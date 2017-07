Tidligere Manchester United-spiss kan være på vei til Sandefjord

Uruguays gamle spisshelt Diego Forlán (38) så Sandefjord knuse Tromsø på nettet, og kan spille Eliteserie-fotball for Sandefjord til høsten.

Sommerferien har inntatt norsk toppfotball, men Sandefjord hviler ikke av den grunn. Lars Bohinens menn ligger på 11. plass i Eliteserien, og har scoret 21 mål på sine 17 kamper.

Det antallet ønsker de å øke, og jakter nå den gamle spisshelten Diego Forlán, en spiss som tidligere har scoret mål for klubber som Manchester United, Atletico Madrid og Villarreal.

Til høsten kan han gjøre det på Marienlyst, Lerkendal og Komplett Arena.

– Må være realistiske



Det er Schalkes tidligere fotballspeider, Terje Liverød, som er mannen bak initiativet.

– Jeg kan bekrefte at det jobbes med å få Forlán til Sandefjord. Selv om han er 38 år, er han den mest profesjonelle spilleren jeg har vært i nærheten av. Han er fullblods proff. Han kan selvfølgelig tilføre laget noe, selv om han ikke har spilt på seks måneder. Han er fortsatt topptrent, vil bli et stort trekkplaster og kan tilføre spillergruppen, byen og regionen et helt annet perspektiv enn noen andre spillere kan, sier Liverød til NTB.

Det største hinderet for en eventuell Forlán-overgang skal være økonomien.

Diego Forlán (38): Klubber: Independiente - 1997-2002

Manchester United - 2002-2004

Villarreal - 2004 - 2007

Atletico Madrid - 2007-2011

Inter - 2011-2012

Internacional - 2012-2014

Cerezo Osaka - 2014-2015

Peñarol - 2015-2016

Mumbai City - 2016 Toppscorer i VM 2010

På drømmelaget i VM 2010

Toppscorer i La Liga i 2005/06 og 2008/09

Gullstøvelen i Europa 2005/06 og 2008/09

Banens beste i Europa League-finalen i 2010

– Jeg kjenner Diego fra tidligere, og han bekreftet for meg i helgen at han er åpen for å spille for Sandefjord i høst. Han fulgte søndagens kamp mot Tromsø på nettet. Sjansen for at vi får det til er ikke veldig stor, men sjansen er der. Men det er snakk om mye penger, slik at vi må være realistiske, påpeker 61-åringen

Liverød har i mange år bodd i Sør-Amerika, og er godt kjent med fotballen der. Han har også et meget godt kontaktnett. VG har vært i kontakt med ham, og han understreker at Forlán er en god venn av ham.

– Har NTB sendt ut en sak om det? De lyver vel sjelden, ler Liverød, som ikke vil si noe mer enn det.

Etter det VG vet er Liverød også i samtaler om å gå inn på eiersiden i Sandefjord Fotball. Visstnok skal ha med seg Mathias Almeyda, som han i sin tid brakte til Lyn da klubben spilte på øverste nivå i Norge.

Bohinen må si ja

Liverød, som er fra Sandefjord, er i konstruktiv dialog med Sandefjord-ledelsen om et samarbeid, slik NTB skrev tidligere i sommer.

– Forutsetningen for en Forlán-avtale er at klubben og ikke minst trener Lars Bohinen går for det. Lars har det endelige ordet som sportslig ansvarlig. Jeg kan bare komme med innspill, påpeker den mangeårige fotballrådgiveren.

VG har foreløpig ikke lykkes i å komme i kontakt med Lars Bohinen.

Merittert målscorer



Forlán, som har rukket å bli 38 år gammel, slo gjennom i 1998 for den argentinske klubben Independiente, hvor han banket inn 37 mål på 80 kamper. Det fikk Manchester United til å sperre opp øynene, og Sir Alex Ferguson hentet ham i 2002 for syv millioner pund. Han slo aldri til for de røde djevlene, og 95 kamper kamper og 17 scoringer senere forlot han England og satte kursen mot Spania.

Og det gikk langt bedre i sørligere strøk. I Villarreal viste han hvor god han var foran mål, og scoret 54 mål på 106 kamper. I sin første sesong for «den gule ubåten» ble han tildelt Gullstøvelen i Europa, etter å ha scoret like mange mål som Thierry Henry (25). Deretter gikk turen til Atletico Madrid, hvor han fortsatte å levere varene.

I 2008/08-sesongen banket han inn 32 mål for den spanske hovedstadsklubben, og vant dermed Gullstøvelen for andre gang. Forlán er den siste spilleren som ikke heter Lionel Messi, Cristiano Ronaldo eller Luis Suarez til å stikke av med det gjeve trofeet. 74 mål på 134 kamper ble fasit i Atletico for Forlán, før han gikk til Italia og Inter.

Siden har det blitt opphold i Brasil, Uruguay og India.

Den tidligere målmaskinen har hatt en god landslagskarriere også. Han fikk sin debut for Uruguay i 2002, og scoret 36 mål på 112 kamper med flagget på brystet. Etter VM i Sør-Afrika i 2010, ble han kåret til turneringens beste spiller, etter å ha ledet Uruguay til fjerdeplass. Han ble i tillegg delt toppscorer i verdensmesterskapet, med like mange nettkjenninger som Thomas Müller, Wesley Sneijder og David Villa.

Han var Uruguays mestscorende spiller gjennom tidene, før Luis Suarez overtok den tittelen.

Gjennom en lang karriere på toppnivå har han vunnet en rekke trofeer:

• Manchester United: Premier League, FA Cup og Community Shield

• Atletico Madrid: Europa League, Super Cup

• Peñarol: Primera Division

• Uruguay: Copa America

I videovinduet under kan du se Forlán i glansdagene, da han ble matchvinner mot Liverpool.