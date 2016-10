Drømmer om ny cupfinale: Slik jobber Skullerud i sin nye klubb

SOGNDAL (VG) Strømsgodsets nye trener Tor Ole Skullerud (45) har gått til jobben med en rolig tilnærming. Han gjør minst mulig endringer, men gir enkle, tydelige instrukser i forsvars- og angrepsspillet.

– Jeg har vært klar og tydelig på hvordan vi skulle angripe kampen. Jeg har gått opp hvordan vi skal se ut som lag. Det går på enkle prinsipper for hvordan vi skal forsvare og hvordan angripe. Mot Sogndal skulle vi være godt organisert og samlet defensivt. Fremover skulle vi være direkte, slippe opp og spille ballen. Jeg synes spillerne responderte godt, sier Skullerud til VG.

Les også: Disse er nominert som årets trener

Han sier han ikke er en type som kjefter og smeller.

– Jeg tror jeg blir oppfattet som ganske rolig.

Aldri tapt semifinale i cupen



Oppskriften førte til drømmestart i jobben for Skullerud da Strømsgodset slo Sogndal 1-0 i en vanskelig bortekamp på Fosshaugane sent søndag kveld. Riktig nok var seieren av det heldige slaget, med scoring minuttet før slutt - direkte fra et hjørnespark slått av Eirik Ulland Andersen. Da hadde det smelt i stengene fra Sogndal ved to anledninger.

Heldig eller ikke, Strømsgodset brøt en vond rekke på 11 kamper uten seier. Torsdag venter Kongsvinger fra divisjonen under i semifinale i cupen hjemme på Marienlyst. Godset har spilt syv semifinaler i NM-cupen i historien, alle hjemme på Marienlyst, og alle har endt med seier.

Les også: Skulleruds drømmestart

Skullerud er fra Kongsvinger, har spilt i klubben og tidligere uttalt at han har sterke følelser for motstanderen han torsdag er satt til å fravriste en historisk cupfinalebillett.

– Fryktelig dumt



Skullerud advarer dem som tar seier mot Kongsvinger for gitt.

– Kongsvinger er et bra lag som kommer til å gi alt. Det blir en knallhard kamp. Jeg forstår at publikum kan ha forventninger om at vi skal vinne, men det vil være fryktelig dumt av oss å gå inn i kampen uten stor respekt for et godt Kongsvinger-lag. Det blir Cupfinale på Marienlyst torsdag, sier den nye treneren, som ledet Molde til gull i både serie og cup i 2014.

Torsdag er det ventet fullt hus med 8.400 solgte billetter i Drammen.

Skullerud sier han har klare tanker for hvordan Strømsgodset bør utvikles som klubb i løpet av kontraktstiden hans ut 2018-sesongen.

– Men jeg ønsker å gå gjennom disse tankene med styre og ledelse i klubben først. På kort sikt handler det om å avslutte sesongen på en bra måte. Jeg hadde tre treninger med laget før Sogndal-kampen. Det er ikke så mye man får gjort.

Les referat fra kampen her

– La inn et par småting



Jonathan Parr mener det slo positivt ut at Skullerud kom inn fra utsiden og så ting med nye øyne. Etter tre perioder med sykmelding og mye skifter på trenersiden, gikk Bjørn Petter Engebretsen av sist uke.

– Skullerud var godt oppdatert på hvordan vi har spilt denne sesongen. Han ser litt annerledes på ting. I dag mener jeg vi fremstod mer solide defensivt enn vi har gjort den siste tiden. Han har lagt inn et par småting som slo positivt ut. Vi hadde en bra treningsuke der han satte fingeren på et par ting. Noen hemmeligheter må vi ha, så jeg vil ikke gå nærmere inn på det. Men vi fikk ny energi i laget. I dag hadde spillerne lyst å jobbe for å vinne.

– Nå forventes det seier mot Kongsvinger og cupfinale, hvordan tror du det slår ut?

– Det forventningspresset må vi tåle. Vi skal være best i den kampen. Men vi må være skjerpet, de kommer til å gi alt, sier tidligere Crystal Palace- og Ipswich-spiller Parr.

– Har vært mangelvare



Målvakt Espen Bugge Pettersen var banens beste mot Sogndal. Han mener Skulleruds enkle plan har hatt effekt i spillegruppen. Bugge Pettersen hadde Skullerud som trener også det siste året han spilte i Molde.

Les også: Rekdal: – Kall det gjerne Deila-effekten

– Han har en tydelig stemme med en tydelig plan. I dag hadde vi en veldig enkel plan lagt opp etter kampen. Klart det var litt tilfeldig at vi fikk det første målet. Men spillerne vil vise seg frem for den nye sjefen og var lojale. At alle forplikter seg 100 prosent til planen har vært mangelvare siste månedene, mener Bugge Pettersen.