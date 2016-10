Begrenset Deila-effekt for Vålerenga

ULLEVAAL (VG) (Vålerenga – Stabæk 1-1) Fra trenerbenken klarte ikke Ronny Deila å friskmelde Vålerenga. Men utligningen i sluttminuttene avverget den verste nedrykksfaren.

De få tilskuerne på Ullevaal hadde knapt satt seg da den tidligere Vålerenga-spilleren Moussa Njie fikset straffesparket som den tidligere Ronny Deila-eleven Muhamed Keita satte i mål.

Med seier mot Stabæk foran et glissent Ullevaal kunne VIF ta et langt steg mot fornyet kontrakt i toppserien. Men etter uavgjort er nedrykksstriden fortsatt helt åpen.

– Vi har tre sjanser igjen nå. 31 poeng holder helt sikkert ikke, for vi møter Tromsø og Lillestrøm i de to neste, sier Kjetil Rekdal etter kampen.

Nedrykksthriller for fem lag



Tre poeng skiller fem lag: Vålerenga (31), Bodø/Glimt (30), Tromsø (30), Lillestrøm (29) og Stabæk (28).

Med tap borte mot Tromsø neste helg kan lokaloppgjøret med erkerival Lillestrøm 30. oktober bli en ren overlevelsesfinale for de tradisjonsrike klubbene. Kanskje blir det slik at en eventuell taper i den kampen rykker direkte ned sammen med Start?

En ting er sikkert: Det kommer til å bli en voldsom batalje foran et for en gangs skyld fulltallig Ullevaal-publikum der ekstremt mye står på spill.

Deila, for første gang på trenerbenken for Vålerenga, fikk se Stabæk gi blåtrøyene en marerittstart på kampen. Den tidligere VIF-spilleren Moussa Njie ble felt av keeper Marcus Sandberg og dommer Svein Oddvar Moen dømte straffespark.

Muhamed Keita var sikkerheten selv og ga Stabæk ledelsen fra 11-meteren.

Artikkelen fortsetter under bildet.

DEBUTERTE PÅ BENKEN: Ronny Deila var for første gang på Vålerengas trenerbenk – sammen med Kjetil Rekdal og assistent Morten Tandberg (t.h). Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Hjemmelaget slet med å produsere sjanser i første omgang. Henrik Kjelsrud Johansen, spiss i Mohammed Abdellaoues karantenefravær, kom til et par sjanser, men manglet 30-åringens presisjon foran mål.

Berge ut med skade



Og etter en snau halvtime fikk Vålerenga-skuta et nytt slag for baugen da Sander Berge hinket av banen med skade.

Supporterne på tribunen sang «blø for drakta, Vålerenga», men det så ikke ut til at spillerne fulgte den oppfordringen. Et angstfylt VIF-lag skapte nesten ikke målsjanser eller farligheter foran Mande Sayouba i Stabæk-målet. Ti minutter etter pause var Birger Meling nær ved å doble ledelsen for Stabæk, men skuddet gikk via Simon Larsen og over.

Først de siste ti minuttene av kampen hevet Vålerenga seg. Mande Sayouba sto for en kjemperedning på et bra Herman Stengel-skudd etter 80 minutter. Syv minutter før slutt utlignet Rasmus Lindkvist da han utnyttet tafatt forsvarsspill av Stabæk. Ohi Omoijuanfo klarte ikke å heade ballen ut, og Marcus Nilsson ble stående å se på at ballen gikk inn i mål.

Den scoringen kan vise seg å bli livsviktig for Vålerenga og tilsvarende krise for Stabæk.

– Vi viser god moral og er fornøyd med resultatet. Denne ligaen er bra for publikum med sjanser og spenning, men ikke for oss trenere, sier smilende og hes Toni Ordinas etter kampen.

Da seieren glapp i sluttminuttene inntok også Stabæk direkte nedrykksplass tre runder før slutt. Bærum-klubben avslutter mot Sarpsborg (h), Molde (b) og Start (h).

