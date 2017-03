Keepermareritt da Sverige knuste Hviterussland: – «Hjerneblødning»

(Sverige-Hviterussland 4-0) Svenskene lekte seg i EM-kvalifiseringskampen på Friends Arena i Stockholm, men Hviterussland-keeper Andrej Gorbunov (33) er spilleren det snakkes om i etterkant.

Han holdt nullen mot Norge da Hviterussland vant 1–0 i en treningskamp på Ullevaal stadion i august, men i kveld opplevde 33 år gamle Gorbunov en keepers verste mareritt.

Tidlig i andre omgang skjedde det som vil sørge for at den godeste Gorbunov vil bli husket som «tabbekeeperen». Emil Forsberg sendte av gårde et noe slapt skudd fra 16 meters hold, og Gorbunov fikk ballen rett på seg. Han bøyde seg frem og gikk ned i knestående for å fange ballen i fast grep, men så glapp han lærkulen som trillet mellom bena hans og inn i målet.

– Dette kjenner jeg overhodet ingen ting til, spøkte tidligere landslagskeeper Thomas Myhre som satt i studio for Eurosport som ekspert.

Myhre opplevde marerittet da Norge rotet bort en 2-0-ledelse mot Tyrkia i EM-kvalifiseringen i 2007. Han feilet stygt på begge baklengsmålene i 2-2-kampen som til slutt ble avgjørende med tanke på sluttspillplass.

– Det er klart at det er ikke noe hyggelig når slike ting skjer. Det er sånn at det er så enkelt at man ikke tenker på hvordan man skal utføre det. Og da utfører man det overhodet ikke. Vi kan sette det på kontoen for hjerneblødning, forklarte Myhre mens han så reprisene av Gorbunovs kjempetabbe.

Episoden var heller ikke helt ulik den Manchester United-keeper Massimo Taibi gjorde mot Southampton og Matthew Le Tissier i 1999.

Gigantmissen kom etter 49 minutter, og Sverige tok med den ledelsen 2–0. Åtte minutter senere fomlet den samme keeperen ute i feltet, og hadde «såpe på hanskene» da han skulle fange en heading fra Marcus Berg. Ballen gikk mot mål og ble dømt over streken av dommeren før den ble klarert av en forsvarer. TV-bildene viste at det var en meget tvilsom avgjørelse – uten at det fikk store konsekvenser for poengene.

– Den er ikke inne. Dommeren antar jo sterkt og dømmer ganske tidlig, men han kan jo ikke ha sett den inne –,for den har ikke vært inne. De får et mål de strengt talt ikke skulle hatt, slo Eurosport-ekspert Bengt Eriksen fast.

Sverige var nemlig fullstendig overlegne og skapte et tosifret antall sjanser i løpet av oppgjøret. Innbytter Isaac Kiese Thelin fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 4–0 da han plasserte ballen helt borte ved stolpen til høyre for Gorbunov med en fin avslutning.

Kjørte over fra start



Trener Janne Andersson så Sverige kjøre over Hviterussland fra start, og etter 19 minutter sørget Emil Forsberg for 1–0 fra straffemerket etter at Marcus Berg hadde blitt revet ned inne i 16-meteren.

Straffesparket til Forsberg fikk Gorbunov riktignok en hånd på – uten at han klarte å hindre scoring. Men like før pause reddet han godt da Berg var alene igjennom og tuppet ballen mot målet.

Etter pausen raknet det fullstendig for Gorbunov og Hviterussland.

Sverige har nå ti poeng i kvalifiseringsgruppen etter fem kamper. Frankrike har også ti, og Nederland syv – med en kamp mindre spilt. De møter henholdsvis Luxembourg borte og Bulgaria borte senere i kveld.