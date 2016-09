Erlandsen bekreftet klar: Nektet å spå hvor mange poeng LSK må ha

ÅRÅSEN/OSLO (VG) Arne Erlandsen er ansatt som Lillestrøm-trener ut sesongen. Det ble klart under en pressekonferanse på Åråsen tirsdag.

Saken utvides fortløpende.

Sammen med styreleder Owe Halvorsen og sportssjef Torgeir Bjarmann tok Erlandsen plass på podiet i Lillestrøm. Der ble det klart at han er ansatt ut sesongen, for å lede laget de siste seks kampene.

– Vi vet alle hvilken situasjon vi er i. Vi må se det som en utfordring. Det er mange muligheter, vi må være løsningsorienterte og positive. Vi ser jo på tabellen at det er mange utfordringer foran oss. Det er viktig å skape entusiasme i hele klubben slik som situasjonen er nå. Det er viktig at vi i støtteapparatet er så hyggelig som vi kan være, vi må backe opp spillerne for alt det er verdt, sier Erlandsen.

Prater aldri om antall poeng som kreves



For det er krise i Lillestrøm Laget ligger på nedrykksplass idet Tippeligaen går inn i sine seks siste runder. Neste sesong vil de kanarigule for alt det er verdt feire hundre år på øverste nivå – ikke i OBOS-ligaen.

Tapet mot Tromsø var nok for Lillestrøm-styret. Søndag kom meldingen om at islandske Runar Kristinsson var ferdig i klubben etter én seier på 14 Tippeliga-kamper. Siden den gangen har LSK jaktet ny trener. Valget stod mellom Tom Nordlie og Arne Erlandsen. Slik VG meldte i går, falt valget på sistnevnte.

Der Stabæk-trener Toni Ordinas for en drøy uke siden uttalte at bæringene trenger fire seire på de siste åtte kampene, ønsker ikke Erlandsen slå fast noen ting. På spørsmål om hvor mange poeng Lillestrøm må ta, svarer 56-åringene at «det prater jeg aldri om».

– Jeg sørger for å ha god kvalitet i treningene. Konsekvensene av gode treninger gir resultater over tid. Vi kommer til å være fokusert og trene godt. Vi skal skape den entusiasmen slik at spillerne blomstrer i kampsituasjon, sier han.

Fleipet med sportssjefens kropp



Erlandsen tar ikke med seg noen flere i trenerteamet. Det sier han selv under pressekonferansen. Da VG ønsker svar på hvorfor sportssjef Bjarmann var kledd i treningstøy, og spurte om han skal ha en rolle tettere på spillergruppen, svarte Erlandsen følgende:

– Typen Torgeir Bjarmann skulle jeg gjerne hatt på feltet. Men jeg så ham i bar overkropp her om dagen. Det var ikke noe vakkert syn. Vi får vente med det, smiler Erlandsen.

PS: Lillestrøm møter Sogndal hjemme allerede til helgen. Så venter borteoppgjør mot Stabæk og Brann de to neste kampene, før Start gjester Åråsen. Nest siste kamp for året går mot Vålerenga på Ullevaal, før sesongen avsluttes hjemme mot Molde.