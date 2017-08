Svensk opptur for Vajebah Sakor: – En diamant

«Det har vært tøft», innrømmer Juventus-eide Vajebah Sakor (21) etter to trøblete år. Men nå ser det lysere ut.

Midtbanespilleren har fått en drømmestart på utlånet til IFK Göteborg i Allsvenskan. I debuten mot Norrköping scoret han bare åtte sekunder etter å ha blitt byttet inn.

Nå har han fått sine to første kamper fra start, og blitt stemplet som en av banens beste spillere i begge.

Etter mandagens 2-1-seier over Elfsborg roses Sakor av en rekke svenske medier.

– Jeg synes nordmannen Vajebah Sakor er en diamant på midten. For en artist! God meg ballen og en meget god fysikk. Et mildt sagt smart lån av «Blåvitt». Går trolig tilbake til Juventus etter sesongen, men så lenge 21-åringen er i Allsvenskan, får vi passe på å nyte det», sier reporteren Casper Nordqvist i Fotbolldirekt.

«Blendende på midtbanen», skriver Fotbollskanalen.

– Det har vært veldig bra. Det er motiverende å få slike tilbakemeldinger, og det får meg til å ville jobbe enda hardere og fortsette slik. Det er viktig for karrieren min og for meg selv som spiller, sier Vajebah Sakor til VG.

Juventus-kontrakten utløper snart

Karrieren skjøt tidlig fart for den Liberia-fødte unggutten. Han debuterte for Asker som 15-åring og ble tidenes yngste spiller i norsk 1. divisjon, og signerte for Juventus 16-åring i 2013.

Men de siste årene har det gått saktere for Sakor. De mislykkede utlånene har hopet seg opp: Først en høstsesong uten spilletid i belgiske Westerlo, så en varierende og skadepreget 2016-sesong i Vålerenga, og til slutt en vårsesong i nederlandske Willem II som endte i kun to Eredivisie-minutter.

– Det har vært tøft. Ingen fotballspillere liker å være på benken. Jeg har mistet en del tid de to siste årene, og har vært mye uheldig, men jeg tar det som læring. Jeg visste at det ikke var slutten på karrieren min, sier Sakor.

21-åringen har kontrakt med Juventus frem til sommeren 2018. Etter det VG erfarer, er det foreløpig lite som tilsier at partene kommer til å forhandle om en ny avtale i nærmeste fremtid.

– Hvis jeg presterer godt nok, så kommer de nok med et eller annet, sier Sakor selv.

Kan fortsette i Göteborg

IFK Göteborg har en kjøpsopsjon inkludert i låneavtalen med Juventus. De har samme opsjon på backen Sam Adekugbe, som er på lån fra Vancouver Whitecaps.

På spørsmål fra Göteborgs-Posten om hvorvidt de ønsker å bruke disse opsjonen, svarer klubbens sportssjef Mats Gren:

– Det spiller jo egentlig ingen rolle når vi trykker på knappen. Om vi gjør det nå eller om to måneder endrer jo ingenting. Jeg sitter heller rolig i båten og venter. De har gjort det bra så langt, men vi sitter rolig i båten. Men det er gøy at det går bra.

Sakor, som har vært kaptein på det norske U21-landslaget i de siste kampene, utelukker ikke å fortsette i Göteborg, der han spiller sammen med tre andre nordmenn (Benjamin Zalo, Thomas Rogne (som blir Lech Poznan-spiller fra 1. januar) og Mikkel Diskerud).

– Jeg ser ikke bort fra å fortsette her, nei. Jeg trives, sier han.