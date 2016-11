Glimt-nedrykk på Rosenborgs gullfest

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Bodø/Glimt 2-1) Etter tre sesonger i Tippeligaen må Bodø/Glimt igjen ta turen ned på nivå to i norsk klubbfotball.

Mushaga Bakenga var helt i offside-grenseland da han headet Rosenborg i ledelsen etter 34 minutter. Kvarteret etter pause økte Holmar Örn Eyjolfsson til 2-0 etter at Simon Thomas måtte gi retur på et Jonas Svensson-skudd.

Det hjalp ikke at Fitim Azemi reduserte med en sterk heading 23 minutter før slutt. Siden Stabæk slo Start må Glimt ta den sure turen ned i OBOS-ligaen.

– Det er katastrofe. Det verste jeg har opplevd i min karriere, sier Glimts Mathias Normann til VG rett etter kampslutt på Lerkendal.

Trond Olsen var tydelig preget i intervjuet med TV 2.

– Vi har satt oss i den posisjonen selv, så.. Men det er for jævlig, sier Trond Olsen til TV 2.



– Det hadde vært håp om jeg ikke driter meg ut, at jeg bare smekker ballen opp på tribunen. Men det vil seg ikke, fortsetter mannen som har vært et ikon i klubben de siste årene.

VG LIVE: Vi fulgte nedrykksdramaet minutt for minutt

Da Stabæk i tillegg gikk opp til 3-0 mot Start måtte Glimt vinne, altså score to ganger i sluttminuttene på Lerkendal. Det var nordlendingene i grunn ikke veldig nær å klare.

Les også: Slik var nedrykksdramaet

Bare sekunder før Mushaga Bakenga headet Rosenborg i ledelsen ropte Glimts Fitim Azemi på straffe da han gikk i bakken i duell med Tore Reginiussen. Det var ikke et soleklart straffespark, men det hadde kanskje heller ikke vært en skandale om dommer Tommy Skjerven hadde blåst.

I stedet startet marerittet for Glimt. Fortvilte nordlendinger måtte erkjenne at nedrykket er et faktum samtidig som Rosenborgs gullfest på Lerkendal kunne starte...

VG oppdaterer saken.

Les også: Glimt-veteranen fyrer seg opp med dette før skjebnekampen