Maskert supporter slo til Helsingborg-spiller etter dramatisk nedrykk

(Helsingborg – Halmstad 1-2, sammenlagt 2-3) Henrik Larssons sønn, Jordan (19), ble angrepet og slått av maskerte supportere etter at Helsingborg rykket ned fra Allsvenskan.

Den dramatiske kvalifiseringskampen mot Halmstad – med Jan Jönsson som trener og Alexander Ruud Tveter som spiss – fikk et lite verdig punktum etter at bortelaget sikret opprykket med to scoringer i sluttminuttene.

– Det er veldig ille



Flere Helsingborg-supportere stormet banen og angrep målscorer Jordan Larsson. De maskerte mennene gikk bort til 19-åringen, dro av ham drakten og utdelte knyttneveslag mot spissen.

– Det er scener som ikke hører hjemme her i det hele tatt. Det er veldig ille, veldig ille, sier Helsingborg-leder Mats-Ola Schulze till C More.

Artikkelen fortsetter under bildet.

ANGREPET: En skuffet og sjokkert Jordan Larsson forlater banen etter å ha blitt angrepet av flere supportere. Helsingborg tapte mot Halmstad og rykket ned fra Allsvenskan. Foto: Emil Langvad/tt , NTB scanpix

Det ble også kastet stoler og pyroteknisk utstyr mot trener Henrik Larsson. Den tidligere storspilleren var tydelig preget på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg synes ikke det er så modig at de maskerer seg og gjør det de gjør. Det er viktig at vi får identifisert hvem som gikk ut på banen, sier Henrik Larsson.

Helsingborgs trenerstab var raskt på plass for å skille supporterne og en opprørt Jordan Larsson. Selv ville ikke den svenske U21-landslagsspilleren kommentere hendelsen.

– Vi får ta det en annan dag, sier han til Aftonbladet.

– Fansen har vært veldig frustrerte. Jeg forstår at de er sykt skuffet, men at de går på spillere, forsøker å slå eller dra av Jordan trøyen... Det er bare idioter, sier kaptein Peter Larsson.

Etter kampen skal det ifølge Helsingborg Dagblad også ha blitt kastet sten mot politi og ordensvakter.

Svensk fotball har vært preget av en rekke publikumsskandaler de siste årene. I 2014 ble en Djurgården-supporter mishandlet til døde før en kamp mot Helsingborg.

Jönsson: – Jeg er veldig glad



Den tidligere storspilleren legger ikke skjul på at han er bekymret over enkelte av fotballpøblene.

– Jeg er 45 år, jeg bor og jobber her i byen. Jeg får se meg over skulderen litt mer fremover og ikke gå alene på byen. Vil de (pøblene) komme, så får de komme. Jeg har mange hunder hjemme. Det ordner seg. Jeg har bra kompiser også. Vi får sende Jordan på ferie, sier Helsingborg-treneren.

«Henke» var med på å spille Helsingborg opp i Allsvenskan før 1993-sesongen. Nå opplevde han en av sine tyngste stunder i karrieren med å lede hjemklubben ned på nivå to.

For tidligere Stabæk-, Rosenborg- og Aalesund-trener Jan Jönsson ble kvalifiseringsbataljen en tilsvarende stor opptur. Etter 1-1 i hjemmekampen var ikke utgangspunktet som best for Halmstad. Og enda verre så det ut da Jordan Larsson gjorde 1-0 etter 82 minutter. Men midtstopper Marcus Mathisen utlignet til 1-1 på straffespark tre minutter før slutt. Og i siste minutt av ordinær tid scoret Mathisen igjen med et velplassert skudd fra 18-19 meter.

Dermed var opprykket et faktum.

– Jeg er veldig glad på klubbens vegne samtidig som jeg føler med Henke og Helsingborg, sier Jan Jönsson på pressekonferansen etter kampen.

