Fotballstjernenes oppsiktsvekkende tatoveringer

Zlatan Ibrahimovic' ryggtavle blir stemplet som en typisk fotball-tatovering: Rotete, kjedelig og lite gjennomtenkt.

Karakteristikken kommer fra Kim Dahlstedt, tatovør ved Attitude Tattoo Studio i Oslo. Han har på oppfordring fra VG trillet terning på kroppskunsten til et lite knippe kjente fotballspillere.



– Det blir litt pytt i panne og mangler en helhetlig tanke, sier Dahlstedt om kunsten på den svenske spissens rygg.



Verdens kanskje beste fotballspiller, Lionel Messi, har etter hvert skaffet seg flere tatoveringer som har vekket oppmerksomet. Både armen, og ikke minst leggen, har stadig vekk forandret utseende:

Beckhams sleeve har blitt mareritt



Tatoveringen som den argentinske midtbanespilleren Diego Perotti har på halsen faller i bedre smak hos Dahlstedt.

– Det blir en slags fashiongreie – «jeg har tatoveringer på halsen, jeg er en tøffing». Men tattooen er fet.

Tatoveringstrenden blant fotballspillere er også utbredt i Norge. Vålerengas Herman Stengel er ikke blant dem med mest synlig kroppskunst, men på overarmen har han et av sine forbilder.

Rundt årtusenskiftet var mange opptatt av å «skru'n som Beckham», men etterhvert som han har blitt stadig mer kjent for mote enn fotball har folk blitt mer opptatt av å få en «sleeve som Beckham», ifølge Dahlstedt.

– Jeg tror det har blitt et mareritt for oss som jobber med det. Etter at Beckham fikk sleeve skulle alle andre også ha det. Jeg synes det veldig fort blir kjedelig, sier tatovøren.

Tanken bak Allis tegneseriefigur



Molde-keeper Andreas Linde var bare 14 år da faren døde av kreft. En skytsengel og navnet på nære familiemedlemmer pryder høyrearmen. Nå har han også begynt å utsmykke venstrearmen.

Tottenhams Dele Alli har flere tatoveringer skjult under den langermede trøya han som regel spiller med under drakten. På venstre arm har han tatovert tegneseriefiguren Bamm-Bamm Rubble. Bakgrunnen for at Alli valgte nettopp dét motivet kan være mer gjennomtenkt enn du tror.

Husker du denne? Det var mange som sperret opp øynene da Zlatan Ibrahimovic tok av seg drakten etter å ha scoret for PSG mot Caen 14. februar 2015. Hele overkroppen til den svenske stjernen var dekket av det som viste seg å være midlertidige tatoveringer.

Det er ikke bare fotballspillere som er bitt av tatoveringsbasillen. Før håndball-EM i 2016 røpte landslagsspiller Stine Skogrand at hun har flere skjulte tatoveringer.