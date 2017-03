Keepermareritt da Sverige knuste Hviterussland

(Sverige-Hviterussland 4-0) Svenskene vant fortjent EM-kvalifiseringskampen på Friends Arena i Stockholm, men Hviterussland-keeper Andrej Gorbunov (33) er spilleren det snakkes om i etterkant.

Han holdt nullen mot Norge da Hviterussland vant 1–0 i en treningskamp på Ullevaal stadion i august, men i kveld opplevde 33 år gamle Gorbunov en keepers verste mareritt.

Tidlig i andre omgang skjedde det som vil sørge for at den godeste Gorbunov vil bli husket som «tabbekeeperen». Emil Forsberg sendte av gårde et noe slapt skudd fra 16 meters hold, og Gorbunov fikk ballen rett på seg. Han bøyde seg frem og gikk ned i knestående for å fange ballen i fast grep, men så glapp han lærkulen som trillet mellom bena hans og inn i målet.

Da var det spilt 49 minutter, og Sverige ledet 2–0. Åtte minutter senere fomlet den samme keeperen ute i feltet, og hadde «såpe på hanskene» da han skulle fange en heading fra Marcus Berg. Ballen gikk mot mål og ble dømt over streken av dommeren før den ble klarert av en forsvarer. TV-bildene viste at det var en tvilsom avgjørelse – uten at det fikk store konsekvenser for poengene.

Sverige var nemlig fullstendig overlegne og skapte et tosifret antall sjanser i løpet av oppgjøret. Innbytter Isaac Kiese Thelin fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 4–0 da han plasserte ballen helt borte ved stolpen til høyre for Gorbunov med en fin avslutning.

VG kommer med mer.

Trener Janne Andersson så Sverige kjøre over Hviterussland fra start, og etter 19 minutter sørget Emil Forsberg for 1–0 fra straffemerket etter at Marcus Berg hadde blitt revet ned inne i 16-meteren.

Straffesparket til Forsberg fikk Gorbunov riktignok en hånd på – uten at han klarte å hindre scoring. Men like før pause reddet han godt da Berg var alene igjennom og tuppet ballen mot målet.

Etter pausen raknet det fullstendig for Gorbunov og Hviterussland.

Sverige har nå ti poeng i kvalifiseringsgruppen etter fem kamper. Frankrike har også ti, og Nederland syv – med en kamp mindre spilt. De møter henholdsvis Luxembourg borte og Bulgaria borte senere i kveld.