«BP» plages stadig med anfall

DRAMMEN (VG) Bjørn Petter Ingebretsen (49) er helt bra av hjerteinfarktet i sommer, men til slutt måtte han gi seg som hovedtrener for Strømsgodset – fordi han stadig plages med anfall.

– Jeg har urinsyregikt. Og anfallene startet etter at jeg begynte på hjertemedisin. De to sykdommene fikser tydeligvis ikke den samme medisineringen, sier Ingebretsen til VG.

Vi sitter på Marienlyst stadion. «BP», som han bare kalles, har hatt en uke helt fri fra verden, han har vært på hytta og koplet av. Men tirsdag ettermiddag møtte han VG på sin første dag «tilbake i verden.»

Sykemeldt tre ganger

Mannen som ledet Strømsgodset med stor suksess etter at han tok over for David Nielsen i fjor sommer, har hatt en tøff tid. Tre ganger har han vært sykemeldt siden hjerteinfarktet i midten av juni. To ganger gikk han, optimistisk, tilbake til jobben som øverste leder for klubbens sportslige satsing, like mange ganger måtte han melde pass igjen.

Til slutt måtte han si at nok var nok.

Men plagene forsvant ikke med den endelige avgjørelsen.

– Kona sier det er «Kaptein Voms sykdom». Han gikk jo alltid med stortåa ute, og det er ikke tilfeldig at jeg går med «slippers» nå. Smertene ved urinsyregikt mener jeg er verre enn fødselssmerter, sier Ingebretsen – og smiler.

Smerter av et vindpust

Han beskriver sykdommen som at det «koker i ledd, i tær og i knær.»

På helsenorge.no, står følgende:

«Urinsyregikt kan være svært smertefullt, men de fleste anfall går over i løpet av 10 dager, selv uten behandling. Leddsmerten oppstår vanligvis brått, gjerne over noen få timer. Det er vanlig at anfallene kommer om natten, og du kan våkne av smerter. Vanligvis rammer urinsyregikt grunnleddet i stortåa, men også andre ledd i fot, ankel, kne, håndledd, fingre eller albue kan bli smertefulle. Et ledd som rammes av gikt blir vanligvis hovent. Huden rundt leddet kan se rød og skinnende ut, og kan være stiv og varm når du tar på den. Smerten forverres når du kommer borti leddet.»

– Det fungerer sånn at kona ikke kan gå forbi meg på stua, uten at smertene kommer, bare av lufttrykket, billedlegger «BP».

Han hadde en bra uke mens han var på hytta, men mandag, etter at han kom hjem igjen, var han «på hæla igjen», som han selv beskriver det. Nå har de dempet hjertemedisinen, igjen, og Ingebretsen håper det snart skal hjelpe, at anfallene snart skal forsvinne.

Tre måneder for sent

Bjørn Petter Ingebretsen angrer ikke et sekund på at han sa opp jobben som hovedtrener i Strømsgodset.

– I ettertid er det lett å se at det skjedde tre måneder for sent. Men håpet drev meg videre, håpet om at helsen skulle ordne seg igjen og at jeg kunne fortsatte i jobben jeg elsket, sier Ingebretsen. Han peker på den andre sykemeldingen som mest alarmerende.

– Da jeg ble sykemeldt for andre gang, da begynte jeg å tenke litt mer. Etter hvert så jeg at jeg ikke klarte å gjøre jobben min. Jeg forventet mer av meg selv, og situasjonen for klubben ble enda mer vanskelig og trælete, klubben manglet lederen sin, og energien var borte hos mange.

Nå har jeg tatt den rette beslutningen, sier Bjørn Petter Ingebretsen – før han reiser hjem igjen til Mjøndalen, for å hvile. Igjen.