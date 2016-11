Rogne skadet – igjen

(IFK Göteborg – Elfsborg 2-2) Thomas Rogne (26) ble skadet for n'te gang, og går trolig glipp av landslagets skjebnekamp mot Tsjekkia 11. november.

Etter en snau halvtime av mandagens kamp mot Elfsborg måtte midtstopperen ut med det som ifølge Aftonbladet var en lårskade. Trolig er det snakk om en strekk, og dermed blir han neppe med i VM-kvalifiseringstroppen som Per-Mathias Høgmo presenterer torsdag.

– Thomas har vært svært uheldig med skader de senere år, skriver Høgmo i en SMS til VG.

En kamp som kan bli helt avgjørende for om landslagssjefen får fortsette i stillingen etter magre resultater over en treårsperiode.

Da Rogne gikk ut fikk den islandske veteranen Hjalmar Jonsson anledning til å ta avskjed på IFK Göteborgs hjemmebane etter 15 sesonger i klubben. Gjestene fra Borås ledet to ganger, men «Blåhvitt» kom tilbake og reddet 2-2. Dermed er det klart at IFK Göteborg blir nummer fire i Allsvenskan, selv om en serierunde gjenstår.

Jørgen Horn og Henning Hauger spilte hele kampen for Elfsborg som ligger på femteplass i den svenske toppserien.

Skaden kommer nok en gang svært ubeleilig for den skadeforfulgte nordmannen – som blant annet har tatt korsbåndet to ganger. Etter å ha vært banens beste mot AIK i forrige uke var han i ferd med å bli en het kandidat til en plass i Høgmos kommende landslagstropp.

Nå tyder i stedet alt på at sesongen er over for Thomas Rogne.

PS! Kenneth Høie ble mandag hyllet av Djurgården etter sin siste hjemmekamp for Stockholm-klubben. «Han har Sveriges största prilla» ble blant annet sunget fra fansen om den storsnusende norske keeperen. 1-0-seieren over Häcken var også den siste hjemmekampen til tidligere Haugesund-trener og Molde-assistent Mark Dempsey. Ifølge Expressen er det høyaktuelt at engelskmannen gjenforenes med Ole Gunnar Solskjær i MFK.

