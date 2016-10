Sverige med storseier mot Bulgaria

(Sverige-Bulgaria 3-0) Svenskene har fått en solid åpning på VM-kvalifiseringen etter kveldens bunnsolide kamp hjemme på Friends Arena i Stockholm.

0 Sverige 0 Bulgaria

Sveriges landslag har fått en fin start på «livet etter Zlatan». Superstjernen avsluttet landslagskarrieren etter sommerens EM-sluttspill, og det var ikke mer enn 21.700 tilskuere på arenaen som har plass til 50.000. Men etter kveldens forestilling bør det være grunn til optimisme i broderlandet.

– Det var tre enormt viktige poeng, sa midtstopper Victor Nilsson Lindelöf til svenske Kanal 5 etter kampen.

Les også: Sverige fortviler etter mareritt-trekning

Også landslagstrener Janne Andersson var en glad mann etter triumfen:

– Jeg synes vi gjør en kjempebra kamp, både i forsvar og angrep. Jeg kjente at Ola Toivonen var het. Han gjør en fantastisk bra kamp, oppsummerer Andersson,

To kjappe



Etter å ha stanget lenge hjemme mot Bulgaria, så løsnet det for Toivonen og lagkameratene etter 39 minutter. Tolouse-spissen dundret inn det første målet etter at Marcus Berg hadde hælsparket inne i feltet.

Les også: Sjelden Pogba-suser for Frankrike

IMPONERTE: Ola Toivonen (t.h.) fikk sjansen fra start og imponerte for Sverige. Her er han i en duell med Strahil Popov. Foto: Jonathan Nackstrand , AFP

Deretter misbrukte Ivelin Popov en gigantmulighet for Bulgaria før Oscar Hiljemark avsluttet et fint svensk angrep og sørget for 2-0 fra kloss hold på overtid av 1. omgangen.



Etter 58 minutter sørget Lindelöf for 3-0 etter forarbeid av Toivonen på en corner.

– Det var kult å score mitt første mål, og jeg pleier ikke å score så mange mål nå for tiden. Jeg får en bra headepasning fra Ola og setter den inn, sier den 22 år gamle Benfica-stopperen.

Delt gruppeledelse



På tampen av kampen hadde hjemmelaget en drøss med muligheter, og innbytter John Guidetti hadde et par gigantsjanser.

Sverige vant «bare» 1-0 borte mot Luxembourg sist fredag, men etter å ha spilt 1-1 hjemme mot Nederland i september har Janne Andersson høstet bra med poeng så langt og ligger på delt førsteplass i gruppa sammen med de franske EM-finalistene. I november er det bortekamp på Stade de France mot nettopp Frankrike som i kveld vant 1-0 borte mot Nederland etter scoring av Paul Pogba.

Tidligere i dag kvalifiserte det svenske U21-landslaget seg for EM-sluttspillet i Polen til sommeren etter 4-2-seieren hjemme mot Kroatia. Dermed vant de gruppa foran Spania og Kroatia som ledet før siste kamp. Spania må ut i plyaoff, og kan møte Norge dersom de vinner borte mot Kasakhstan tirsdag kveld.

PS! Sverige har hatt et meget godt tak på Bulgaria, og vunnet de syv siste innbyrdes oppgjørene. Samlet målforskjell er 20-0.