Svenske medier: Mistenkt kampfikser involvert da «den nye Zlatan» gikk til Dortmund

I januar sto en tidligere AIK-spiller i kulissene da Alexander Isak (18) satte overgangsrekord fra Allsvenskan. Noen måneder senere skal han ifølge TV 4 ha forsøkt å tilby en spiller penger for å tape.

Da Alexander Isak (18) i januar gikk fra svenske Solna til den tyske storklubben Borussia Dortmund for 82 millioner svenske kroner, ble han den dyreste spilleren som noensinne er solgt fra Allsvenskan. Foran Zlatan Zlatan Ibrahimović.

I en kommende episode av TV 4-programmet «Kalla fakta» avsløres det at en av bakmennene for overgangen er samme mann som i mai skal ha tilbudt tidligere Tromsø-, Lyn- og Fredrikstad-målvakt Kenny Stamatopoulos (38) penger for å tape AIKs seriekamp mot IFK Göteborg.

Kampen ble da innstilt.

Fjernet mistenkt mann fra agentside

Mannen, som tidligere skal ha spilt for AIK, jobbet da for agentnettverket Nordicon Sports Management, som ifølge nettstedet Transfermarkt representerer Isak, skriver Fotbollskanalen.

Men samme dag som nyheten om at storkampen ble innstilt, ble mannens profil fjernet fra selskapets nettsider.

Ifølge den svenske fotballnettsiden, som samarbeidet med TV 4 om «Kalla fakta»-episoden, var den tidligere AIK-spilleren tett involvert i Isaks rekordovergang til Dortmund.

Eieren av Nordic Sports Management, Nochi Hamasor, benekter at den mistenkte mannen jobber for dem, men at planen var at han skulle gjøre det senere.

Han sier at han derimot jobber for den bosniske stjerneagenten Vladica Lemic, som sto bak Isak-overgangen.

Lemic har blant annet jobbet med Real Madrids Luka Modric, og skal være venn med Chelsea-eier Roman Abramovitsj.

– Så litt mistenkelig ut

– Han fortalte meg at de mistenkte ham for dette. Da tenkte jeg at det (den tidligere AIK-spillerens profil) måtte bort fra hjemmesiden. Jeg tror det skader varemerket, og jeg kan ikke ha det hengende over meg når jeg skal bygge et omdømme og rykte blant unge gutter. Sånt skal ikke skje i fotballen, sier Hamasor til Fotbollskanelen om hvorfor den mistenkte mannen ble fjernet fra selskapets nettside.

– Jeg tenkte at han måtte bort fra hjemmesiden raskt, for det så litt mistenkelig ut, fortsetter Nordicon Sports Management-eieren.

Hamasor selv bekrefter at han var involvert i Isak-salget, og sier at han ble kjent med den tidligere AIK-spilleren, men vil ikke gå inn på hva hans rolle var i overgangen.

Den mistenkte mannen ønsker ikke å kommentere påstandene.