Erlandsen eller Nordlie blir trolig ny Lillestrøm-trener

Det ser ut til å gå mot et comeback på Åråsen for enten Arne Erlandsen (56) eller Tom Nordlie (54).

Den nedrykkstruede klubben er på jakt etter en ny trener etter at Runar Kristinsson fikk sparken søndag. Etter det VG erfarer er det to kandidater som nå peker seg ut: de tidligere Lillestrøm-trenerne Arne Erlandsen og Tom Nordlie.

Les også: Odd vil ha Lillestrøm-spiller

Etter det VG forstår hadde Lillestrøm samtaler med begge trenerne søndag. VG vet at Erlandsen er førstevalget, men det som kan bli en utfordring er at han ønsker kontrakt også for 2017 dersom han redder plassen i Tippeligaen.

TV 2 mener også å vite at klubben har vært i kontakt med Nordlie om den ledige jobben.

VG har vært i kontakt med Skeid-trener Tom Nordlie. Han vil ikke kommentere trenerspørsmålet i Lillestrøm.

Sett denne? LSK-heltene skjelver: – Det er tragisk

Lillestrøm har hintet om at en ny trener kan bli presentert tirsdag morgen.

Arne Erlandsens siste trenerjobb var for Fredrikstad fra mai til november i fjor, klubben reddet plassen i Obosligaen med et nødskrik i siste serierunde. Erlandsen trente Lillestrøm fra 1998 til 2004.

Nordlie fikk sparken som Lillestrøm-trener midt i sesongen i 2008, han tok over klubben i 2007 og vant cupgull i sin første sesong.



Les også: LSK-Jradi etter sammenstøtet med Origi: – Han kom flyvende