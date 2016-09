Brann opp på sølvplass: – Gøy å spolere festen i Bodø

(Bodø/Glimt – Brann 1-3) Brann-spillerne var både heldige og vartet opp med lekre mål da rødtrøyene spolerte Glimts hundreårsfest – og tok seg knepent forbi Odd i kampen om sølvet.

– Jeg scorer ikke sånne mål ofte. Det er gøy når det endelig sitter. Det er gøy å spolere festen til Bodø. Vi merker at det var fest her i byen og måtte jekke de ned litt, sier Kristoffer Barmen til TV 2.

Barndomsdrøm kan bli virkelighet



Han scoret både det første og tredje målet til sølvmedalje-jagende Brann. Det første allerede etter 13 minutter da han stanget en corner rett inn i lengste kryss. Branns tredje og Barmens andre var også en lekkerbisken.

Midtbanespilleren fintet vekk én Glimt-spiller og satte ballen vakkert - igjen - i motsatt kryss. Da var det spilt en snau time. Hjemmelaget klarte ikke komme tilbake igjen og Brann kunne innkassere tre nye poeng på en dag hvor Odd tapte hjemme mot Stabæk. Det betyr at Lars Arne Nilsen og Barmen nå ligger på sølvplass, med seks runder igjen.

– Det hadde vært utrolig stort og en del av barndomsdrømmen. Vi skal gjøre alt for å få til det, sier Barmen glisende, på TV 2s spørsmål om hvordan det vil bli å skaffe Bergen by medalje sesongen 2016.

Trond Olsen regisserte - Azemi scoret



Glimt utlignet imidlertid bare fem minutter etter Barmens ledermål. Trond Olsen gjorde et fantastisk forarbeid og sendte et perfekt innlegg i retning angrepsmakker Fitim Azemi. Han takket og bukket, før han bredsidet inn 1-1 foran et Glimt-publikum i ekstase under klubbens hundreårsjubileum.

Men derfra og ut handlet det aller meste om gjestene. Ny ledelse for Brann kunne kommet allerede etter 24 minutter spill.

Videodømming?



Midtstopper Bismar Acosta var i åpenbar offside-posisjon da han på lekkert vis ekspederte en Jakob Orlov-stuss i mål før halvtimen var spilt. Assistentdommeren vinket imidlertid ikke. Hoveddommer Espen Eskås blåste og signaliserte for scoring, og lagene antok at 2-1 var et faktum.

Det skulle gå en god stund før hoveddommeren tok den lange veien tilbake igjen til assistentdommeren. Han hadde tydeligvis sett noe. Etter å ha konferert i noen sekunder blåste Eksås for offside. Brann-trener Lars Arne Nilsen ristet oppgitt på hodet mens han viftet med pekefingeren mot kamplederne.

For ordens skyld er ikke videodømming innført i Tippeligaen. Det var flere enn trener Nilsen som insinuerte det søndag kveld. Både fotballekspert Jesper Mathisen og Brann-speider Lars Tjærnås var kritisk til dommernes opptreden i situasjonen. En lignende episode skjedde under oppgjøret mellom Lillestrøm og Rosenborg for en drøy måned siden. Den gangen avviste dommerne å ha tatt storskjermen i bruk. Det samme gjorde kampens fjerdedommer overfor TV 2 i dag.

Keeper-brøler



Det ble likevel ikke avgjørende for Brann. 2-1 kom bare tre minutter etter pause. En horribel klarering nede ved Bodø/Glimts hjørneflagg gikk rett tilbake i eget felt.

Glimt-keeper Simon Thomas kan ikke ha fulgt spesielt godt med da han skulle plukke ned ballen. Jakob Orlov dukket nemlig opp rett foran ansiktet på ham og nikket omsider inn et godkjent Brann-ledermål.

Rasende Olsen



Noen minutter før timen var spilt falt avgjørelsen. Kristoffer Barmen scoret sitt andre for dagen – igjen på nydelig vis. Barmen fintet vekk én mann, før han smalt ballen i lengste kryss, fullstendig utagbart denne gangen for burvokter Thomas.

Det ble ingen flere scoringer på Aspmyra. Bodø/Glimt feirer med brask og bram sitt eget hundreårsjubileum denne helgen. På tribunen var det ingenting å si på engasjementet. På banen ofret også spillerne seg. Til sammen ble det delt ut ti gule kort. Det kunne til og med vært flere.

Hjemmelaget manglet imidlertid ferdighet i begge bokser sammenlignet med Brann. Glimt har kun tre poeng ned til Stabæk på den utsatte play off-plassen.

– Vi driter oss loddrett ut de første ti minuttene av andre omgang. Vi gir de to mål som ikke er en sjanse en gang, sier en tydelig oppgitt Trond Olsen til TV 2.

– Målene taler for sel selv. Det er for dårlig av oss. Sånn kan vi ikke opptre. Vi kan ikke by opp til fest når vi gir sånne mål til motstanderen, sier Glimts lynving.