1-2

Men Vajebah Sakors drømmescoring ødela også det som kunne blitt veterantrenerens første kamp uten baklengs i Åråsen-comebacket. Baklengssnittet har sunket fra 1,83 mål til 1,20 mål pr. kamp etter at Rúnar Kristinsson forsvant fra Åråsen.

Samtidig har scoringssnittet sunket marginalt fra 1,54 mål pr. kamp til 1,40.

Men Lillestrøm er først og fremst tydelig strammet opp defensivt. Det holdt likevel ikke da Juventus-lånet hamret til fra 18 meter på Ullevaal søndag kveld.

– Ubeskrivelig deilig, sier Sakor og beskriver med det både målet og at Vålerenga har berget plassen før siste serierunde. Med seier hadde LSK vært så godt som klare for et 100-årsjubileum i norsk fotballs øverste etasje neste år.

– Det var 10 minutter igjen og vi hadde håpet å klare dette. Men samtidig ble vi slitne og løp mye mellom. Vi klarte ikke å stenge rommene godt nok, mener Frode Kippe. Lillestrøm hadde to innbyttere klare på sidelinjen, men rakk ikke å få noen av dem inn før det smalt fra Sakor.

– Jeg er fortsatt optimistisk og positiv til at vi skal klare dette. Men med litt andre resultater i dag kunne det målet vært katastrofalt, sier LSK-kapteinen som takket være sitt kontroversielle gule kort på Ullevaal ikke får spille skjebnekampen mot Molde søndag.

Frode Kippe har vært viktig i Arne Erlandsens oppgradering av LSK-forsvaret siden 20. september.

– Det betyr at det kommer en ny midtstopper inn. Den tid den sorg …. eller glede. Det spørs akkurat hvordan du ser det i etterkant av kampen, sier Erlandsen med en liten latter.

Lillestrøm-bosatte Erlandsen har bundet seg til LSK i seks kamper. Den forrige trenerjobben varte i seks år (1998-2004). For 15 år siden utfordret Lillestrøm Nils Arne Eggens Rosenborg om seriegullet, men endte med sølv for Arne Erlandsen. Som spiller var han med på å vinne Lillestrøms to siste seriegull på 1980-tallet.

Etter avskjeden på Åråsen for 12 år siden har Erlandsen trent IFK Göteborg, HamKam, Ull/Kisa, Moss og Fredrikstad.

Fremtiden vil han ikke snakke om.

– Det er helt uinteressant. Jeg skal være her i seks kamper. Jeg skal prøve å bidra til at vi berger plassen i Tippeligaen. Vi er på god vei, men det er en kamp igjen og den må vi gjøre noe konstruktivt med.