Drama da Bodø/Glimt rykket ned

(Rosenborg - Bodø/Glimt 2-1, Stabæk - Start 3-0) Stabæk gjorde sin del av jobben, mens to omdiskuterte situasjoner ble starten på slutten for Bodø/Glimt.

Gulkledde Bodø/Glimt tar følge med gulkledde Start ned i obos-ligaen neste sesong.

For i motsetning til Glimt tok de andre tre nedrykkstruede lagene saken i egen hender.

Stabæk klatret opp til kvalikplass etter 3-0-seier mot Start, Lillestrøm slo Molde 1-0 på Åråsen og Tromsø slo Odd 3-1 på Alfheim.

Men Bodø/Glimts skjebnekamp ble en tett affære, hvor Bodø/Glimt skrek misfornøyd i retning dommer Tommy Skjerven tre ganger.

Straffe? Offside?

Først skrek Fitim Azemi og Bodø/Glimt på straffe etter å ha falt innenfor sekstenmeteren. Så gikk Rosenborg rett i angrep, brettet ut på sin høyreside og lempet ballen inn i boksen.

Der steg Mushaga Bakenga til værs og headet inn 1-0.

Igjen skrek Glimt. Denne gangen på offside.

Skrikene ble ikke hørt. Scoringen - ubetydelig for Rosenborg, av massiv betydning for Bodø/Glimt - ble godkjent.

Stabæk ledet allerede 2-0 på Nadderud, og hadde gjort sin del av jobben.

– Speakers melding om at Rosenborg leder over Bodø/Glimt gjør at Stabæk-supporterne plutselig glemmer kulden, meldte VGs utsendte på Nadderud.

SCORET: Da Mushaga Bakenga satte inn 1-0 sendte han samtidig Bodø/Glimt under nedrykksstreken. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Fitim Azemi reduserte riktignok til 2-1 på Lerkendal med 22 minutter igjen å spille. Da var én scoring alt Glimt trengte for å sende Stabæk ned, og selv innta kvalikplassen.

Og målet kom. Men dommer hadde allerede blåst for armbruk fra Martin Bjørnbak.

Etter det greide Bodø/Glimt aldri å mobilisere. Nå venter obos-ligaen.

Nedrykksstriden minutt for minutt

Tromsø tok grep om sin egen skjebne tidlig på Alfheim mot sølvjagende Odd.

1-0: Aron Sigurdarson sendte Tromsø i ledelsen fra straffemerket. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

I løpet av to minutter sørget Aron Sigurdarson (straffe) og Sofien Moussa (heading) for at Tromsø gikk opp i en 2-0-ledelse på eget kunstgress.

Drøye ti minutter senere sørget Stabæk for spenning.

En glitrende langpasning fra Nicholas Grossman fant Ohi Omoijuanfo, som var sikker alene med keeper Håkon Opdal.

1-0 til Stabæk, som plutselig var á poeng med Bodø/Glimt, men med to mål å ta igjen på gultrøyenes målforskjell.

Fem minutter senere var det forspranget kappet ned til kun ett mål. Omoijuanfo nok en gang - denne gangen med hodet.

VIKTIG: Ohi Omoijuanfo scoret to mål mot Start i 1. omgang. Det ga håp for Bærums-laget. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix





Men så scoret Rosenborg i Trondheim. Stabæk befant seg plutselig på kvalikplassen, og Glimt på direkte nedrykksplass.

Tomålsscorer Ohi var positiv på vei inn til hvilen.

– Dette var deilig. Vi må vinne i dag, og vi må helse vinne med to mål. Vi må bare fortsette, vi kan ikke legge oss bakpå, sa Ohi til TV 2 i pausen.

– Det var mye adrenalin i garderoben, var Stabæk-trener Toni Ordinas` ord på vei ut til 2. omgang.

Kvarteret ut i den 2. omgangen kom en av scoringen Nadderud ventet på - på Lekendal. Eyjolfsson sendte Rosenborg i 2-0-ledelse mot Glimt.

Azemi svarte en gang, men det holdt ikke.

Samtidig økte både Stabæk (3-0) og Tromsø (3-1) sine ledelser.