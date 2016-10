Tidligere M/S-leder dømt til fengsel

OSLO TINGRETT (VG) Tom Arne Nyborg (45) blir dømt til 2,5 års fengsel i Oslo tingrett i Manglerud/Star-saken. Ett år blir fratrukket med prøvetid på ett år fra dommen for grovt økonomisk utroskap. Han anket dommen på stedet.

Klubbens tidligere daglige leder frifinnes for forfalskninger, men dømmes for brudd på straffeloven, stiftelsesloven, aksjeloven og bokføringsloven etter konkursen til Manglerud/Star Toppfotball i 2011. Det forkynnet dommer Ellen Martens nå i formiddag.

Aktors påstand: 3,5 års fengsel

Det ble fastslått at Nyborg ikke har gjort egen vinning i perioden fra 2008 og 2011 hvor han var klubbens daglige leder. Også styrene i klubben og klubbens selskaper og stifelser fikk ram kritikk i dommen.

– Jeg er glad for at jeg har blitt trodd på mye. Saken er blitt tatt ned fra seks års fengsel og at jeg har drevet dette på på egen hånd. Jeg er blitt trodd på hvordan jeg har løst min oppgave i klubben og så er det blitt «pinpiontet» at styrene har ansvar i forhold til starffeutmålingen. Det er derfor jeg anker. Konklusjonen til retten er at jeg burde bli frifunnet og det vi.l jeg gjerne ha prøvd for lagmannsretten, sier Tom Arne Nyborg til VG.

– Jeg synes både styrene og politiet har sluppet billig unna, sier Nyborg som mener han gikk ut av retten med en «positiv følelse».

Aktor Ragnvald Brekke la etter to ukers rettsforhandlinger i juni ned påstand om tre år og seks måneders fengsel, hvorav 1,5 år skulle gjøres betinget. Han mente Nyborg har fortalt løgner, og malte styret i Manglerud Star opp i et hjørne før klubben ble slått konkurs. Brekke ba også om at Nyborg for alltid fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet.

Det ble han ikke. Tom Arne Nyborg ble heller ikke ilagt saksomkostninger.

– Dette er en meget spesiell sak i idrettssammenheng. Manglerud Star sto i fare for å miste hallen. Mellom 40 og 50 millioner kroner var i ferd med å ryke, og dette ville vært katastrofalt for idretten, hvis en slik «hjørnestensbedrift» hadde blitt borte, sa Brekke til VG i juni.

Forsvarer Trygve Staff ba i sommer retten om frifinnelse for sin klient. Han understreket at sakens lange «liggetid» – rundt tre år – har vært svært tyngende for Nyborg og hans barn.

2. divisjonsklubbens to beste herrelag ble i tillegg til kvinnelaget slettet fra seriesystemet i konkursen. Mens klubbens juvel, fotballhallen, var nær ved å gå på tvangssalg.

Tom Arne Nyborg håndterte klubbens pengekrise inntil konkursen og skal ha lånt 650.000 kroner av lånehaier til en rente på 1,3 millioner kroner.

Nyborg fortalte under rettsforhandlingene at han gikk ut i gråmarkedet i et desperat forsøk på å redde Manglerud Star Toppfotball fra konkurs. Han forklarte i retten hvordan han mottok pengene kontant og brukte dem til å betale løpende utgifter og regninger. Blant annet til spillerelønninger.

Nyborgs historie: Ble kidnappet og slått

– Hver måned måtte vi ut med om lag 500.000 kroner i lønninger. Det ble en evig jakt etter penger hver eneste måned. Etter hvert gikk jeg tom for kreativitet, sa Nyborg.

Dommer Ellen Martens vektla under opplesningen av begrunnelsen av dommen at Nyborg selv sto ansvarlig for det grove økonomiske utroskap, men uttrykte også forundring over at styrene i stiftelsene forholdt seg passive. Nyborg skal ikke ha skjult ha overføringene fra klubbens stiftelser til klubbens selskaper.

