Fagermo: – Kan vi spille mot Rosenborg hver uke?

(Rosenborg - Odd 1-2) Akkurat som i serieåpningen maktet Odd å slå Rosenborg – noe ingen andre norske lag har klart denne sesongen.

– Kan vi spille mot Rosenborg hver uke? sier Fagermo til VG etter en seier som skapte elleville gledesscener i Odd-leiren.

Før møtet mellom nummer én og tre på tabellen hadde RBK 13 strake hjemmeseire i Tippeligaen. Men Fredrik Nordkvelle, som ble matchvinner i serieåpningen i Skien, og midtstopper Fredrik Semb satte en stopper for den statistikken med sine scoringer.

Den siste på overtid da kampen så ut til å ebbe ut på 1-1. Dermed tok Odd skalpen på den suverene seriemesteren for andre gang i år.

– Det har vært en trøblete høst, men med Olivier Occean tilbake i form kan vi spille med det høye presset vi ønsker. Vi vinner fortjent. Og vi viste igjen at toppnivået vårt er så høyt at vi kan slå hvem som helst, sier Odd-treneren til VG.

Jensen: – Vi løper ikke nok



33 minutter ut i kampen avsluttet telemarkingen strålende på innlegget fra Bentley og sørget for Odd-ledelse. Det var langt fra ufortjent etter at Odd hadde hatt mye ball og positivt spill den første halvtimen.

STOR TRIUMF: Akkurat som i serieåpningen ble Odd for gode for Rosenborg. Det gledet Dag-Eilev Fagermo stort. I forgrunnen: RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Men Rosenborg hevet seg mot slutten av omgangen og kom rastk tilbake. Tre minutter før pause kom utligningen. Joakim Våge Nilsen stusset en Rosenborg-corner bakover i eget felt. Keeper Sondre Rossbach slo ballen i stolpen og ut. Mushaga Bakenga plukket opp returen og skjøt inn 1-1 på Lerkendal.

Rosenborg kom aldri noe nærmere et seiersmål enn ved et par Christian Gytkjær-forsøk etter pause. Et offensivt Odd møtte trønderne høyt på Lerkendal-gresset og var fullt på høyde med Kåre Ingebrigtsens gutter.

Et litt tamt hjemmelag så ut til å spille med håndbrekket på, samtidig som gjestene gjorde det vanskelig for årets suverene seriemester.

– Vi startet dårlig og sluttet dårlig. Vi er selvfølgelig ikke tilfreds med dette, sier Mike Jensen til TV 2.

– Vi løper ikke nok. De overrumplet oss litt med sin energi, tillegger RBK-kapteinen.

Berge matchvinner på overtid



På overtid kom seiersmålet: Fredrik Semb gikk skyhøyt til værs og headet ballen i mål. Olivier Occean fulgte etter, men ballen var nok i mål da kanadieren berørte den.

– Det var deg, det var deg, sa Occean til Semb i intervjuet på TV 2 etter at seieren var et faktum.

– Vi er fryktelig skuffet over det vi presterer. Vi er ikke i nærheten av noen ting. Jeg synes det var en fryktelig dårlig fotballkamp, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen, som heller ikke synes Odd var spesielt gode.

– Men jeg skjønner jo at de er fornøyd, tillegger Ingebrigtsen overfor TV 2.

Fagermo er helt uenig med Ingebrigtsen i at det var en dårlig fotbalkamp, og mener han heller burde ha gitt Odd ros for prestasjonen.

– Merkelig utsagn. Furting. Men Rosenborg har jo ikke tapt på Lerkendal i Tippeligaen siden 2014, sier Fagermo til VG.

Med seieren har telemarkingene like mange poeng som Brann på sølvplass, men er bak bergenserne på dårligere målforskjell.

– Nå skal vi gi Brann kamp om sølvet



Odd avslutter serien med Sogndal (h) og Tromsø (b). Brann møter Start (b) og Sarpsborg (h).

– Vi er gode nok til å slå både Sogndal og Tromsø, så får vi se hva slags sølvtøy vi sitter igjen med, sier Sondre Rossbach til TV 2.

– Jeg mener vi har vist at vi er Norges nest beste lag denne sesongen. Vi var nesten like gode som Rosenborg i vårsesongen og slapp nesten ikke inn mål. Skadene på Rafik (Zekhnini) og Occean har gjort at vi har mistet trøkket fremover på banen. Nå skal vi gi Brann kamp om sølvet, sier Fagermo, vel vitende om at det vil være Odds høyeste plassering i Tippeligaen noen gang.

Avstanden opp til Rosenborg? 18 poeng.

– Vi liker ikke å tape fotballkamper, men dette tapet betyr jo ingenting for oss, sier Ingebrigtsen.

Han lover et helt annet Rosenborg-lag i cup-semifinalen mot Bodø/Glimt onsdag.

