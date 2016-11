Forren på vei bort fra Molde

Vegard Forren (28) og Molde er så langt fra hverandre i kontraktsforhandlingene at det er lite sannsynlig at landslagsspilleren fortsetter i klubben.

Samtidig blir en overgang til Rosenborg, noe som får mange MFK-supportere til å grøsse, mer og mer aktuelt – selv om et utenlandsk eventyr fortsatt er førsteprioritet for 28-åringen.

– Nå ser jeg på andre muligheter



I dette intervjuet med VG forteller Forren at han nå ser seg nødt til å se seg om etter andre muligheter med tanke på at Molde-kontrakten avsluttes ved årsskiftet.

KOMPISER: Pål-André Helland og Vegard Forren vokste opp sammen i Kyrksæterøra. Nå kan de gjenforenes i Rosenborg. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

– Molde har kommet med et tilbud som per dags dato ikke er godt nok for at jeg kan signere en ny. Så nå ser jeg på andre muligheter, så klart. Jeg håper først og fremst på en klubb ute i Europa, sier Vegard Forren til VG.

Han har tidligere avslått tilbud fra Øst-Europa, men håper at agent Jim Solbakken skal klare å komme opp med et tilbud som kan være med å sikre fremtiden til han og familien. Foreløpig har det imidlertid ikke kommet noe konkret som frister Forren.

Dermed kan Rosenborg, som VG vet er svært interessert i spilleren fra Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag, fort bli neste stoppested.

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen om muligheten til å snyte erkerival Molde for landslagets midtstopper.

Krever flere millioner i «sign-on»



– Jeg har sagt tidligere at jeg ikke skal avskrive noe som helst hvis Molde ikke er villig til å tilby meg den pakka jeg føler at jeg fortjener. Da må jeg se på et hvert alternativ. Og da er det kanskje naturlig at det kun er Rosenborg som er aktuelle i Norge.

– Hvilke signaler har du fått fra Molde-ledelsen om hvorvidt de vil komme med flere tilbud?

– Jeg vet at Molde og den sportslige delen vil ha meg med videre. Så spørs det hvor stor innvirkning de har på de som styrer dette her, svarer Vegard Forren.

Etter det VG forstår er partene svært langt fra å bli enige om en ny kontrakt. Forren skal ha bedt om en sign-on-fee på flere millioner kroner for å skrive ny femårskontrakt med Molde.

– For å være helt ærlig så er det Jim (Solbakken) som styrer absolutt alt. Men jeg vet at han har stilt tøffe krav til Molde. Det er første gang jeg er i en situasjon der jeg står fritt til å velge klubb. Det sportslige er det viktigste, men fotball er en kynisk bransje, og litt kyniske må vi spillere også få lov til å være. Jeg må tenke på fremtiden til familien min, påpeker han.

Supporterne håper Forren blir



Hvis det ikke blir noe drømmekontrakt i utlandet er sjansen trolig stor for at Vegard Forren ender på Lerkendal.

– Jeg har vært tydelig på at ønsket mitt er å forlenge med Molde. Men klubben må vise litt mer vilje enn de har gjort så langt. Jeg håper de fleste forstår meg, sier 28-åringen.

Leder Svein Erik Jenset i supporterklubben Tornekrattet viser forståelse for MFK-profilens situasjon.

– Med et godt, og ikke minst langsiktig, tilbud på bordet er jeg overbevist om at Vegard ønsker å bli værende i Molde. Om klubben da velger å ikke fornye, er det vanskelig å klandre Vegard for at han må finne seg ny arbeidsgiver. Så får vi håpe at han velger med hodet og ikke lommeboka, sier Jenset.

Molde-direktør Øystein Neerland har ikke svart på VGs henvendelse om kontraktsforhandlingene med Vegard Forren. Agent Jim Solbakken har heller ikke respondert.

PS! Vålerenga signaliserte tidligere i høst interesse for Vegard Forren, men innser at klubben ikke er i stand til å matche lønnskravet.

