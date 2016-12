Helten Omoijuanfo reddet Stabæk fra havari

NADDERUD (VG) (Stabæk – Jerv 2-0, 2-1 sammenlagt) Elleville scener utspant seg på Nadderud etter at Ohi Omoijuanfo på egenhånd reddet plassen, og trolig fremtiden, for Stabæk.

– Du runder 80 minutter og begynner å miste troen. En berg-og-dalbane av følelser, beskriver sportslig leder Inge André Olsen.

Litt tyngre i steget enn i glansdagene løp han rundt på Nadderud og jublet ellevilt da plassen var reddet. Olsen frykter at et nedrykk kunne ha vært dødsstøtet for Stabæk som toppklubb. Bærum-klubben sliter voldsomt økonomisk.

Scoringer verdt millioner



– Vi sitter fra før i den elektriske stolen og får noen jevnlige støt som vi klarer å ta i mot. Et nedrykk hadde kanskje vært giftsprøyten for Stabæk. Vi hadde sikkert overlevd, men det hadde blitt ganske tøffe tak. Det er stor forskjell på å vinne denne kampen og ikke gjøre det, sier Olsen.

– Kanskje jeg får bonus av Inge André nå, sier Ohi Omoijuanfo og gliser, vel vitende om at scoringene hans var verdt mange millioner kroner.

Supportere, spillere og ledere reiste på utestedet Onkel Blaa på Bekkestua og feiret fornyet toppseriekontrakt.

– Styrelederen har sagt at han betaler drikke for alle som var i garderoben. Det kan bli en dyr kveld for ham, sier Olsen.

Men den store helten, fjorårets Jerv-toppscorer Ohi Omoijuanfo, hadde ingen planer om å ferie til langt på natt.

– Gutta må gjerne ta seg noe å drikke og kose seg. Jeg skal hjem til samboeren min å spille FIFA. Hehe. Jeg er hjemmekjær. Glad i samboeren min og glad i bikkja mi, så jeg koser meg med dem, sier Omoijuanfo til VG.

Det så lenge svært stygt ut for Stabæk, men 22-åringens to sene scoringer reddet Tippeliga-plassen.

Jublet foran pappa på tribunen



Den avgjørende kvalifiseringskampen ble ikke bare det svenskene ville kalt en «rysare». I minusgradene på Nadderud fremsto denne desemberkvelden like mye som en «frysare».

Stabæk kjempet for livet, men Jerv forsvarte seg heroisk. Lenge.

Helt til det gjensto åtte minutter av ordinær tid. Da fant Jeppe Moe pannebrasken på fjorårets Jerv-toppscorer Ohi Omoijuanfo som knuste Glenn Andersen i lufta. Ballen gikk i nettet, Nadderud gikk til himmels og Holmlia-gutten løp bort og jublet foran faren som satt på hovedtribunen og heiet.

– Jeg løp dit for å feire med pappa. Han var nesten på gråten, forteller han.

Enda større jubelscener ble det da samme mann møtte et Muhamed Keita-innlegg og satte inn 2-0 tre minutter senere. Stabæk-fansen eksploderte. Mange hoppet over gjerende og løp inn til trenerbenken og jublet ute på løpebanen på Nadderud.

SENT, MEN GODT: Tiden var i ferd med å renne ut for Stabæk, men to sene scoringer av Ohi Omoijuanfo sørget for at klubben spiller i Eliteserien i 2017. Her gratuleres helten av innbytter Sebastian Pedersen. Foto: TROND SOLBERG , VG

– Det så litt mørkt ut kanskje utenfra. Men vi hadde troen hele veien. Dagens ord var «belief» (tro). Det er deilig å vite at jeg skal spille i Eliteserien til neste år, sier den tidligere Lillestrøm-spilleren.

– Dette var pur glede. Da dommeren blåste... Huff, for en lettelse. Det har vært en lang sesong. Vi har ligget nede i gjørma i hele år, sier kaptein Morten Morisbak Skjønsberg.

Sandstø: – Jævlig kjedelig



Jerv var i underkant av ti minutter unna et historisk opprykk til øverste nivå. Men i år som i fjor ble det tap i den siste og avgjørende kampen.

– Akkurat nå er det jævlig kjedelig. Rett og slett. Det er blytungt når vi er så nære som vi er, sier trener Arne Sandstø.

– Jerv har gjort en fantastisk sesong. Jeg tror de kommer til å rykke opp enten til neste år eller om noen år hvis de fortsetter å jobbe så godt, sier Omoijuanfo.

Allerede i åpningsminuttene skapte Stabæk et visst kaos innenfor Jervs 16-meter, men det var gjestene som skapte den første store sjansen. Tidligere Stabæk-spiller skjøt fra skrått hold etter at et Glenn Andersen-frispark hadde truffet hjemmelagets mur. Skuddet gikk like utenfor, og mange bæringer holdt på å sette solbærtoddyen i halsen.

Det har vel aldri før skjedd at en så viktig kamp er blitt spilt andre søndag i advendt. Og da var det kanskje på sin plass med utdeling av gratis solbærtoddy på Nadderud før kampstart.

Jerv fikk en ny frispark-mulighet fra 16,5 meter etter 19 minutter. Denne gang prøve Christopher MacConnacher seg. Skuddet gikk rett på Mande Sayouba.

Like etterpå fikk Stabæk sin førset store mulighet da Moussa Njie dro seg innover i straffefeltet og skjøt like utenfor det nærmeste hjørnet.

Etter 24 minutter prøvde Njie seg igjen. Denne gangen var avslutningen litt for høy. Men i denne perioden festet hjemmelaget et klart grep om kampen. Jerv ble spilt svært lave. Og keeper Øyvind Knutsen måtte i full strekk for å stoppe nok et Njie-forsøk.

Jervs Ulrik Berglann levde farlig da han i ganske stor fart klippet ned Luc Kassi 29 minutter ut i kampen. Men Svein Oddvar Moen nøyde seg med gult kort.

Like etterpå var det Stabæks bestemann, Moussa Njie, som fikk seg en ordentlig karamell. Espen Knudsen var alt for sent inne i Stabæk-vingen som haltet rundt i minuttene etterpå.

Slet med å skape store sjanser



Rett før pause var Kristoffer Tønnesen nær ved å score et særdeles viktig bortemål for gjestene. Men venstrebacken plasserte skuddet like utenfor Stabæks mål.

Etter 55 minutter kom Muhamed Keita seg ned til dødlinjen. Vingen fikk lagt inn, men Luc Kassi blåste ballen høyt over mål.

SOLID OPPMØTE: Rundt 1000 sørlendinger hadde tatt turen til Nadderud for å støtte Jerv i kampen om opprykk til Eliteserien i 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Stabæk kjørte kampen i andre omgang, men slet med å spille seg til de store sjansene. Etter 68 minutter ropte Jerv på straffespark da Eirik Haugstad gikk i bakken, men dommer Moen gjorde rett i å vinke spillet videre. Akkurat som han gjorde det da Alanzinho falt litt lett i første omgang.

Etter 77 minutter prøvde Njie, som har utviklet seg fint denne sesongen, igjen fra skrått hold, men det slappe skuddet ble enkelt for Jerv-keeper Knutsen.

Men i sluttminuttene knuste fjorårets Jerv-spiller drømmen til laget fra Grimstad. De to sene scoringene sørget for at Stabæk vant 2-1 sammenlagt. Elleville gledesscener utspant seg ute på Nadderud-gresset ette at kontrakten var sikret.

Dermed må Aust-Agder vente minst ett år til på å få oppleve et lag i den øverste fotballserien for menn.

