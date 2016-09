Åråsen-episoden åpner for flere interessante diskusjoner

Kommentar Skal en dommer kunne mene at «midtstopperne er trege»? Skal en trener kunne si at en dommer «bør gå til Specsavers»?

En kontroversiell episode på Åråsen søndag fikk et, for mange, overraskende etterspill da dommer Svein-Erik Edvartsen begynte å diskutere med spillere, ledere og media i intervjusonen.

Nå har det vært en rekke kontroversielle situasjoner i norsk fotball denne sesongen, og dommerne har kommet svært uheldig ut når det skal oppsummeres. Edvartsens episode på Åråsen var, i utgangspunktet, ikke mer kontroversiell enn mange andre.

Men det var før han tok et par uvanlige grep i ettertid.

Feil spiller

En situasjon der både straffe og rødt kort var korrekt, ble dominert av at Edvartsen viste ut den andre (Frode Kippe) som gjorde noe galt og ikke den første (Marius Amundsen). Det utløste et kaos uten like på Åråsen.

Vi har flere episoder denne sesongen der feil spiller er utvist. Det skjedde både i Kristiansund (Kristiansund-Sandnes Ulf) og i Tønsberg (Tønsberg-Fram Larvik). Kanskje Edvartsen, ved å skjele til disse to episodene, prøvde å løse situasjonen på en litt annen måte.

Dommer prøvde dialog. Hverken han eller noen i dommerteamet så at Marius Amundsen felte Sogndal-spilleren Martin Ramsland. De så derimot hva Kippe gjorde, og det røde kortet og dømming av straffe skjedde med en gang.

Og kan fint forsvares.

Dialog – rett eller galt?

Men Edvartsen skjønte at det muligens hadde skjedd noe før Kippe (også) felte Ramsland. Derfor spurte han spillerne. Han prøvde å få spillerne til å fortelle hva som skjedde. Han ville se om det var mulig å få hjelp til å vise ut riktig spiller. Han ga dem sjansen til å bruke fair play.

Men han snakket for døve ører.

Der Edvartsen ikke så noe, ville ikke LSK-spillerne høre noe.

Og derfor røk Kippe ut, til voldsomme protester. Marius Amundsen, som hadde taklet Ramsland ulovlig først, ble på banen.

Så er spørsmålet: Er det rette måten å gjøre det på for en dommer? Kan vi regne med at spillerne, hvis de får et direkte spørsmål om skyldspørsmålet, er ærlige? Hva hvis det er en hands inne i feltet: Kan dommer regne med et ærlig svar hvis han spør hvem som handset?

Ærlighet? Vrient

Det ligger jo litt i en fotballspillers natur å bruke alle midler for å vinne. Det ærlige svaret kan ligge godt begravet innerst på tunga når adrenalinet koker og du jager en utligning for å beholde plassen i divisjonen du spiller i.

Og det er ingen kultur for å være ærlig. Kulturen er mer: Dommeren dømmer, men spilleren gjør det han kan for å påvirke avgjørelsene til sin fordel.

Samtidig: Jeg har litt sansen for at dommer prøver å gjøre en riktig avgjørelse ved hjelp av spillerne. Det er bare uvanlig. Men, og det står jeg for: Det er bedre å være ydmyk å spørre spillerne om hjelp for å ta den rette avgjørelsen, enn arrogant å late som dommer vet alt, står på ditt, vifter spillerne vekk, men likevel blir avslørt på en klar feil i ettertid.

Det har skjedd ofte i fotball.

Åpenhet – viktig

Men spørsmålet er også: Det er åtte dommerøyne på en kamp. Kan det være SÅ vanskelig at ikke et av øynene får med seg situasjonen? Ja, det kan skje. Det finnes noen dødvinkler i alle fotballkamper. Og dette var kanskje en av dem.

Men det virkelig interessante oppstår etter kampen. For der mange dommere, fortsatt, går ut bakveien og nekter å prate med media om en kontroversiell situasjon, velger Svein-Erik Edvartsen dialog og direkte konfrontasjon. Og i dagens åpenhetsdebatt, så bør ikke akkurat det kritiseres. Det bør heller applauderes. Og Edvartsen hadde forberedt seg til å forklare seg, og var klar for alle spørsmål.

Det overrasket mange, og situasjonen ble uvanlig der både spillere og ledere samlet seg, sammen med media, for å høre på dommeren på Åråsen.

Og så kommer spørsmålet, ut fra følgende scenario: Svein-Erik Edvartsen kom med karakteristikker av Lillestrøm. Han sa «de trege midtstopperne» og han snakket om «kynismen på Åråsen». Han hadde altså meninger om LSK, ikke bare den kontroversielle episoden rundt utvisningen, og det ble det reagert kraftig på fra mange.

Lov med meninger?

Skal en dommer ha meninger om en klubb? Motsatt: Har en klubb lov å ha meninger om en dommer? Er det en forskjell her? Kan en trener snakke om at en dommer «trenger førerhund» mens en dommer ikke kan mene at et lags midtstoppere «er trege»?

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden.

En forskjell er at dommeren, som skal være nøytral, kan bli oppfattet som at han har en agenda mot en klubb, hvis han uttaler seg om den, enten det er om midtstopperne eller kulturen. Og at det derfor kan bli vrient for han å dømme klubben ved senere anledninger.

Det gjør det likevel ikke mer akseptabelt at dommeren får karakteristikker øst over seg fra klubber eller spillere.

Hvis uttalelser bør straffes, så bør det gjelde begge veier.

Men at Svein-Erik Edvartsen ikke dømmer Lillestrøm i flere kamper denne sesongen, regner jeg som selvsagt.

For det går an å være smart, bruke hodet, for alle når røyken fra Åråsen siver ned til normalnivå igjen.

Og LSK? De har nok av problemer om de ikke skal bruke energien sin på noe de aldri får gjort om – uansett.