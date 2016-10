Godsets skrekkrekke fortsetter - Viking reddet uavgjort

MARIENLYST (VG) (Strømsgodset - Viking 1-1) Strømsgodset er inne i sine verste rekke uten seier på 22 år. Det så lenge bra ut mot Viking, men gjestene slo tilbake.

Det var ikke spilt 30 sekunder en gang før Strømsgodset gikk i ledelsen på Marienlyst. Eirik Ulland Andersen kom til klubben i sommer og viste sine kvaliteter når han ble spilt i bakrom og hamret ballen i det nærmeste hjørnet.

Viking kom ikke ufortjent tilbake i kampen da innbytter Michael Haukås headet til en umarkert, tidligere Godset-spiller, Abdisalam Ibrahim som hadde få problemer med å utligne for gjestene.

Ny trener



Torsdag trakk Bjørn Petter Ingebretsen seg som Godset-trener av medisinske årsaker. Ingebretsen fikk et hjerteinfarkt i juni. Han var først sykmeldt i fem uker, før han returnerte og laget ledet i to kamper. 49-åringen opplevde deretter bivirkninger av hjertemedisinene, hvilket medførte en ny sykemelding på ubestemt tid.

Planen er at Ingebretsen kommer tilbake i en annen rolle etter nyttår.

Assistenttrener Håkon Wibe-Lund ledet laget i fredagens kamp mot Viking. Under hans ledelse startet Strømsgodset utypisk med flere lange pasninger og kjørte fullstendig over Viking de første ti minuttene. Til tross for at drammenserne er kjent for sin ballbesittende angrepsfotball som har ført til mye suksess de siste årene, viste de at de også kan ha suksess med en direkte spillestil.

Men hjemmelaget klarte ikke å holde det oppe og Viking kom mer og med inn i kampen. Patrick Pedersen hadde to store sjanser før pause, før Ibrahim utlignet ti minutter ut i den andre.

Kristoffer Tokstad var svak i presset og lot Claes Kronborg prikke ballen på hodet til innbytter Haukås som fant den tidligere Godset-spilleren i feltet.

Godset skapte lite hjemme på Marienlyst, med unntak av et spektakulært brassespark (!) fra Nana Boateng. Iven Austbø sto ute fra streken og kom seg så vidt tilbake for å redde avslutningen.

Forferdelig rekke



Fem uavgjorte og seks tap er det blitt, siden 1-0 over Tromsø 17. juli. Da lå SIF bare fem poeng bak Rosenborg, og var nummer tre. 11 kamper senere er Godset 28 poeng bak RBK, og det med en kamp mer spilt.

Det så bra ut i ti minutter, men drammensernes forferdelige rekke vil ingen ende ta.

Neste, og siste, hjemmekamp for Godset er hjemme mot nettopp trønderne.

